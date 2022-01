Todo listo para el sorteo de Milei: un millón de participantes esperan ganarlo

El economista y referente de La Libertad Avanza, Javier Milei, sortea su primer sueldo como diputado nacional este miércoles 12 de enero las 19:30 en el marco de una clase abierta y gratuita de Economía que brindará en Playa Grande, de la ciudad balnearia de Mar del Plata.

"Voy a hacerlo todos los meses", aseguró el legislador en declaraciones a Radio Rivadavia, quien además destacó que se anotaron más de un millón de personas y "pasaron por la página más de 7 millones”, llegando a picos de 20 mil visitas por minuto. La rifa tendrá lugar en las escalinatas que dan al Hotel Costa Galana.

Javier Milei cruzó a Pilar Rahola que lo trató de demagogo: "Es mi dinero y hago lo que quiero"

El sorteo de su primera dieta es organizado por Juliana Santillán, referente Liberal en la provincia de Buenos Aires, y precisamente será en las escaleras ubicadas en la calle Guardavidas Guillermo Volpe, entre Saavedra y Quintana. Allí, Milei dará una clase pública titulada "La Justicia Social es Injusta" y deseó que los "acompañe la gente".

La inscripción, que cerró este miércoles a las 15 hs, era abierta a toda la población. No es necesario estar de manera presencial en el evento porque la registración es online y participan personas de todas las provincias. El número válido para el sorteo será el orden en el que el participante se haya inscripto en el formulario.

Un escribano público verificará los datos del ganador, el cual puede consultarse en el siguiente link: https://mipalabra.javiermilei.com/registro/

Javier Milei sortea su primer sueldo como diputado: cuándo, dónde y cuánto dinero es

Asimismo, el diputado había subrayado que solo fueron habilitados a participar personas físicas y mayores de edad; y que en esta oportunidad la suma es de 205.596 pesos, que corresponden a los 20 días de diciembre durante los que ejerció el cargo. “Se te pide el DNI, nombre, celular y un mail para contactarte si ganás”, informó.

"El Estado le saca a la gente por la fuerza, yo no quiero ser financiado por el robo. No estoy diciendo que otros diputados no tengan que cobrar. Yo quiero renunciar a mi dieta y para eso hay que modificar la ley. Dado que este dinero me llega a mí, yo lo devuelvo", había esgrimido Milei entre sus argumentos para tomar esta decisión.