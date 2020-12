Marcelo Longobardi analizó la carta de Cristina Kirchner: "Así empezó Venezuela"

Marcelo Longobardi analizó este jueves 10 de diciembre la carta abierta que publicó la vicepresidenta Cristina Kirchner a un año del inicio del gobierno de Alberto Fernández. El periodista consideró que la misiva, que apunta en particular contra el Poder Judicial y la Corte Suprema, "parece un acto de desesperada impotencia" y advirtió que "así empezó Venezuela".

El conductor de Cada Mañana hizo un breve resumen de los primeros párrafos del texto de CFK, y se detuvo en los apartados sobre la Justicia. "En un punto de la carta dice 'sin embargo', y ahí empiezan los problemas. Esto ha sido interpretado como un ataque a la Corte, como una amenaza a la Corte", comentó.

Para Longobardi, "la carta no tiene ninguna relación con el cumpleaños del gobierno ni ninguna clase de balance significativo respecto del comportamiento del Senado y el Congreso en general, sino que está dedicada básicamente a la Corte. En ese sentido no constituye ninguna novedad".

La foto que desató la ira de Cristina con Lorenzetti y por qué atacó a la Corte

"La señora de Kirchner vuelve a insistir con el lawfare, la personaliza en algunas figuras de la Corte y en los medios. La novedad es la que subraya esta mañana (Carlos) Pagni, que es que así empezó Venezuela", analizó el periodista, en referencia a un artículo del columnista del diario La Nación.

El conductor consideró que Cristina Kirchner "desconoce el rol constitucional que tiene el Poder Judicial como poder independiente que no está regulado por la política". "Ella reproduce a través de una carta lo que manifestó en varias oportunidades y lo que intentó hacer durante su gobierno. Sí por ahí es una novedad el hecho de que así empezó Venezuela", comentó sobre el proceso bolivariano iniciado por Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro.

Mensaje a Alberto Fernández

Marcelo Longobardi opinó que uno de los destinatarios de la carta es el presidente Alberto Fernández, como ocurrió con el texto anterior de la vicepresidenta. "Otra novedad puede ser que la carta esté dirigida al presidente Fernández, cuando dice que el lawfare está más vigente que nunca", dijo. "Es una carta que está dirigida al presidente Fernández. Siendo que ella coloca al lawfare en cabeza del presidente Fernández", evaluó.

"Parece también un acto de impotencia, un acto de desesperada impotencia al no poder desarticular lo que ella imaginó que era desarticulable rápidamente apenas habían asumido el poder", continuó el periodista.

Por último, el conductor sostuvo que la carta "ofrece otra vez un rasgo muy marcado en la señora de Kirchner que es el de buscar un procedimiento de comunicación de carácter completamente unilateral, ella hace cartas, escribe tuits... No está dispuesta a enfrentar como debe hacer un político de envergadura alguna pregunta". "Por alguna razón ella debe saber que no puede hacer eso porque este planteo no resiste dos o tres preguntas de algunos cronistas o movileros", concluyó.

FF/FeL