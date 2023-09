Quién es Matías Patanian, el hombre que fue clave en la llegada de Milei a los medios

Pasó casi desapercibido. Pero en la entrevista que le dio Javier Milei a Alejandro Fantino al día siguiente de las PASO mencionaron a una persona que resultó clave en la llegada del libertario a los medios: Matías Patanian. El vicepresidente de River y de Aeropuertos Argentina 2000 (compañía de Corporación América, el holding de Eduardo Eurnekian) fue quien los presentó y el mismo día que se conocieron el economista debutó en Animales Sueltos.

El 14 de agosto, Milei repasó su maratónica carrera con Fantino. Mientras hablaban sobre la importancia de hacer equilibrio entre ser agradecido con quien les dio una oportunidad y la construcción individual que hicieron de sus carreras, el periodista recordó a Patanián: "Me escribió el otro día, yo me había olvidado", dijo y contaron que el hombre los había presentado.

Patanián recordó la anécdota, que sucedió en 2016: "Javier me llamó un sábado para decirme que lo había escuchado a Ale Fantino hablar sobre la historia del pensamiento económico y me dijo: 'Sos el único que me lo puede presentar'", contó a Perfil.

Los conocía muy bien a los dos. Patanian forma parte de Corporación América desde los '90 y fue designado CEO de Aeropuertos Argentina 2000 en el 2013, donde hoy se desempeña como vice. En el 2008, Milei ingresó al holding y una de sus tareas era calcular los riesgos de las acciones que hacía Eurnekian. A Fantino lo conocía del universo del fútbol, como vicepresidente de River Plate, y de los años en los que el holding tuvo en sus manos el canal América.

"Le respondí que veíamos, que no me lo cruzaba siempre a Ale. Pero el lunes fui a comer a Campo Bravo y vi que en la primera mesa estaba Fantino. 'No te puedo creer. Justo tengo un amigo que te quiero conocer', le conté. A unos metros, en una mesa al fondo, estaba Javier con Guillermo Nielsen. Lo llamé. 'Ale, me parece que te va a divertir conocer a Javier', le dije. Los dejé y esa misma noche debutó en Animales Sueltos", contó.

No es casual que todos se hayan cruzado en Campo Bravo ya que el restaurante, ubicado en Honduras al 5600, está frente a las oficinas de Corporación América. Sin embargo, nadie imaginó que ese día podía marcar un quiebre en la carrera de Milei que, con el tiempo, encontró en el programa de Fantino un trampolín mediático.

Patanian está seguro que Milei, de todas formas, hubiera llegado a la TV más allá de esa presentación. Lo recuerda como "un muy buen compañero de trabajo". "Es un gran tipo, un genio. Siempre muy ensimismado con sus ideas y con mucha vocación de explicar y hacer docencia", dice y agrega que no se imaginó que iba a llegar a convertirse en candidato a presidente: "Son las vueltas lindas de la vida y le deseo lo mejor".

El mismo día que Patanian presentó a Milei y Fantino el economista se sentó por primera vez en Animales Sueltos. Fue el 26 de julio del 2016. En los años siguientes, el economista se convirtió en un personaje extravagante de la televisión. Los programas no dejaban de invitarlo: medía y podía hablar por igual de economía o de sexo tántrico. Siempre al borde de lo bizarro y lo virulento, el libertario no paró de crecer.

Con el diario del lunes, aquella primera invitación en Animales Sueltos puede tener una nueva lectura. Según cuenta Juan Luis González en El Loco "esa noche contó por primera vez su plan para destruir el Banco Central, defendió a ultranza a Federico Sturzenegger —entonces presidente de esa institución—, y tuvo su primer cruce televisivo con el periodista Ismael Bermúdez. Pero también hizo más que todo esto: mostró las primeras cartas de su discurso incendiario, el mismo que tiempo después prendería en muchos argentinos. '¿Saben qué? El sector público, la corporación política, nos hizo esclavos tributarios de una corporación política (sic), parasitaria, inútil y chorra. Ese es el problema de Argentina', dijo, cuando todavía no se habían cumplido los primeros diez minutos del programa. Fueron sus tres primeros insultos en la pantalla", cuenta el libro.

