El candidato a jefe de Gobierno en la Ciudad, Ramiro Marra, analizó el resultado favorable de su partido en las PASO y afirmó que mucha gente asegura que La Libertad Avanza “va ganar en primera vuelta”, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Jorge Macri dice que se ha reunido con tu espacio, ¿es así?

Me acabo de enterar por vos de esas declaraciones de Jorge Macri. Yo solo sé que estamos compitiendo, somos un espacio que tanto a nivel nacional como en CABA y PBA mostramos una sorpresa, estamos muy entusiasmados por lo que está pasando.

Cómo podrían migrar los votos respecto a las PASO, según un estudio de la UBA

¿Creés que en un futuro puede haber un acuerdo legislativo entre JxC y LLA?

Espero que los acuerdos sean en todos los niveles. Tenemos una variable, que son las ideas, no estamos en cuestiones de reuniones. Somos liberales, si bancan ideas liberales nos van a poder acompañar.

¿Tenés esa sensación de que Jorge Macri, al estar cerca de Mauricio Macri, podría tener mejores entendimientos en la Ciudad?

Estoy compitiendo con Jorge Macri, mi expectativa es dejar crecer el kirchnerismo y ganarle en el balotaje. Si él está tratando de hacer el Teorema de Baglini, atrás del "Teorema de Milei", lo entiendo, es su estrategia política.

¿Cómo es el teorema de Milei?

Escrutinio definitivo: los resultados finales achican la diferencia entre Milei, Massa y Bullrich

Se acercan a nuestra ideas porque estamos cerca de la Rosada. Nosotros estamos en el mismo lugar siempre, pero como ahora todos se quieren acercar, parece que nosotros nos estamos moderando. No cambiamos nuestras ideas, se adaptan a lo que nosotros planteamos.

Lo que vos decís es que la sociedad se corre a la posición de Milei y lo percibe más moderado, pero lo que pasa no es que Milei se acomoda, sino que la mayoría se acomoda a él…

Sí, me cuesta decirlo en términos de la sociedad. Yo hablo más de un círculo rojo, principalmente de formadores de opinión y de dirigentes políticos, que antes éramos muy criticados y después de las PASO nos toman con más simpatía.

El estilo de Milei

Esto que vos contás lo describió perfectamente una socióloga alemana, que planteó lo que se llama “el carro del vencedor”, es decir que las personas adaptan sus opiniones a las que creen mayoritarias, porque necesitan aprobación y buscan aceptación.

¿Te parece aplicable a lo que vos llamas el “Teorema de Milei”?

Sí, pero no quiero hablar de la gente, porque hablar de la gente es demasiado abstracto. Voy a cuestiones más concretas, formadores de opinión y dirigentes políticos.

La vice de Javier Milei, defensora de Miguel Etchecolatz

¿A qué atribuís que, habiendo nacido La Libertad Avanza en CABA en las elecciones del 2021, obtenga más votos en lugares alejados de la Ciudad de Buenos Aires que en donde surgió?

Creo que penetró mucho la interna de Juntos por el Cambio, una interna competitiva y sangrienta. El porteño se sintió identificado y seguramente fue a buscar un voto estratégico en contra de algún candidato de esa interna.

¿En la provincia de Buenos aires, sentís que al haber una competencia entre los candidatos de la interna de JxC, lo mismo sucedió en los votos presidenciales de ese mismo partido?

Seguro que también había penetrado. Por eso mucha gente asegura que vamos a ganar en primera vuelta, como no teníamos interna pudo haber existido un voto estratégico que haya trabajado en nuestra intención de voto. A través de las elecciones, mucha gente se habrá entusiasmado y habrá notado que somos un partido competitivo.

Luis Juez: La incorporación de la Fundación Mediterránea a JxC es un salto de calidad

Alejandro Gomel (AG): Según Sergio Berni, hubo un acuerdo entre La Libertad Avanza y algunos intendentes para que estos cuiden los votos de Milei y a cambio haya en sus listas candidatos de estos intendentes. ¿Pasó eso?

Si pasó lo hicieron muy bien, o capaz nos robaron demasiados votos. Este planteo que podés decir de Massa, mañana me lo pueden decir de Bullrich. Siempre están buscando un lineamiento nuestro con alguno de los candidatos preestablecidos hace mucho tiempo.

Nuestro mensaje es claro: todo lo establecido está mal. Por eso dejamos tercero a Sergio Massa. Nosotros no estamos alineados con nadie, el concepto que penetró de manera sintética el modelo de nuestro país es que vamos contra una casta.

Berni dijo que intendentes armaron listas y "cuidaron" votos de Milei

Estoy todo el tiempo hablando con dirigentes de nuestro país. Somos un espacio nuevo, que está completamente consolidado. Gracias al capitalismo y a sus tecnologías todo es más fácil de construir.

Nuria Am (NA): ¿Qué opinás respecto a lo sucedido en Santa Fe, donde tanto Pullaro como Perotti aseguraron que votarán a Milei, si Bullrich no llega al balotaje?

Voy a copiar el dicho de Patricia Bullrich: “dos votos más”.

Si nos votan, son libres de hacerlo, no me sorprende. No quiero hacer un análisis particular de cada dirigente, nosotros le pusimos ideología a la política, somos liberales.

Pullaro afirmó que votaría a Milei en un balotaje frente a Massa

NA: Frente a un balotaje, ¿te imaginás más la posibilidad de Milei- Bullrich o de Massa-Milei?

No soy analista político, en el rol que me toca ocupar solo puedo decir que si se quieren unir, que se unan. Nosotros siempre vamos a seguir con la misma bandera, son ellos los que tienen que definir quiénes son.

Patricia Bullrich se desesperó por lanzar un candidato a ministro de Economía bastante particular, que demostró que los que no tienen equipo son ellos.

"Cuidado con esas fantasías": Melconian criticó las propuestas de Milei y el candidato lo ninguneó

La primera manifestación del nuevo director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (Carlos Lauría) fue la preocupación por los discursos de Milei en cuanto al periodismo. ¿Cuál es tu propia visión sobre el periodismo?

La libertad de expresión es fundamental. Para tener libertad de expresión necesitamos tener medios libres, que no estén atados al gobierno de turno.

Cómo vive hoy la periodista salteña maltratada por Javier Milei en 2018 a quien le tuvo que pedir disculpas

Estamos para defender que los medios no tengan que poner un fideicomiso, para que haya libertad de expresión tiene que haber libertad económica.

VF JL