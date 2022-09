"Vivió en una era sumamente violenta, tiene esa genética", Tolosa Paz reprobó a Patricia Bullrich

El intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner, lejos de cerrar la grieta, reforzó las diferencias entre líderes oficialistas y opositores. En este marco de efervescencia política y tensión se encuadran las recientes consideraciones de Victoria Tolosa Paz, quien se hizo eco de una declaración reciente de Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, para reprobar el silencio de Patricia Bullrich ante el magnicidio fallecido perpetrado el jueves 1° de septiembre.

"Vivió en una era sumamente violenta, tiene esa genética", disparó Victoria Tolosa Paz con respecto a la presidenta del PRO en declaraciones a FM La Patriada.

"No lo digo yo sino el propio Juan Manuel López, de la Coalición Cívica. Patricia Bullrich vivió políticamente bajo una era sumamente violenta, tiene esa genética en su forma de hacer política, y se siente como pez en el agua en una Argentina que escaló a niveles en democracia que una gran mayoría no quiere", argumentó Tolosa Paz en diálogo con FM La Patriada.

En efecto, el dirigente de la Coalición Cívica había criticado a Bullrich, tras aseverar que "Patricia pertenece a una generación para la que la violencia era una opción. Así que...lo lamento por ella".

"Patricia Bullrich, que ya tenía ganas de no repudiar eso, de llamar a bajar un cambio, no lo hace. Y no lo hace porque su negocio electoral y político es construir una escalada de violencia", continuó Tolosa Paz.

La réplica de Martín Tetaz

Las declaraciones de la legisladora del Frente de Todos ocasionaron la reacción inmediata del radical Martín Tetaz, quien calificó sus dichos como "una vergüenza".

"Es una vergüenza esta declaración de Victoria Tolosa Paz", tuiteó el líder opositor.

Tuit de Martín Tetaz - Twitter / @martintetaz

"El único negocio político de Patricia Bullrich y del resto de la oposición es que el gobierno baje la inflación, que las escuelas funcionen y que la gente pueda vivir segura y en paz", retrucó Tetaz.

La misa por la paz

Con respecto a la misa por la paz convocada por el Gobierno este sábado en Luján, la líder del Frente de Todos se lamentó por la negativa de Juntos por el Cambio a asistir al evento.

"Hicimos una convocatoria por la paz social y la oposición se ausentó, eso no fue bueno", advirtió.

Sin embargo, marcó diferencias al interior de la oposición dado que, según su interpretación, algunos opositores repudiaron el atentado "a medias", "con Cristian Ritondo a la cabeza”, mientras que miembros de “la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica reafirmaron sus posturas de rechazo contra la violencia”, comparó.

“Nosotros construimos puentes”, expuso Tolosa Paz e hizo referencia a los discursos del odio: “Estas cosas no le hacen bien a nuestro país, los discursos del odio son una responsabilidad política”.

