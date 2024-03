María Becerra tuvo su primer recital en River y conquistó dos récords

Y llegó el día en que “la nena” de Argentina conquistó a su público en un Estadio Monumental repleto. El espectáculo, además de haber dado inicio a la que María Becerra definió como la actuación más grande de su carrera, ya forma parte de la historia por tratarse del primer recital que realiza una mujer argentina en solitario en ese mítico estadio porteño.

Pero María Becerra rompió un segundo récord. En diciembre de 2023, Duki se había convertido en el artista más joven en tocar en el Monumental, y la cantante es cuatro años más joven que él, con lo que, a sus 24 años recién cumplidos, se lleva a casa otro récord que, al menos en el mediano plazo, será muy difícil de quebrar.

Ascenso. El ascenso de esta joven artista, como suele suceder en estos tiempos, estuvo marcado por la velocidad. En abril de 2022 había tocado en GEBA –otro mítico espacio masivo porteño–, en lo que constituyó todo un desafío en términos de venta. En la conferencia de cara a estos dos espectáculos en River Plate –el de ayer y el de hoy–, Beccerra había declarado: “Me acuerdo de que fue imposible de llenar GEBA y que hubo muchas entradas que regalamos. ¡Y ahora de repente pasa esto! Es difícil caer en cuenta de lo que está pasando y que se hizo sold out (entradas agotadas) enseguida, y después salió un segundo River”.

El 18 de octubre de 2023, se confirmó en las redes sociales de la empresa que produce los dos shows de River que ella había agotado las entradas en noventa minutos. “Cuando me enteré del sold out quedé shockeada, me desbordaba la felicidad. Yo soy una persona tranquila”, le había confesado en una nota a Billboard en español. “Pero me dicen: ‘Estás por agotar’, y había pasado nada más que una hora. Y a lo largo del día empecé a caer en el suceso que implicaba”. Es que, de aquel tiempo de GEBA a esta parte, el furor por Becerra creció, guiado por lanzamientos, colaboraciones, una gira y una empatía constante con su público.

En cifras. Para dar cuenta de este fenómeno, Spotify informa que hasta este presente María Becerra ha logrado ingresar en el top 50 de 23 países: Andorra, Argentina, Bolivia, Suiza, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, Paraguay, Arabia Saudita, El Salvador, Uruguay, Venezuela. Y se posicionó como la número uno en Argentina, Bolivia, Perú y Uruguay. Otro dato curioso que señala Spotify es que los fans de María escuchan el doble de canciones que el resto del promedio de los fans de esa plataforma. En Argentina, los usuarios escuchan aproximadamente seis temas por semana, y a nivel global, cuatro.

Ayer, desde temprano, el público había comenzado la peregrinación para ver a esta estrella en ascenso, que forma parte de la historia de los espectáculos en vivo. Hoy se completará el doblete de fechas de esta joven platense que, paso a paso, sigue escalando a la cima.