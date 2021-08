Habló el alumno increpado por la docente kirchnerista: "Me dijo que ya me llevé la materia"

Jeremías, el alumno increpado por la docente kirchnerista dio detalles sobre el incidente que generó revuelo en los últimos días y contó que pese a que con la materia "venía bastante bien", luego de la discusión con la maestra, todo cambió. "Me dijo que ya me llevé la materia", comentó el adolescente que protagonizó la polémica.

“Era un debate que se descontroló y se hizo masivo. En ese momento fue un debate. Nunca me imaginé que iba a pasar esto, me enteré el jueves que había un video”, dijo el joven de 16 años protagonista del intercambio que se volvió viral luego de que un compañero compartiera el video en las redes sociales. "La charla iba por el minuto 20 y ella no se calmaba", aseguró.

En este sentido, el estudiante contó que se trataba de una clase común y corriente que "se subió de tono". "Salió el tema y ella se puso así como la vieron. El desafío era estar tranquilo, mostrarle que se podía hablar, que no hacía falta gritar", dijo Jeremías en diálogo con TN flanqueado por sus padres, quien a su vez contó que esa parsimonia se la debe a haber practicado rugby.

Por su lado, el joven agregó que todo se desató luego de que le pidiera la opinión a Radetich sobre la coyuntura actual. "Ella sacó un libreto y me lo leyó de pie a cabeza", resumió el alumno de la escuela técnica N°2 "María Eva Duarte".

En el video se ve a la profesora de historia Laura Radetich defender a ultranza -y al límite de la violencia- a la gestión kirchnerista y apuntar contra Mauricio Macri en plena clase en la localidad bonaerense de Ciudad Evita. En tanto, Jeremías señaló que el intercambio duró entre 45 y 50 minutos, siempre en el mismo tono, y afirmó que “no es la primera vez que pasa algo así”.

"Lo primero que sentí es que iban a tomar represalias con nosotros, pero después por suerte se viralizó y no pasó nada", dijo el chico e ironizó acerca del "debate" con la profesora: “Me va a servir para estudiar mejor porque la profesora se ve que sabe cosas".

El video generó un inmediato repudio y acusaciones de "adoctrinamiento" en redes sociales y desde la oposición nacional. La docente fue separada temporalmente de su cargo y cuestionada desde las carteras educativas nacional y provincial. Además, recibió una denuncia penal ante la Fiscalía General de La Matanza por la agresión al alumno.

Radetich tiene una amplia experiencia en la docencia y es magíster de la Universidad de Salamanca en España.

La palabra del papá de Jeremías

Tras los dichos de la docente, que en medio del episodio señaló que el estudiante debía conformarse con "esta porquería" (la escuela a la que asistía) porque no le podían pagar una escuela privada, Sergio, el papá de Jeremías se mostró molesto.

"Si la solución para que no le hablen mal a mi hijo es que le tenga que pagar un colegio, lo voy a hacer", sostuvo el hombre y añadió que "los chicos pueden pensar por sí mismos, pero si les van a cortar las piernas así, no vale la pena".

Asimismo, el padre del estudiante se mostró en desacuerdo con el presidente Alberto Fernández que en cierta forma defendió el accionar de la docente. "Me da lástima que el Presidente diga que está bien educar a un chico con violencia", replicó Sergio que acompañó a su hijo durante la entrevista.

