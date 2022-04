Por la falta de gasoil, un productor hortícola salteño puede perder toda su cosecha

Referentes locales dan testimonio de que el faltante de gasoil se profundizó en abril en distintas zonas del territorio argentino. La mayoría de las estaciones de servicio deben soportar faltantes diarios que se prolongan por más de 24 horas, en algunos lugares, en otros más tiempo, como en Colonia Santa Rosa​, Salta.

Mientras que los productores esperaban una cosecha gruesa que podría ser récord, la recolección y el transporte de lo producido está sufriendo complicaciones que podrían opacar el resultado final o, como en el caso de Fernando Ortiz, perder todo el año por el desabastecimiento de gasoil.

"Estamos tratando de solucionarlo hablando con otros colegas productores. Hoy fue un día frustrante. Hoy en la mañana recorrí 130 kilómetros con medio tanque que me quedaba en mi vehículo tratando de buscar en todas las estaciones de servicio de acá de la zona que, va desde Yuto hasta Embarcación”, contó con desesperación el productor salteño.

“Recorrí nueve estaciones de servicio, inclusive fui a un lugar donde siempre venden gasoil de manera precaria y tampoco había. Estaba dispuesto a pagar hasta $180 el litro, porque para mi perder esta semana es perder el año, ya que si dejamos que entre el invierno ya no podremos progresar con el cultivo”, agregó.

La frustración de Ortiz se acrecentó al darse cuenta de que se había gastado el gasoil de su vehículo “buscando gasoil” sin éxito. Al momento de la entrevista con Perfil, se encontraba detenido a un costado de la ruta haciendo llamadas y cálculos para ver a dónde le convenía ir. “Estoy atado de pies y manos”, aseguró.

“Estoy hablando con un colega en este momento para que me preste 10 o 15 litros de su vehículo que me permitan ir a mi a recorrer la zona a ver dónde consigo combustible”, señaló Fernando; “pero primero me toca llamar y hacer cálculos porque no me puedo mandar a la de Dios porque corro el riesgo de no poder regresar si no consigo”, lamentó.

La impotencia de los productores

Fernando Ortiz es salteño. Productor agropecuario de hortalizas, frutas tropicales y exóticas. Tiene una empresa que se llama “Don Cirilo”, los productos se elaboran en la Colonia Santa Rosa, al que define como “un diminuto pueblo de clima tropical en el norte de la provincia de Salta”.

Don Cirilo nació después de tres generaciones de productores agropecuarios, según contó Fernando Ortiz en diálogo con Perfil, como “resultado de un genuino amor por la naturaleza y el trabajo”. La empresa es productora frutihortícola y este tipo de cultivos intensivos, a diferencia de los campos de soja y maíz, tienen una superficie más chica y que conllevan mucha mano de obra.

Además, los cultivos frutihortícolas cuentan con mucho menos tiempo para preparar la tierra. Fernando se dedica a cultivar tomate perita y redondo, zapallito, berenjena, calabaza y pimientos, entre otros. “En la temporada de invierno vamos contra estación de todo el país y el clima es un factor muy importante porque nos da unas ventanas (de tiempo) muy chiquitas para hacer los trasplantes, las siembras, para hacer las rastreadas, para después poner las plantas para lo que necesitamos tractores”.

“En este momento no lo estamos pudiendo hacer por falta de gasoil y estamos perdiendo tiempo. Se nos está yendo la temporada y si eso pasa, perdemos el año porque yo ya no puedo salir a plantar zapallito dentro de diez días. Lo tengo que hacer en estos cuatro o cinco días y ya estamos tarde, pero sin gasoil no lo puedo hacer”,

¿Cómo se está tratando de solucionar la falta de gasoil?

Si bien desde el Gobierno nacional se han anunciado distintas medidas para normalizar las entregas, las soluciones propuestas hasta el momento distan de ser efectivas. Cabe destacar que todas las fotos usadas para esta nota fueron tomadas por Fernando Ortiz en su travesía por conseguir gasoil y salvar el año.

