Pesce rechazó la asociación del déficit fiscal a la remuneración de las leliqs

Luego de que se aborde en el debate presidencial, Miguel Pesce, presidente del Banco Central, se refirió a las leliqs en un comunicado y explicó por qué es un error considerarlo parte del déficit fiscal.

Cabe recordar que el domingo durante el debate presidencial el candidato Javier Milei le preguntó a Patricia Bullrich que pensaba hacer con las letras de liquidez de la autoridad monetaria, las cuales son instrumentos de deuda que se emiten para absorber el excedente de pesos en circulación y que no presionen sobre la inflación.

“Usted no me va a decir lo que tengo que decir”, le respondió y destacó la necesidad de “solidez fiscal para terminar con la inflación”.

Ante las críticas por no responder, el economista Carlos Melconian, que forma parte del equipo económico de Bullrich, afirmó: "Ella explicó perfectamente lo que quiere. Lo único que hubo son preguntas muy puntuales, del detalle de las Leliq, que si te pregunto a vos tampoco sabes qué és. Y eso no lo debate un presidente, así que es una pregunta fuera de lugar. Impecable en la respuesta, no solamente económica sino también educativa".

En este marco, Pesce clarificó: "En la Argentina, las entidades financieras cuentan con depósitos en pesos por el orden de los 35 billones. De ellos, 18 billones son colocaciones a plazo fijo. A su vez, los préstamos al sector privado se ubican en 12 billones de pesos. Esta diferencia expresa el desbalance entre la capacidad prestable y la demanda efectiva de crédito”.

“A los efectos de canalizar los excedentes de liquidez y evitar que afecten negativamente a las tasas de interés, en especial las tasas pasivas (plazos fijos), el Banco Central interviene absorbiendo la diferencia a través de las Leliq, que alcanzan los 15 billones de pesos”, indicó.

“La tasa de interés que paga el Banco Central por las Leliq remunera a los bancos que están obligados a pagar a los ahorristas y a las empresas tasas mínimas determinadas por la propia autoridad monetaria. De esta manera, se busca preservar el valor relativo del ahorro”, agregó.

En la actualidad, la tasa nominal anual del Central es de 118%, lo que resulta en una tasa efectiva del 209,45%. El principal problema es que el Banco Central se ve obligado a emitir para poder pagar los intereses que ascienden a 9 millones de pesos. En los últimos dos meses emitió 3 billones de pesos para cubrir los vencimientos.

Es por este motivo, que a pesar de la escalada inflacionaria de agosto y que el FMI pidió que la tasa de interés se mantenga en terreno positivo, la entidad conducida por Pesce decidió mantenerla sin cambios.

Asimismo, Pesce aseguró que la mejor forma de resolver el desbalance entre capacidad prestable del sistema bancario y demanda de crédito es que el ahorro de empresas y familias se canalice hacia la inversión productiva.

Y explicó que en los próximos años, la limitación al crecimiento, originada en la restricción externa, se superará gracias al dinamismo exportador de sectores estratégicos tales como el petróleo y el gas, la minería, la agroindustria y los servicios basados en el conocimiento.

“Entonces, el financiamiento bancario será fundamental para impulsar el sendero de desarrollo. Para ello, es necesario preservar el valor del ahorro y desarrollar un mercado de capitales y financiero doméstico profundo y transparente”, agregó.

“Asimilar la remuneración a las Leliq al déficit fiscal es un error que puede conducir a políticas equivocadas, impidiendo la futura aplicación del ahorro local a la inversión productiva y al financiamiento del consumo”, concluyó.

