Una provincia es demandada por deuda de u$ss 500 millones

Entre Ríos se convirtió en la primera provincia en recibir una demanda por no haber logrado reestructurar su deuda a tiempo y evitado el default. El 8 de agosto pasado, debía pagar u$s 21,87 millones por un cupón de interés de una deuda de u$s500 millones, emitida entre 2017 y 2018, bajo legislación extranjera. En su momento, el gobierno de Gustavo Bordet decidió no hacer el desembolso y explicó que iniciaba las "discusiones sobre el análisis de sostenibilidad de la deuda de la provincia".

La propuesta que hizo la provincia a sus acreedores fue la de reducir los pagos de cupón de intereses los próximos años y que la amortización de la deuda, pactada inicialmente para 2023, 2024 y 2025, se amplíe hasta 2028. "Buscamos que en vez de amortizar en tres años sea en seis y (también) una reducción de la tasa de interés, que cuando tomamos la deuda fue del 8,75%", señaló en esa oportunidad el ministro de Economía provincial, Hugo Ballay, en una entrevista con el diario El Entre Ríos.

Ante la falta de acuerdo, un grupo de bonistas, que asegura poseer el 54% de los bonos emitidos por Entre Ríos, inició un reclamo en la corte del Distrito Sur de Nueva York, el mismo donde se lleva adelante el juicio por la estatización de YPF. El argumento esgrimido por los acreedores es que la provincia tiene “una sólida posición fiscal” para afrontar sus obligaciones.

Esta es la primera demanda que enfrenta una provincia argentina ante tribunales extranjeros desde que once de ellas iniciaran procesos de reestructuración el año pasado. De momento la situación de cada provincia es la siguiente: Mendoza (u$s 590 millones) y Chubut (u$s 650 millones) pudieron finalizar sus negociaciones y posponer los pagos. Neuquén (u$s 694 millones), Salta (u$s 383 millones) y Tierra del Fuego (u$s 170 millones) están negociando, mientras cumplen con los vencimientos.

En tanto, Buenos Aires (u$s 7148 millones), Chaco (u$s 250 millones), La Rioja (u$s 300 millones) y Río Negro (u$s 300 millones) están negociando en default. Así figura en un relevamiento de la consultora Aerarium.

RM/FeL

Caso Córdoba

La provincia quiere evitar el default de su deuda y busca reestructurar casi u$s 1.700 millones. Esta semana ya anunció que el fondo inversor con mayor tenencia de títulos aceptó la última oferta.

De acuerdo a lo trascendido, el gobierno de Juan Schiaretti comunicó que “la propuesta de la Provincia cuenta con el apoyo de Schroder Investment Management North America Inc., uno de los principales inversores y a la vez integrante del Comité Ad Hoc”.