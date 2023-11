El impacto y éxito de la cantante Taylor Swift no se limita a la industria musical y al entretenimiento, sino que ahora formará parte del mundo académico. En ese sentido, la Universidad de Harvard ofrecerá un curso enfocado a la carrera y vida de la artista estadounidense, quien se volvió en una de las estrellas pop más populares del momento de la mano de su gira mundial The Eras Tour.

A raíz del éxito de la cantante, los estudiantes de Harvard podrán inscribirse a partir del próximo semestre al curso Taylor Swift and Her World (en español, Taylor Swift y su mundo) organizado por el Departamento de Inglés de la casa de estudios y dirigido por la profesora Stephanie Burt. Según la descripción de la institución, durante las clases se aprenderá sobre "cómo pensar en los textos blancos, los textos sureños, los textos transatlánticos y los subtextos queer". "Taylor Swift es alguien que establece relaciones complicadas y cambiantes con la idea de americanidad y con la idea de americanidad blanca y de la América media", explicó Burt.

"¡Hola!": Taylor Swift cenó con su novio en el restaurante del hotel y sorprendió a todos

"En esta clase, los estudiantes obtendrán créditos universitarios por sus inmersiones profundas en las letras, la música y la influencia de Swift, analizando su catálogo y leyendo una gran cantidad de autores que Burt considera relevantes para comprender el arte de Swift. Leeremos obras literarias importantes para ella y obras sobre canciones e interpretación, con novelas, memorias y poemas de (entre otros) Willa Cather, James Weldon Johnson, Tracey Thorn y William Wordsworth", añadió Harvard.

En ese sentido, la obra de Swift será tomada como un punto de partida para el análisis literario y la exploración de cuestiones culturales más amplias, como la manera en que su obra se entrelaza con el canon literario actual, incluyendo trabajos de autores clásicos. Además, el curso examinará a las artistas femeninas que abrieron el camino para Swift, incluida Dolly Parton, detalló la universidad.

El curso de Harvard abarcará cuestiones culturales y políticas, así como aspectos personales de la vida de Taylor Swift.

Las relaciones cambiantes de Swift con la clase, la región y la identidad desencadenaron una variedad de conversaciones políticas. En los últimos años, la artista se hizo conocida por su activismo político, luego de enfrentar críticas por su silencio durante las elecciones de 2016. Al respecto, defendió los derechos de las mujeres y LGBTQ+, lanzando temas como The Man y You Need To Calm Down en su álbum de 2019 Lover. También fue anunciada como una gran influencia en el movimiento #MeToo.

Por ese motivo, Burt sostuvo que la influencia de la cantante en la política y la cultura es digna de estudio y análisis. Al respecto, los estudiantes dedicarán al menos un trabajo a profundizar en "la composición, el canto, la interpretación o la vida y carrera de Taylor Swift". "Tenemos la suerte de vivir en una época en la que uno de nuestros principales artistas es también una de las personas más famosas del planeta. ¿Por qué no darías un curso sobre eso?", expresó la profesora.

La muerte en un concierto de Taylor Swift alerta sobre el cambio climático

Sin embargo, el curso no será solo intelectual. Según detalló Burt a TMZ, también espera cubrir las relaciones amorosas de alto perfil de Swift, incluido su último romance con Travis Kelce, el jugador de la National Football League (NFL). "Ella escribe sobre sus relaciones, así que hablaremos de sus relaciones", expresó Burt. A pesar de remarcar que "hablaremos de Travis Kelce", aclaró que, a menos que la artista escriba en el futuro cercano una canción sobre el jugador de fútbol americano, probablemente no aparecerá mucho en el curso.

Burt expresó su deseo de que el curso les hable personalmente a los estudiantes de Harvard. "Taylor Swift es una buena manera de pensar en lo que es tener muchos ojos puestos en ti y preguntarte qué haces con tu privilegio. Mirar a mi alrededor y preguntar: 'Soy bastante ambicioso y llegué a este lugar cuando era muy joven. ¿Qué hago después? ¿Qué hago con toda esta atención?' Creo que eso es muy Harvard", concluyó la académica.

Los otros cursos dedicados a Taylor Swift

Numerosas universidades crearon cursos en torno al fenómeno cultural de Taylor Swift.

A pesar de lo inédito, Harvard no fue la única universidad en dedicar un curso enfocado a la carrera de la artista. En ese sentido, la Universidad de Florida también ofrecerá clases sobre la cantante bajo el título de Musical Storytelling with Taylor Swift and Other Iconic Female Artists (en español, La narrativa musical en Taylor Swift y otras artistas femeninas icónicas).

Dirigido por la profesora Melina Jiménez, el curso explorará la discografía de Swift y su composición, así como la influencia de otras figuras femeninas destacadas como Aretha Franklin, Billie Holiday y Dolly Parton. Los estudiantes que opten por esa materia "saltarán sin miedo y luego caerán en trece magníficas semanas de discusión sobre la discografía de Taylor Swift, con un enfoque en su composición imperecedera", detalló la institución.

Otras instituciones académicas también ofrecen clases sobre Swift, los swifties (nombre de sus fanáticos) y la cultura en torno a la artista. Ese es el caso de la Universidad de Nueva York (donde el curso fue brindado por un periodista de la revista Rolling Stone), la Universidad de Gante (Bélgica), la Universidad de Texas en Austin, la Universidad Rice, el Berklee College of Music, la Universidad de California, la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad de Stanford.