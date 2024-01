Un juez del estado de Delaware, ubicado al este de Estados Unidos, anuló este martes un paquete salarial de 55.000 millones de dólares para Elon Musk por su rol como director ejecutivo de Tesla Inc. La compensación fue cancelada tras la denuncia de un accionista por considerarla excesiva y esto restaría un gran ingreso dentro de la fortuna del magnate.

La decisión tomada por la justicia forzará al consejo de administración de Tesla a realizar una nueva propuesta de retribución para Musk que no sea considerada sobrepaga. Esto se da más de cinco años después de que al cofundador del fabricante de coches eléctricos se le concediera el mayor plan de compensación ejecutiva de la historia.

¿Elon Musk podría ser destituido de Tesla?

Tras darse a conocer la noticia sobre la anulación de la retribución para el multimillonario, el precio de las acciones de Tesla cayó aproximadamente un 3% en las operaciones fuera de horario.

Luego de analizar las pruebas presentadas en juicio, la jueza principal del Tribunal de Cancillería de Delaware, Kathleen St. J McCormick, dictó a favor del accionista Richard Tornetta, quién objetaba que los directores de Tesla no habían hecho relevaciones adecuadas para establecer la compensación ejecutiva en 2018.

“Son extremadamente buenos”: Elon Musk preocupado porque los autos eléctricos chinos podrían "demoler" a los Tesla

Los puntos de referencia en los que se paró la magistrada van en relación al desempeño exigido para Musk en proporción a su remuneración. Además, se encontró que hubo conflictos de intereses que empañaron la consideración del plan de pago por parte de la junta ejecutiva.

"La sentencia es a favor del demandante", concluye el fallo de 200 páginas publicado el martes y que precisa que las partes deben ahora "conciliar" y presentar una carta conjunta con "todos los asuntos, incluidos los honorarios, que deben tratarse para llevar el tema a una conclusión".

Los abogados del accionista denunciante argumentaron que los miembros de la junta ejecutiva no habían ejercido su independencia al redactar el paquete salarial para el director ejecutivo de la compañía y le permitieron diseñar inadecuadamente los detalles de su plan a su gusto.

Acusan a Elon Musk de consumir drogas ilegales y en SpaceX y Tesla temen que pueda dañar sus negocios

Musk dictó el “marco y los términos financieros, que se mantuvieron fundamentalmente sin cambios” durante todo el proceso de aprobación de la junta, señalaron los abogados de Tornetta en escritos. En su decisión, McCormick señaló que el director ejecutivo reconoció que básicamente estaba “negociando contra mí mismo” en el vaivén sobre su salario.

Asimismo, la defensa de Musk no logró explicar por qué el “plan de compensación sin precedentes históricos” era necesario para motivar al director ejecutivo a lograr un “crecimiento transformador”. “Musk no tenía intención de dejar Tesla y su participación en la propiedad era motivación suficiente para mantenerlo enfocado en el crecimiento”, dijo el juez.

Poco después del fallo, el magnate utilizó la red social X (ex Twitter), de la cuál es propietario, para pronunciarse. "Nunca constituya su empresa en el estado de Delaware", señala el mensaje. Aún no está claro si Musk apelará el fallo o cómo será el nuevo paquete salarial que deberá elaborar la junta directiva.

Never incorporate your company in the state of Delaware