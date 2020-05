China exige que Estados Unidos deje de culparlo por la pandemia

El juego de la culpa por la irrupción del coronavirus tuvo un nuevo capítulo, cuando China respondió a las acusaciones de Estados Unidos sobre el origen de la pandemia en un laboratorio chino de Wuhan. El gobierno de Xi Jinping desmintió al secretario de Estado Mike Pompeo y sostuvo que "no puede presentar pruebas porque no las tiene".

Pompeo había afirmado el domingo 3 de mayo que la Casa Blanca tenía "una enorme cantidad de pruebas" de que el virus responsable de la epidemia de Covid-19 se originó en un laboratorio de virología de la ciudad donde se detectó por primera vez la enfermedad a finales del año pasado. Pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el propio gobierno chino desmintieron esa versión.

"El señor Pompeo se expresó en varias ocasiones pero no puede presentar pruebas", dijo a la prensa la vocera del ministerio chino de Relaciones Exteriores, Hua Chunying. "¿Y por qué? Porque no hay ninguna", estimó, y dijo que el origen de la epidemia hay que dejarla a los expertos científicos "y no a los políticos que mienten en función de sus necesidades de política interna".

Otro de los dirigentes que cruzó a la Casa Blanca fue el embajador chino en Estados Unidos, Cui Tiankai, que pidió que dejen de culpar a su país y se centren en enfrentar la pandemia que mató a más de 70 mil estadounidenses. "Culpar a China no pondrá fin a esta pandemia. Por el contrario, esa mentalidad corre el riesgo de provocar el desacoplamiento entre China y Estados Unidos y dañar nuestros esfuerzos para combatir la enfermedad, nuestra coordinación para reactivar la economía mundial, nuestra capacidad para conquistar otros desafíos y nuestras perspectivas de un futuro mejor. Estados Unidos no surgirá como un ganador en este escenario", dijo Cui en un artículo de opinión publicado en The Washington Post.

El diplomático apostó por restablecer la cooperación entre Washington y Beijing, en momentos en que la retórica escaló a niveles sin precedentes. "Es hora de terminar con el juego de la culpa. Es hora de centrarse en la enfermedad y reconstruir la confianza entre nuestros dos países. Al igual que el presidente Abraham Lincoln invocó a 'los mejores ángeles' en su discurso de inauguración, espero que la sabiduría de las generaciones anteriores nos guíe para elegir el lado correcto de la historia y trabajar juntos por nuestro futuro compartido", agregó.

Trump aumentó su presión sobre Beijing desde que la pandemia paralizó a la economía de su país y puso en dudas sus chances de reelección en noviembre, acusando al régimen comunista de haber tardado en reaccionar ante la aparición de la epidemia y de haber dejado salir el virus del Instituto de Virología de Wuhan. Además, amenazó con aplicar nuevos aranceles a los productos chinos como sanción por la propagación del coronavirus y, también, de imponer reparaciones a Beijing por los daños a la economía estadounidense.

