Una diputada de Elisa Carrió admitió que habló con Zanchetta, el ex policía preso por espionaje ilegal

Ariel Pedro Zanchetta sigue detenido con un procesamiento por presuntas tareas de espionaje ilegal. Sus miles de búsquedas de información sobre dirigentes políticos y funcionarios del Poder Judicial mantienen activa una investigación que busca establecer a quién o quienes reportaba y con qué fin, a pesar de que desde un primer momento se buscó instalar que se trataba de un "espía K". En ese marco, la diputada Mónica Frade admitió que mantuvo contacto con él y que siguió su recomendación de suscribirse a una base de datos de dudosa legalidad.

Frade, actual diputada de la Coalición Cívica, fue durante años asesora de Elisa Carrió. Su cercanía fue tal que llegó a patrocinar decenas de denuncias por corrupción que la líder cívica le hizo a dirigentes del peronismo y a empresarios.

En las últimas semanas, Frade se presentó en Comodoro Py con un escrito en el que manifestó que en el 2016 fue contactada por Zanchetta, quien se presentó como asesor del periodista Claudio Savoia, del diario Clarín. También le comentó que dirigía un medio periodístico en Junín y que tenía "información de relevancia" que le quería mostrar. A los pocos días, escribió, "el imputado (por Zanchetta) me sugiere la contratación de la página Sudamericadata, la que -según él- era útil para la tarea que realizaba".

"Contraté el servicio y lo utilicé en simultáneo a otras dos herramientas de fuentes públicas (...). Aboné mensualmente el servicio (...) hasta el día 9/11/2023 fecha en que tomé conocimiento por el dictamen de esta Fiscalía que la citada página no se adecuaba a la normativa vigente, obteniendo datos de fuentes desconocidas", escribió Frade en su presentación.

Una base de datos por demás irregular

Sudamericadata es una base de datos que tiene un rol central en la investigación por el espionaje a jueces, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y, recientemente, del fiscal Carlos Stornelli. Es que los investigadores pudieron constatar que el ex policía y supuesto espía inorgánico de la SIDE y la AFI buscó ahí datos de miles de personas, entre ellos de jueces de la Corte Suprema como Horacio Rosatti y otros integrantes de la Justicia Federal como los camaristas de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, políticos y empresarios.

En su dictamen, el ex fiscal del caso, Gerardo Pollicita, escribió sobre Sudamericadata que "no se encuentra registrada en el Registro Nacional de Bases de Datos y provee información cuyo origen ese Ministerio Público Fiscal desconoce, toda vez que al no registrarse no informó a la autoridad de control (...) de qué fuentes se nutre". Y a pesar de que contiene datos de acceso público, también ofrece otros "que las empresas que sí se encuentran registradas no proveen, como número de teléfono celular particular, correo electrónico privado, monto exacto de ingresos salariales, 'bienes personales' de los 'objetivos'".

Ariel Zanchetta, el ex policía vinculado al espionaje.

Al enterarse de eso, Frade decidió mandar un mail a la firma para dar de baja el servicio que le había recomendado Zanchetta años atrás, con quien además de intercambios por WhatsApp tuvo un encuentro en persona. "Pedí ser querellante porque Zanchetta me recomendó usar esa base de datos cuando yo hacía trabajos de investigación para Lilita. Él un par de veces me dijo que tenía información, pero no me llegó a dar nada. Las dos veces que lo vi era más lo que me quería sacar que lo que me daba", le contó la diputada a PERFIL.

Consultada sobre los intercambios con Zanchetta, le dijo a este medio que "hablé un par de veces (con el supuesto espía) hasta que lo bloqueé en enero del año pasado. Me resultó medio 'chantún'. Me mandaba sus notas periodísticas que me generaron sospechas de que podía ser un (espía) inorgánico o algo así".

Frade no recuerda exactamente cuando fue la primera vez que habló con el ex policía detenido y procesado por supuesto espionaje ilegal. Pero en el escrito que presentó a la Justicia y durante la consulta de PERFIL dijo que fue durante el año 2016.

Llamativas coincidencias

Ese año, la actual diputada trabajó en una serie de denuncias por corrupción que motivaron allanamientos a empresarios y dirigentes políticos del peronismo. Y hay una serie de coincidencias entre esas denuncias y las búsquedas que hacía Zanchetta en la mencionada base de datos que llaman la atención.

Por ejemplo: en abril de 2016, Carrió sindicó al empresario tabacalero Carlos Tomeo como "testaferro" de Aníbal Fernández, en el programa La Noche de Mirtha (El Trece). Para septiembre, fueron noticia los allanamientos ordenados por la Justicia en el country Abril de Berazategui en el marco de una denuncia de la líder cívica patrocinada por Frade por supuesto lavado de activos en el marco de la producción de cigarrillos, que tuvo como principal apuntado a ese empresario, dueño de la tabacalera Espert S.A.

En la denuncia a la que accedió PERFIL se mencionan todo tipo de datos vinculados al empresario, desde información personal hasta una detallada descripción de sus vínculos societarios y laborales. Esa presentación incluye decenas de nombres vinculados al empresario junto con nombres de sociedades anónimas.

El elemento llamativo es que Zanchetta buscó información de la gran mayoría de esos nombres al menos entre abril y septiembre, cuando se hicieron los primeros allanamientos.

No es el único caso. Misma situación se dio con una denuncia por enriquecimiento ilícito y lavado de activos de Carrió y Frade, del 22 de septiembre del 2016. El apuntado fue el ex chofer de Aníbal Fernández, ex intendente de Quilmes y exdiputado Sergio Villordo. La denuncia, que también apuntó a su pareja Karina Lombardo, presenta, al igual que el caso anterior, un altísimo nivel de detalle informativo, con datos personales, vínculos, sociedades y bienes.

Hay al menos, una veintena de nombres de familiares y supuestos socios de los denunciados en la presentación, además de firmas como TWO BOSS SRL, VOIGRES SRL y Diseñarq SA, implicados en el presunto esquema delictivo relatado por Frade y Carrió. Y llamativamente Zanchetta también buscó información sobre Villordo, Lombardo y gran parte de las personas y sociedades mencionadas, según supo este medio.

Ese mismo mes, ambas denunciantes fueron a la Justicia contra el ex intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, por enriquecimiento ilícito y malversación de caudales.

La megacausa de espionaje se investiga en Comodoro Py.

Este medio no pudo acceder a la denuncia original, que motivó un allanamiento por parte del juez federal de Quilmes, Luis Armella, a la sede municipal, el 10 de septiembre del 2016. Sin embargo, una publicación del portal local "Mi Ciudad" replicó el contenido de la presentación con nombres de personas y sociedades que también fueron motivo de consultas por parte de Zanchetta a la firma Sudamericadata. Según supo este medio, la mayoría de las consultas fueron entre mayo y septiembre de ese año.

Misma situación se pudo corroborar en torno a otra denuncia de esa época que las integrantes de la Coalición Cívica radicaron contra José Lucas Gancerain y Guillermo Misiano, por supuesto contrabando, defraudación contra la administración pública y lavado de activos, entre otros delitos. El primero de ellos, mano derecha de Aníbal Fernández.

Según una nota de archivo de PERFIL, Carrió ratificó la denuncia a mediados de noviembre del 2016. Allí nombró a algunas personas y sociedades como PTP Warrant SA y PONAL TERMINALES PORTUARIAS SA. Curiosamente, entre junio y octubre Zanchetta también pidió información de la mayoría de ellos en la base de Sudamericadata, según fuentes constatadas por este medio.

Semejante nivel de coincidencia resulta llamativo. ¿Para qué buscó Zanchetta esa información? ¿Hizo aportes para la redacción de esas resonantes denuncias? Frade, consultada por este medio, rechazó de forma categórica haber trabajado con información del supuesto espía. "Nunca llegó a dar información, sólo hubo alguna muy fantasiosa", aseguró.

No obstante, la diputada dijo que cuando se presentó en la Justicia le entregaron material que da cuenta que "él tenía información sobre investigaciones e informes que yo le había hecho a 'Lilita' y personas con las que yo había interactuado, además de otras que no conozco".

Así y todo, Frade todavía no fue incorporada como querellante. El caso continúa en investigación y el trabajo se reanudará luego de la feria judicial, con la expectativa puesta, entre otras cosas, en la apertura del teléfono celular del exfuncionario de AFIP, Fabián ''Conu'' Rodríguez, quien también mantuvo contactos con Zanchetta.

