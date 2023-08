Andrei Roman, CEO de la consultora brasileña Atlas Intel, opina que la mejor estrategia para la oposición a Milei, sería simplemente dejarlo hablar y, eventualmente, capitalizar alguna de sus declaraciones o propuestas polémicas, que no son pocas. “Es un candidato volátil”, explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Quería compartir con la audiencia un gráfico del desempeño comparativo de todas las encuestas electorales sobre las PASO 2023, en el que ustedes hicieron un coeficiente de error promedio. En la última fila, se aprecia el índice de error que le asignaron a cada consultora:

Encuestas con menor error medio.

Encuestas con mayor error medio.

En todas estas encuestas se perciben dos datos llamativos. Primero, la subestimación de Milei, y lo segundo, hubo dos empresas que daban ganador a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué explicación encuentra a esto?

Nosotros estamos satisfechos con el desempeño general de nuestras encuestas. Me parece que sí hubo una sub-representación de Milei en nuestras estimaciones, entonces, aún teniendo menor error medio en comparación con las otras encuestadoras, no puedo decir que estoy satisfecho con ese aspecto, me gustaría que nos hubiéramos acercado más al resultado final de Milei.

Ahora, también es verdad que, desde mi punto de vista, hubo una ola hacia a Milei que se concretizó de manera muy fuerte el día mismo de la votación. Hubo una subida muy fuerte de Milei en los últimos tres días.

Digo esto porque habíamos visto esta subida en el tracking de alta frecuencia. Nuestros últimos números daban a Milei cercano a los 25 puntos, con cuatro puntos de subida en la semana final. Entonces, era razonable esperar que esta tendencia se iba a acelerar o fortalecer en el día de la votación.

Hay una explicación sobre ese error, que es la subida el día de la votación. No diría que es la única explicación, pero sí la explicación más importante.

La veda de publicación de encuestas trajo también un perjuicio a la democracia argentina, porque nos quedamos con encuestas desacreditadas y con electores que no son bien informados, sobre el contexto de la elección el día de la votación.

También, las encuestas en Argentina son tan diversas, hay tantas encuestas, que no creo que haya sido bueno dejar de publicar encuestas la última semana de campaña.

Esa fue una mala idea, porque incluso protege a las encuestadoras, que pueden decir “todo cambió y no podíamos mostrar nuestros números”. Nosotros compartimos esto con periodistas antes de la votación, entonces, es posible tener la comprobación de cómo fue nuestro tracking.

Usted dice que hubo un cambio en los últimos días con Milei, ¿tiene alguna conjetura de por qué?

Hubo en los últimos días una ola de votos de protesta, con una emoción dominante en el electorado, la de castigar a la casta política, tanto de derecha como de izquierda.

Es algo que vimos más en regiones fuera de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Es interesante ver que ese fenómeno sucede más en el interior de Argentina y no en la región del AMBA.

Es llamativo ese dato, y resulta contraintuitivo, porque lo que sucedió durante los días previos a la elección fue una sucesión de hechos delictivos que ocurrieron en el Conurbano bonaerense. Eso nos deja en una situación en la que no podemos encontrar una relación entre la causa y el resultado…

Probablemente, lo que sucedió con los asesinatos tuvo un impacto en esas regiones también, pero afectó mucho al resto del país. Porque en la Provincia y la Ciudad había una competición muy fuerte en la interna de Juntos por el Cambio.

Esta fortaleza de la interna de Juntos por el Cambio cambió un poco el foco de los electores de estas secciones. Eso hizo que la ola de protesta que vimos en el resto del país no ocurriera de tal manera en el AMBA.

Esto es muy interesante, porque son dos tendencias prácticamente opuestas. De todas formas, tenemos a Milei con 30% en total en todo el país, lo que es bastante sorprendente.

¿Existe alguna explicación de que empresas serias de encuestas hayan podido cometer el error de dar ganador a Rodríguez Larreta?

No sabría decirle, porque no fue en otro caso. En el caso de Atlas, siempre vimos una diferencia muy estable y muy grande entre Patricia Bullrich y Larreta, de casi 10%.

Al final, fue un poco menos de eso, porque Patricia Bullrich quedó un poco abajo de lo esperado.

¿Le pasó alguna vez en la vida haber errado así?

Sinceramente, una inversión de candidatos con esta magnitud de diferencia no.

Así como ocurrió en Brasil con Bolsonaro, existe una tendencia en la Argentina de crear una especie de coalición anti-Milei. Científicos, periodistas, declaraciones de organizaciones de la sociedad civil que alertan del peligro de Milei, por ejemplo.

Poliarquía, que es una de las principales encuestadoras de la Argentina, decía que Milei venía cayendo hasta que se lo empezó a criticar por los escándalos de hace un mes y medio, cuando se dijo que vendía las candidaturas, que a partir de allí empezó a subir.

También había cierta comparación con Donald Trump y Bolsonaro, que cuanto más los criticó el stablishment más subieron. ¿Coincide con esto?

Es un poco diferente en términos de timing. El escándalo de la venta de candidaturas impactó mucho, negativamente, en los números de Milei que nosotros medimos.

En nuestras estimaciones, Milei estaba en 30 puntos, se fue a 20 con el escándalo de la venta de candidaturas, y después subió, el día antes de la votación, a 25.

Ahora son dos cosas diferentes: el escándalo y el tema de la mega coalición del establishment para hacerle frente.

Coincido en que el tema de una mega coalición del establishment contra Milei puede fortalecerlo, como ocurrió con Bolsonaro en Brasil, porque da cuenta de que él es el outsider.

Lo deja como un peligro para el poder. Desde ese punto de vista, me parece que no es necesariamente la estrategia ganadora.

Por otro lado, me parece que Milei es un candidato bastante volátil: pasó de 20 a 30 puntos, después bajó y volvió a subir, y esa volatilidad fue producto de sus propias acciones, errores y declaraciones.

Entonces, me parece que la mejor estrategia para la oposición a Milei, sería simplemente dejarlo hablar y, eventualmente, capitalizar alguna de sus declaraciones o propuestas polémicas, que no son pocas.

El segundo socio comercial de Argentina es China. En los últimos días vimos la propuesta de Milei de no hacer más negocios con China porque es comunista, algo que sería muy complejo para Argentina en el complicado contexto económico que está atravesando.

Creo que es mejor rebatir las propuestas de su programa político que crear una gran coalición de “los buenos” contra “el malo”, eso no va a funcionar. Milei representa todo el dolor y rabia que los argentinos tienen con una clase política que no ha entregado los resultados que esperaban.

La última vez que conversamos, usted dijo que, sobre 10 posibilidades, había 9 de que Patricia Bullrich sea la próxima presidenta. ¿Sigue pensando lo mismo luego de las PASO?

Esa opinión fue un poco precipitada. Incluso dije que era un pronóstico arriesgado, y así fue.

Todavía veo a Patricia Bullrich como favorita. Digo esto porque creo que, si hay una segunda vuelta entre Bullrich y Milei, creo que Patricia Bullrich sería la candidata más fuerte.

Otra cosa que puede suceder es que Milei cometa errores, genere miedo y pierda una parte del voto volátil que se unió a él en las primarias como voto de protesta, pero en el contexto de las generales pueda cambiar y preferir algo menos arriesgado.

¿Usted ve asegurada la entrada de Bullrich a segunda vuelta?

No. Existe un riesgo de una segunda vuelta entre Javier Milei y Sergio Massa. Esa posibilidad subió sus chances luego de los resultados de las PASO. Eso es algo que me sorprendió también.

Las chances de que gane Patricia Bullrich hoy, en comparación con antes de la primera vuelta, desde mi punto de vista, cayeron, pero todavía opino que Bullrich continúa con más chances de ganar que cualquier otro de los candidatos.

¿Qué chances le asigna a cada uno, sobre diez?

Diría que de 1 a 10, Bullrich tiene 6 chances, Milei, 3 y Massa 1.

FM JL