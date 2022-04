Carlos De Angelis: "Javier Milei está avanzando sobre la clase media baja"

El sociólogo y experto en opinión pública Carlos De Angelis, conversó con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil sobre el escenario electoral de 2023.

F: ¿Cómo imaginás el escenario electoral en el momento de la construcción de las listas, de las PASO y las elecciones en octubre?

CDA: Creo que estamos viviendo un momento de reconfiguración de la estructura política argentina. Se empieza a reconfigurar un escenario donde el kirchnerismo vuelve a apuntar a aquella Unidad Ciudadana de 2017 y aparece un actor, que siempre está en ciernes, que es el frente de los gobernadores peronistas. Luego está la discusión entre Juntos por el Cambio, que hay que ver si se sigue llamando así, porque están evaluando que el 2023 está perdido para el peronismo y que, necesariamente, habrá un recambio de signo político. Actores como Gerardo Morales o Patricia Bullrich empiezan a emerger contra, lo que se esperaba, fuera el recambio natural en manos de Rodríguez Larreta. El Jefe de Gobierno porteño intenta reposicionarse peleándose con el espectro nacional para ser su contracara.

Me parece que Juntos por el Cambio corre el riesgo de que se fracture. Si así sucede, quizás vuelve a aparecer algún actor del propio peronismo que pueda forzar un ballotage. odo el sistema político está tensado por esta figura emergente de Javier Milei que lleva a todo Juntos por el Cambio hacia la derecha, sobre todo en la idea de que hay que hacer un shock de reforma estatal, reforma tributaria, laboral. Eso va a hacer que el kirchnerismo esté más a la izquierda todavía. No porque se vaya a la izquierda, sino porque todos los actores se corren hacia la derecha. Si uno mira, está más cerca del FIT que de las posiciones históricas del peronismo.

F: ¿Existe alguna hipótesis probable de que en un balotaje alguna de las dos coaliciones oficialistas quede tercera y una de las dos compita con Milei?

CDA: Existe esta posibilidad, Milei no tiene estructura nacional, hoy está tratando de armarla. No es tan fácil armar una estructura nacional, presentarse a las candidaturas de gobernadores, intendentes, concejales, hay que tener estructura. Lo está tratando de armar velozmente pero no es tan sencillo. El PRO se sostuvo en la estructura radical para llegar a nacionalizarse y esto es muy difícil que pueda hacerlo. Uno mira hoy dónde está llegando el discurso de Milei y está avanzando a sectores de clase media baja, en términos económicos C3 y D1, que fue el votante de Alberto Fernández y está totalmente enojado porque su capacidad de compra, de acceder a determinados bienes está muy limitado. Este año va a verse más limitado todavía por la altísima inflación y, que puede llegar, según algunas hipótesis a un estallido, a una implosión donde haya movimientos.

Algunos están desempolvando la Ley de Acefalía, esperemos que no ocurra, pero los actores políticos están pensando en escenarios alternativos de alta conflictividad.

F: Jaime Durán Barba decía que Castillo no tenía partido, Boric no tenía partido, que no son tan importantes. ¿Cómo podría Milei construir una red? ¿Podría usar otros sectores conservadores del interior y así construir una red rápidamente o es imposible?

CDA: No es imposible que logre una candidatura presidencial, su partido nacional tiene que estar reconocido en cuatro provincias y esto no es tan difícil porque se están acercando muchos dirigentes intermedios al fuego que provee Javier Milei. También es una incógnita porque, en su momento, Espert tuvo también este problema: un arreglo con un viejo partido de Asseff, que después se lo retiró. Acá también hay un tema de avales económicos, es muy costoso llegar a todo el país. Hoy por hoy, Milei tiene la gran ventaja de ser un actor que trae volumen de audiencia todavía, trae rating. En el zapping, la gente ve esa figura disruptiva que lee la bronca y en donde la gente deposita su representación más allá de sus discursos económicos. Ese atractivo hace que muchos dirigentes empiecen a acercarse a ese fuego y así es muy probable que tenga ese partido en cuatro distritos que lo habilite a una elección nacional. Córdoba está atadísima con el partido de Schiaretti y ni Juntos por el Cambio pudo entrar a esta provincia mientras que Macri sacaba el 70%. Esa capilaridad no veo que tenga posibilidad de armarla en tan poco tiempo.

F: ¿Con solo cuatro provincias lo habilitaría a competir nacionalmente, aunque luego en el Congreso no tenga las mayorías necesarias? La cantidad de legisladores que tendría sería muy pequeña.

CDA: Vamos a ver esta elección particular. Lo vimos en Bolsonaro, lo vemos en Castillo ahora -que arma mayorías circunstanciales- y en Chile también lo estamos viendo. Una elección con cinco o seis candidatos, donde todos lleguen a un veintipico por ciento y haya una fragmentación del sistema político es lo que estamos viendo en distintos lugares del mundo. Hay un montón de candidatos que miden algo y el sistema de ballotage tiene una mayoría circunstancial, momentánea, que no se ve reflejada en la estructura política en donde después hay que conseguir mayorías parlamentarias. Hay que empezar a pensar en democracias plebiscitarias, donde cada medida van a llamarse a un plebiscito.

F: Un modelo como el uruguayo o el suizo que directamente plebiscitan medidas totalmente secundarias...

CDA: Totalmente. Lo de Uruguay fue muy interesante porque la gente no sabía bien qué estaba votando, lo hacía para rechazar 132 artículos de una ley y ganó el "No" por muy poquito. Uruguay está muy polarizado.