Eduardo Amadeo destacó la necesidad de recuperar la estabilidad que dio en un primer momento la convertibilidad y manifestó que es Javier Milei quien recuperará ese valor. “Nosotros estamos comprometidos con esta patriada y lo vamos a hacer”, ratificó el economista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eduardo Amadeo es economista, productor agropecuario, fue diputado nacional entre 2015 y 2019, anteriormente entre 2009 y 2013, y entre 1991 y 1995. Fue embajador argentino en Estados Unidos en el 2003, vocero presidencial de Eduardo Duhalde en 2002, vicejefe de Gabinete de Ministros de la Nación en el mismo año, secretario de Desarrollo Social entre 1994 y 1998, presidente del Banco Provincia entre 1987 y 1991, y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial entre el 75 y el 76. Tras el triunfo de Javier Milei, Eduardo Amadeo advirtió que el país necesita dejar atrás la historia negra del kirchnerismo.

¿Existe el kirchnerismo? ¿Sigue existiendo?

Espero que cada vez menos. Mientras estaba esperando que me conectaran se me ocurrió que el kirchnerismo es una estirpe de delito y fracaso, que la gente se ha sacado de encima con su voto.

¿O se lo sacó de encima Alberto Fernández? ¿Usted cree que votar al kirchnerismo era votar a Sergio Massa?

En el fondo era votar un tiempo. Cuando yo veo la situación de los pibes que no saben leer ni escribir, los hijos que se han ido, las empresas que han quebrado, la situación de los jubilados, o sea, la gente, cada uno desde su perspectiva, va mirando su mundo y el resultado es esto.

La decadencia es inobjetable, la pregunta es si no es una responsabilidad conjunta que excede mucho al kirchnerismo.

Massa y Fernández son productos de Cristina, ella los puso. En estos 20 años han tenido subidas y bajadas, hace ya 12 años que no crecemos, pero todo esto proviene de una concepción ética amoral del kirchnerismo.

Para el kirchnerismo no es importante la calidad de la educación, a mí me lo han dicho en el Congreso. No es importante el mérito, ni es importante la producción, ni la inversión, no lo es la honradez: robar es un componente importante de dicha política.

Quizás a usted le digan otra cosa, yo nunca escuché que el kirchnerismo dijera que robar está bien, ni en público ni en privado.

Ojalá me pudiera acordar en este momento el nombre de algún intelectual que decía que "hay que darse cuenta que lo importante es la lucha contra la oligarquía, contra el enemigo del pueblo y para eso se necesitan recursos. Los oligarcas tienen plata, los militantes populares no la tienen y, por lo tanto, hay que conseguirla". Y si no lo dicen, lo hacen, porque puede uno entender por qué en todos los niveles, desde los más altos hasta los municipios, la apropiación indebida de recursos es parte de la lógica y, más que de la lógica, de la operación del kirchnerismo.

Vemos todo el tiempo una continuidad, y además la dirigencia kirchnerista no los ha condenado realmente, no ha dicho "mirá, a vos no te quiero porque sos un ladrón, andate". No, "lo que hago es tratar de protegerlo por razones políticas", como dicen ellos. O sea, es una filosofía de vida el hecho de que la honestidad no es un valor.

La comparación entre el menemismo y Milei

¿Encuentra cierta revalorización de aquella década de la convertibilidad cuando se plantea como prioritaria la eliminación de la inflación? Y si bien la convertibilidad no era una dolarización, al hablar de dolarización, de alguna manera se recogen los beneficios o se pone en evidencia los beneficios de la convertibilidad. ¿Encuentra cierta reivindicación de los noventa?

Una reivindicación de la estabilidad como un elemento central de la vida para poder progresar, tener una casa e invertir. Hay una necesidad desesperada, diría yo, de los argentinos por la estabilidad. Y es probable que algunos recuerden con cariño aquel tiempo de la convertibilidad, que después tuvo sus problemas, pero lo muy bueno que tuvo Cavallo fue que le dio el valor a la estabilidad, que la estabilidad tiene para los pueblos, para la gente, no solamente para los grandes empresarios, sino para "doña Rosa". Entonces, es muy bueno que la sociedad recupere el valor de la estabilidad. El kirchnerismo no lo valorizó, había otros valores más importantes, pero la estabilidad es construcción de la vida.

Cuando los hijos (a mí me tocó) se van, cuentan que descubren la posibilidad de construir su casa con un préstamo a 30 años. La estabilidad ha desaparecido de la vida de los argentinos y es una necesidad del ser humano. ¿Cómo hace el ser humano para construir la vida si no tiene un horizonte previsible? Los argentinos no lo tenemos. Y por eso es muy importante que Milei lo haya recuperado.

El acuerdo de Macri y Bullrich con LLA

¿Cuál cree que será el papel del PRO dentro del gobierno de Javier Milei? ¿Se imagina que va a haber funcionarios, con cierto grado de importancia, colaborando? ¿O será un gobierno más de La Libertad Avanza que de coalición con el PRO?

Creo que va a ser múltiple nuestro papel. Vamos a ayudar en el Congreso, es muy importante, todos sabemos y usted lo menciona reiteradamente, que tenemos problemas para tener la mayoría que necesitamos, y ahí tenemos que, no solamente levantar la mano sino trabajar mucho. Mucho mate y mucho café para convencer a todo el mundo para las votaciones.

Segundo, vamos a participar del Poder Ejecutivo porque tenemos equipos, de los que estamos muy orgullosos, que van a ayudar a Milei.

Tercero, vamos a ayudar con el mensaje, con la militancia, digamos. Esto es: tenemos un partido importante, con mucha representación territorial, donde hay que hablar con el vecino y bancar, hay que bancar mucho. Así que nosotros estamos comprometidos con esta patriada, porque es una patriada realmente y lo vamos a hacer. Vamos a ayudar a Javier Milei con equipos y militancia.

¿Imagina a los radicales y a la Coalición Cívica también en el Congreso levantando la mano y acompañando al PRO? ¿O ve que Juntos por el Cambio, como dijo Carrió, ya se disolvió?

El triunfo de Milei ha sido muy fuerte, muy importante, y tiene también importancia territorial. Imagínese usted un diputado, no sé, de Pergamino, donde Milei ganó con el 75%. El señor mira a su alrededor y dice "mi comunidad me pide que apoye". ¿Cómo lo hizo? Con los votos. Estos 11 puntos de diferencia tienen una implicancia política muy grande, porque le está diciendo a los legisladores "no juegues según tus intereses personales o tus deseos, representá a la gente".

Además, va a haber que bancar. Ya lo dijo Milei en las últimas horas: “vienen tiempos difíciles” y, por lo tanto, ahí es donde se ven los dirigentes cerca de la gente, bancando. No le puedo asegurar qué va a pasar con Carrió, como usted bien sabe es un poquito impredecible. Yo creo que sus legisladores también van a bancar, y creo que los diputados radicales, que son básicamente buena gente, honestos y militantes, también van a bancar.

¿Cree que Juntos por el Cambio se va a mantener unido?

Sí, yo creo que se va a mantener unido. De hecho, ayer tuvimos una reunión con Patricia que eran básicamente dirigentes territoriales y todos cuentan los diálogos que están teniendo con sus amigos en la provincia, en la municipalidad, etcétera, donde la tendencia es a estar unidos. Y la razón principal es porque todos leyeron el voto y al leer el voto en su territorio se dan cuenta que es más importante estar unidos que peleados.

Lo que usted dice, Eduardo, es algo parecido a lo que sucedió cuando ganó Macri, que tenía poca representación legislativa, pero los legisladores que no eran de Cambiemos, en aquel momento, lo acompañaban porque veían que la sociedad se dirigía en ese sentido. O sea que una vez que alguien triunfa, se genera una especie de revalidación de las ideas del que triunfa y los opositores también lo acompañan.

Absolutamente, yo lo viví muy intensamente cuando fui diputado del 2015 al 2019, fui Presidente de la Comisión de Finanzas, así que imagínense, me tocó la difícil, pero vi en los legisladores de otros partidos una vocación patriótica.

A veces el adjetivo patriótico suena como demodé, romántico, pero hay que jugársela, hay que poner el cuerpo, hay que esperar que por ahí lo insulten, y yo estoy muy agradecido por cómo nos ayudaron en tiempos tan difíciles los legisladores de otros partidos.

