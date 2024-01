Florencia Abbate señaló que el Fondo contribuye a la vitalidad de la cultura argentina mediante el financiamiento de concursos, becas de formación y proyectos artísticos. Sostuvo además que la Ley Ómnibus amenaza la existencia y los recursos del FNA. “No se explica qué van a hacer con el patrimonio del Fondo y con el Fondo en sí mismo”, indicó la escritora en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Florencia Abbate es escritora, periodista y activista cultural. En 1996, publicó su primer libro, Puntos de Fuga, en 1998 comenzó a trabajar en periodismo cultural, actividad que continúa desempeñando hasta la actualidad, lo hizo en diversos medios, prácticamente todos los culturales de la Argentina. En una nota, de Página 12, se contó que el Fondo Nacional de las Artes fue el que le prestó el dinero a Astor Piazzolla para que se compre su primer piano.

Me gustaría que nos cuentes didácticamente cual es la función del Fondo Nacional de las Artes.

El Fondo Nacional de las Artes es un organismo creado en 1958, cuya función es fomentar, estimular, apoyar a los artistas de nuestro país a través de un mecanismo que se llama "dominio público pagante", que le permite al Fondo tener una recaudación propia, que consiste en que cuando los derechos de autor, que una vez fallecido el autor lo cobran sus herederos por 70 años, luego de ese plazo, quienes utilizan las obras con fines comerciales pagan un pequeño porcentaje que es inferior al de los derechos de autor, que va al Fondo y de esta manera el trabajo de alguna manera de los artistas del pasado permite ir constituyendo un fondo para apoyar los proyectos de los artistas del presente.

El Fondo es un organismo sumamente prestigioso en nuestro país para la comunidad artística, ha sostenido sus políticas de becas, apoyos y concursos a lo largo de los distintos gobiernos, de los cambios de los distintos gobiernos. Se ha caracterizado siempre por ser un organismo extremadamente pluralista, enfocado en distribuir esas ayudas en todo el país, y realmente no se entiende cuál sería el motivo por el cual quisieran cerrarlo.

¿Qué impacto tendría en la cultura su cierre?

Concretamente es muy fuerte el impacto porque el Fondo, por ejemplo, en mi área (que es el área de literatura), los concursos de letras, autores del Nóbel que se presentan, ganan el concurso de los prestigios porque los jurados de los concursos del Fondo son jurados que son reconocidos artistas de sus disciplinas que el Fondo convoca y a quienes les paga por ser jurados. Cada año cambian, no es que el Fondo los elige a dedo, o sea que son concursos muy prestigiosos y después esas personas publican sus obras. En fin, muchas comienzan publicando en editoriales independientes y después en editoriales más grandes o no.

Después, por ejemplo, a través de las becas de formación, muchos artistas que quieren, por ejemplo, cursar con determinada persona que está en otra ciudad pueden pagarse la movilidad para ir a cursar, se han hecho también becas en colaboración con la Biblioteca Nacional para bibliotecarios de distintas provincias que quieren hacer una capacitación en algún área de la Biblioteca Nacional. Músicos, por ejemplo, piden préstamos, que trabajan también como profesores de música, necesitan comprarse un instrumento que sabemos que a veces son muy costosos (supongamos un violín), le piden un préstamo al Fondo que después lo van devolviendo y eso les permite estar en alguna orquesta, dar clases. La vitalidad del ambiente cultural argentino ha estado siempre muy unida también a los apoyos y los estímulos que brinda el Fondo.

Ponenos ejemplos de formas que tuvo el Fondo de fomentar obras o autores que luego tomaron relevancia pública.

Por ejemplo, yo he convocado para uno de los últimos concursos de letras a Luisa Valenzuela como jurado de novela, y me ha contado que ella en su momento recibió apoyo del Fondo. Recientemente salió una nota de Marta Minujín pidiendo que por favor no se cierre el Fondo, que en su momento disponía además de más dinero y permitía incluso realizar este viaje, cosas que nosotros en estas últimas gestiones no ha habido fondos para viajes al exterior, pero en la historia del Fondo los ha habido.

Los artistas plásticos que, por ejemplo, ganan los concursos del Fondo, después exponen. El Fondo posee un patrimonio tanto de artistas plásticos (como Pettoruti, que el Fondo apoyó en su momento, y después adquirió obra de estos artistas), y posee también una casa en Barrio Parque, un patrimonio histórico nacional, que perteneció a Victoria Ocampo, quien estuvo involucrada en la fundación del Fondo Nacional de las Artes. Ella era una permanente fanática del apoyo a los artistas como todos sabemos. En esa casa se realizan las exposiciones de los artistas plásticos que ganan los concursos del Fondo, y esto también obviamente prestigia las carreras de los artistas.

Luego están los premios trayectoria que también nos permiten ver la historia de nuestro país. En 2022 se lo hemos entregado a Graciela Borges, se le ha entregado también en el ámbito de la moda a Gino Bogani, este año a Mederos, a Luis Gusmán (el escritor). Es la manera en que el Estado celebra la trayectoria de reconocidos artistas que han hecho grandes aportes a la cultura argentina.

¿Quién es hoy el presidente? ¿Vos fuiste la última?

No, la presidenta de la última gestión fue Diana Saiegh, hasta 2019, y yo fui parte del directorio convocado. El Fondo está compuesto por un directorio que se compone de un representante por cada disciplina artística de las que el Fondo representa.

¿Cuáles son?

El último directorio estuvo compuesto por: en mi caso, yo era directora del área de letras; Jorge Maestro del área de audiovisuales; Mariana Bellotto de danzas, Rosa Aiello de Artes Plásticas; Alicia Santaló de Patrimonio, Daniel Becker de arquitectura; Ignacio Hernaiz de Educación, Graciela Cuervo Prieto de Gestión Cultural; y Juan Lo Bianco de Diseño. Después hay un representante del Ministerio de Cultura, en este caso dos representantes, que fueron Sebastián Berardi y Mariano Addesi, y un representante del Banco Central. En realidad, los directorios del Fondo no se renuevan exactamente con los gobiernos, parte del directorio se renueva y parte no, pero siempre el presidente entrante tiene la potestad de elegir nuevos directores. Por este motivo, nosotros pusimos a disposición nuestras renuncias al terminar la gestión, pero al no haber asumido a nadie formalmente seguimos siendo directores hasta que asuma un nuevo presidente del Fondo y designe sus directores.

Para comprender que significa que se acabe el Fondo, ¿es que modificarían, mediante algunas de las medidas que envió Milei por DNU o por Ley Ómnibus, ese fondo que cobraría el Fondo? ¿Lo que cambiaría es que se quedaría sin recursos?

Exactamente. La Ley Ómnibus que fue enviada al Congreso y que esperemos que los legisladores, por favor, defiendan los artículos que son realmente inaceptables de esa ley, en uno de sus artículos establece la derogación de la ley que le permite al Fondo recaudar este presupuesto a través del dominio público pagante. No se explica qué van a hacer con el patrimonio del Fondo y con el Fondo en sí mismo. Han dejado en una situación bastante extraña al señor Javier Torre, que informalmente había sido nombrado como el futuro presidente del Fondo, e incluso salió alguna nota donde él inclusive adelantaba su voluntad de hacer determinadas políticas y de nombrar determinados directores. Pero ayer el señor secretario de Cultura desmintió que esté designado formalmente. Así que es una situación de anomalía e irregularidad total en el Estado.

