El dirigente radical, Gerardo Morales, manifestó que "Macri siempre tuvo un pensamiento cercano a Patricia Bullrich". Además, resaltó el valor de la experiencia en la gestión política y anticipó que espera dentro de la interna de Juntos por el Cambio, el próximo domingo, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Escuchábamos a Jaime Durán Barba, este martes, diciendo que hace dos semanas ellos tenían medido un 8% a favor de Patricia Bullrich en la interna, pero que ahora se la brecha se redujo al 2%, dentro del error técnico de la muestra, lo que indicaba que era imposible determinar con las estadísticas quién podía ser el candidato que salga triunfante.

Él insistía en que, como los números generalmente tienen margen de error, lo importante es ver la tendencia, que si un candidato viene subiendo y otro bajando, es de esperar que siga siendo así.

¿Usted también tiene esa sensación de que las diferencias, si las pudo ver en algún momento en Bullrich, se fueron reduciendo en las últimas semanas?

Proyecciones: qué dicen seis de las principales consultoras sobre los escenarios para las PASO

Me parece que sí. Sentimos que venimos creciendo durante todo este tiempo. Hace dos meses, que cada martes y jueves presentamos propuestas concretas de gobierno serias y reales para encarar la gestión del Gobierno Nacional.

Por lo menos, estamos contentos. No sé cuánto dará el resultado, creo que será una elección pareja, de todos modos, y se pondrá en debate el plan de gobierno: de nuestra parte, la experiencia de gestión que tenemos con Horacio Rodríguez Larreta, él con ocho años en la Ciudad y yo con ocho años en Jujuy.

Hicimos lo que cada candidato y fórmula tiene que hacer, si pretende gobernar la Argentina, que es decirle a los argentinos qué es lo que hará y cómo lo hará. Estamos muy contentos con cumplir una agenda, una hoja de ruta y eso es lo importante. Sentimos un buen clima, pero sabe que hay que contar los votos el domingo.

Gasto público y presión fiscal: qué harán Bullrich, Larreta y Milei en caso de ganar las elecciones

Otra de las discusiones que se planteaban ayer, en esta reunión con Durán Barba, era la definición del "abrazo de oso" del apoyo de Mauricio Macri a Bullrich, y decía que cuanto más extensivo sea el apoyo, más le hace daño.

Recuerdo que en el mejor momento de Macri, siendo presidente, con todos los oropeles, usted nunca tuvo pelos en la lengua para criticarlo. ¿Suma o resta que el ex presidente apoye a Bullrich en la competencia que tienen ustedes?

No nos pusimos a analizar esa especulación. Muchas veces, la adhesión de tal o cual dirigente no significa que vayan a venir "tanta cantidad de votos" o que quite "tanta o cuanta cantidad de votos". Son señales de la política.

Katopodis: "En la oposición hay una disputa por saber quién se parece más a Macri"

Nos enfocamos en lo nuestro, en no agraviar, y en tratar de no contestar. Sí plantear algunos temas de debate, de ideas y políticas públicas como, por ejemplo, no compartir que el Ejército participe en tareas de seguridad interior y sí en el despliegue en la zona de fronteras para que tengan un efecto disuasivo respecto de la lucha contra el narcotráfico.

Otro ejemplo es la cuestión de volver a ir al Fondo Monetario Internacional por el tema del blindaje. No agravian a nadie, sino que plantean definiciones respecto de cómo se para nuestra visión respecto de determinados temas. Creemos en eso.

Después Macri tiene todo el derecho de participar o no activamente, fijarse su posición o no. Macri siempre tuvo un pensamiento cercano a Patricia Bullrich, pero eso no es de ahora, sino desde hace algún tiempo, desde el inicio de este proceso camino a las PASO.

Emilio Monzó se definió por Patricia Bullrich a 5 días de la competencia en las PASO contra Rodríguez Larreta

Su eventual papel en el Congreso

Siguiendo la línea de que son necesarias leyes para producir gobernabilidad, que en un eventual triunfo de la fórmula que integra con Larreta, usted presidiría el Senado y Miguel Ángel Pichetto presidiría en Diputados, y que la presidencia de las Cámaras en el Congreso será fundamenta para el ejercicio del gobierno y, sobre todo, la que siempre fue esquiva para el "no peronismo", que es la del Senado.

Me gustaría su propia visión, imaginándose que ganan y que usted es el vicepresidente del país y presidente del Senado. ¿Cómo visualiza que será esa batalla dentro del Congreso para llevar adelante las leyes que son necesarias? ¿Cómo se imagina que será la proporción de la cantidad de senadores con la que contará el que sería el oficialismo en esa circunstancia?

Morales acusó al kirchnerismo de crear “una dictadura de las minorías” y “financiar sectores violentos”

Tendremos una mayor proporción de senadores, en lo posible. Vamos a ver cómo termina el resultado electoral, pero nuestra proyección da que podemos tener mayor fortaleza, y luego está la capacidad de gestionar, dialogar y lograr consensos.

En eso, trabajamos mucho con Pichetto, siendo él adversario, presidente de otra banca y yo presidente de la banca opositora, por muchos años. Así que conocemos bien esa tarea. Yo estuve 14 años en el Senado, así que conozco bien cómo funciona, a los actores, la gente que trabaja allí, y lo mismo Pichetto.

Conocemos muy bien el Congreso y su funcionamiento. Estoy convencido de que aportaremos a la gobernabilidad desde ese lugar, que es el diálogo y salir de la pelea, de la grieta nefasta, que lo que hizo fue no permitirle a los argentinos resolver los problemas o que el Gobierno los resuelva.

Pichetto: "Morales es la contracara de lo que no tiene que pasar en Argentina"

Tenga mucha confianza en que podremos articular sobre al vía del diálogo y el consenso. Usted vio que gana una fuerza política y busca a la oposición para dialogar cuando hay un problema. Si nosotros cultivamos el diálogo en todo el proceso para tratar temas de mediano y largo plazo, estructurales para el país, de modo tal que la fuerza política opositora se sienta parte también del logro de hitos importantes, ese es el camino.

Es decir, salir de la mezquindad de la política y tener una visión mucho más amplia, que se centra en eso de salir de la locura, la pelea permanente y los gritos en los medios, para enfocarse en resolver los problemas del país.

Con Pichetto haremos un aporte importante y claramente no solo nosotros, sino también los bloques. Sabemos muy bien el funcionamiento colectivo que tiene el Senado y Diputados.

Martín Tetaz: "Es difícil pensar que Gerardo Morales es paloma"

La importancia de la trayectoria en la política

¿Qué importancia tiene la experiencia? Usted pasó por cargos de todo tipo, a lo largo de varias décadas. Comparando al Morales de hoy con el de hace ocho años, cuando asumió como gobernador por primera vez, o al de hace 20 años, cuando estaba conduciendo en el Congreso el bloque opositor, ¿qué le cambió la experiencia?

Me cambió visiones y me permitió comprender que gestionar es tomar decisiones, afrontar situaciones, tener aciertos y cometer errores, tener la capacidad de avanzar, a veces, y otras dar un paso para atrás cuando uno se equivoca, sin andar echando culpas. Uno comprende cierta dimensión, además del tiempo y del diálogo de verdad para construir política.

Todavía tenemos el frente integrado por 26 partidos en Jujuy y mi vicegobernador es peronista, es decir, cultivamos un vínculo más allá del radicalismo, por eso estoy acostumbrado. Esto que decimos con Horacio del diálogo, de cada vez ampliar más el espacio, aún en el marco de las diversidades, porque tenemos a Lilita Carrió, Pichetto, José Luis Espert, Cynthia Hotton, Margarita Stolbizer, entre otras figuras.

Y la cuestión de bajar, en muchas ocasiones, esas restricciones o banderas partidarias para poner sobre la mesa los desafíos que tiene el país.

Menem-Cafiero / Bullrich-Larreta

Es lo que yo vivo en el Norte Grande. Somos 10 gobernadores, dos radicales, ocho peronistas, y es un espacio muy bueno, me siento muy cómodo y me llevo muy bien con todos los gobernadores, aún con los peronistas, y tomamos la decisión de dejar lo partidario y ya tenemos un plan de inversiones productivas para 15 años, hay un masterplan de logística. Es decir, hicimos muchas cosas por el Norte argentino, entonces, considero que ese es el formato para resolver problemas, en concreto.

Con Horacio, el desafío que tenemos es dejarle un mejor país al que se haga cargo en el 2027, y quien sea haga cargo en el 2027 tiene que ser dejarle un mejor país al que asuma en 2031.

Cuando la política salga de la lógica mezquina de gobernar solamente para su gestión y tenga un pensamiento de corto, mediano y largo plazo, y de generar hitos que muchas veces se concretarán fuera de su gestión, es ahí cuando tendremos un país más normal y lograremos resolver los problemas estructurales, que realmente los termina pagando la gente.

Rodríguez Larreta dijo en Córdoba que “replanteará la coparticipación”

El proyecto de gestión de Horacio Rodríguez Larreta

Escucho que hablás del 2027 y me quedo pensando en que la historia argentina lo que demuestra es que quien asumía en el pasado tenía el objetivo de ser reelecto, y usted está colocando en 2027 a otro que lo suceda.

¿Existe la hipótesis de que si ganan, como un gesto de gobernabilidad, digan que renuncian a la reelección de presidente y vicepresidente? ¿Hay algo inconsciente allí en ese 2027 o estoy sobreinterpretando?

Pienso que, si nos toca gestionar, tendremos cuatro años. Por ejemplo, con Horacio queremos que se apruebe la ley de GNL ahora, con algunos pequeños cambios. No queremos hacer caer el acuerdo YPF y Petronas. Hay cosas de la gestión actual que las queremos mantener, porque con la ley y revitalizado el acuerdo, con toda la energía, sería bueno que los primeros meses del año que viene comience a construirse la planta de licuefacción de Bahía Blanca que llevará, como mínimo, cuatro años.

Garcés y Avelluto debaten sobre los límites del diálogo y la tolerancia

Es por esa planta de Bahía Blanca que exportaremos 10.000 millones de dólares en gas cuando esté lista. Eso será en enero del 2028, en el primer semestre del 2028, y no en nuestra gestión de gobierno.

Mientras tanto, Petronas traerá tres barcos para licuar gas, que eso puede pasar en el segundo semestre, para que empecemos a vender gas (que lo producimos en 3,50 dólares) y lo vendamos a Europa, que estaba comprando en 35 dólares. El precio está variando pero seguramente lo venderemos cuatro veces más al gas que producimos.

Cierres de campaña: cuándo y dónde serán los actos finales de cada candidato antes de las PASO

Si uno se obsesiona en la reelección del 2027, pone toda la energía en lo que no tiene que ponerla, que es el tema de la gestión, en concreto. Esa visión es importante. De modo tal que, si nos hacemos cargo, para mí, la obsesión no será la reelección sino lograr un país mejor.

Si tuviéramos que hacer eso y pudiera contribuir a un acuerdo de políticas públicas de mediano y largo plazo, y esuviese fuera alguna condición que planteara la oposición en un momento, yo con todo gusto lo haría.

BL JL