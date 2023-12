El director de Zuban Córdoba, Gustavo Córdoba, remarcó la importancia de una buena comunicación en la política y aseguró que la paciencia es “el bien más escaso” en Argentina. “A nivel expectativas hay una evaluación de muchísima gente que ya está anticipando medidas, restringiendo actividades y consumos en función de lo que va a venir”, observó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gustavo Córdoba es consultor político, Director de la consultora Zuban Córdoba y de Maratón ComPol, un importante seminario de comunicación política. Además es especialista en comunicación electoral, es master en comunicación política y licenciado en ciencias políticas.

Piqueteros y organizaciones sociales ante Milei: "provocación" y el acercamiento

Según el último informe presentado por tu consultora, la imagen positiva de Javier Milei está por debajo de dos integrantes del mismo gobierno, Patricia Bullrich y Victoria Villarruel. ¿Será que ninguna de ellas tiene responsabilidad en la economía? De hecho, cuando se le preguntó a la propia Villarruel por la economía dijo que no tenía opinión sobre el tema.

Sí, quizás también tienen menos centralidad que la que tiene el Presidente. La comunicación gubernamental de un gobierno no empieza cuando asume, sino cuando gana la elección. A partir de allí, los tonos de la campaña electoral tienen que ser sucedidos por tonos más de gestión. Uno de los problemas que estamos avizorando es que el gobierno de Milei sigue con el tono electoral, en vez de tener un tono de gestión. Eso ciertamente lo complica porque hay malas decisiones, o decisiones apresuradas, que han impactado en la imagen presidencial. Si lo evaluamos en términos comparativos, la mayoría de los presidentes empiezan en un periodo de gracia en términos de imagen, siempre tienen entre el 60% y 70% de aprobación, y Javier Milei tiene el 50%. Además, sus principales figuras políticas, Patricia Bullrich y Victoria Villarruel, pueden tener relativamente mejor imagen, cosa que Milei ya no tiene.

Retenciones a la industria: gobernadores en alerta, revancha del campo y una interna en la UIA

¿Cuánto tiene que ver la economía en la pérdida de votos de un presidente que hace un ajuste? Creo haber leído una encuesta de ustedes que marcaba que la pérdida de poder adquisitivo ya estaba generando una merma en la imagen del gobierno. ¿Cuánto la economía va a ser responsable de la pérdida de aprobación de quienes votaron a Milei?

Nosotros hicimos una encuesta respecto de si a todo gobierno nuevo hay que darle un periodo de tolerancia hasta empezar a mostrar resultados. El 60% nos dijo que sí, pero cuando vamos más a fondo y les preguntamos cuánto tiempo están dispuestos a darle al gobierno para empezar a mostrar resultados, en línea con lo que prometió en campaña, hay un 30% (que equivale a su núcleo) que le da los 4 años de mandato, pero casi el 45% le da entre 3 y 6 meses a Milei para mostrar resultados. Hay una conclusión media obvia: la paciencia en Argentina es el bien más escaso. Habrá que ver si la lectura que está haciendo el gobierno de la realidad económica es la adecuada, porque creo que no están previendo los impactos tan dramáticos que se están viendo en el país. A nivel expectativas hay una evaluación de muchísima gente que ya está anticipando medidas, restringiendo actividades y consumos en función de lo que va a venir. Todavía no hemos visto la totalidad de los impactos de las medidas, incluso faltan anunciar algunas.

Javier Milei y el inicio de su gestión

Yo diría que va a ser absolutamente relevante y es más preocupante todavía, desde la perspectiva de nuestra especialidad, que no se tomen el trabajo de evaluar previamente lo que van a decir o cómo lo van a decir. Hay una especie de ausencia de una dimensión pedagógica al momento de comunicarle a la población las medidas, no se explica por qué se toman ni cuáles son los objetivos. Hay una complejidad en donde la mayoría de la población está escuchando medidas con una terminología muy academicista o economicista al mismo tiempo, y eso aleja mucho más la comprensión de las medidas.

Milei declara emergencia energética: ajustes "periódicos" en gas y electricidad

¿Recordás la habitual caída de popularidad de algún presidente desde que es electo y luego empieza a tomar las primeras medidas? ¿Cuál fue la "luna de miel" que gozaron distintos presidentes?

El contexto de Néstor Kirchner es bastante comparable. A pesar de que el oficialismo actual está haciendo una lectura media forzada, ellos se toman del 57% que sacaron en el balotaje cuando en realidad deberían tomar el 30% de la primera vuelta, porque es la representación legislativa que les corresponde a ese porcentaje. Néstor Kirchner sacó 23 puntos y también tuvo una minoría en el Congreso, como la que tiene hoy Milei. La diferencia está en que si hubiese ido a votar Kirchner contra Menem, hubiese sacado arriba del 60%.

La forma en la que construye el poder me parece que es determinante del periodo de gracia. Uno no puede determinar o decir que matemáticamente son tres meses, por lo general depende del contexto de gravedad económica y de la fortaleza de las primeras medidas. Creo que son muy poquitas las chances de caer bien, de entrar con el pie derecho y de explicar bien las medidas. Ojalá el Gobierno encuentre un virtuosismo comunicacional y logre salvarse de algo que le escuche decir por primera vez a Mario Riorda, la ausencia de una sensibilidad comunicacional en el Gobierno. Ojalá el Gobierno tenga ese virtuosismo en el cortísimo plazo, porque lo vamos a necesitar todos.

Las cinco promesas de campaña incumplidas por Javier Milei a tres días de haber asumido

¿Es una ausencia de sensibilidad comunicacional o es una ausencia de sensibilidad empática? Nunca se puede comunicar bien una mala noticia…

La comunicación también no es lo que yo digo, sino cómo lo interpreta el otro, y ahí hay un problema. Como la política se presenta en formatos comunicacionales, si hay un problema comunicacional es porque hay un problema político. Jamás una buena comunicación va a solucionar un mal diseño político. La ausencia de empatía, que se vincula con el término ecpatía, lleva a no pensar en las consecuencias de las medidas que se toman. Creo que allí hay una cuestión política importante. Ayer escuché un término que usó el ministro de Economía que hablaba de “limpiar empleado públicos”, más allá del poder de las palabras, creo que hay un descuidado uso de la narrativa, o hay una improvisación marcada que los gobiernos tienen que cuidar. Además de la importancia del diseño de una estrategia, también es importante cómo la llevan a cabo, sobre todo en un contexto tan dramático.

Luis Caputo durante el anuncio de las medidas económicas

En este momento estoy en Mendoza y es llamativo cómo el impacto de las medidas ya se nota. Uno puede pasear en los lugares en donde generalmente había muchísima gente cenando. Ahora se ve prácticamente el cuarto de la capacidad habitual. El Gobierno ha elegido un presidente que no explica las medidas, que delega en los ministros la enunciación de las principales medidas que encima no alcanzan a definir. Escuché a la ministra de Capital Humano hablando solamente de la sanción a los que tienen plan si concurren a una marcha, pero no narró las bases de la política social del Gobierno. Hay una especie de relato inconcluso que no termina de definirse, no se sabe bien si será absolutamente digital o si se usarán los medios tradicionales, encima, con el quite de pauta por un año, que es complejo porque limita la posibilidad de que la gente entienda lo que está haciendo el Gobierno.

La primera semana del “loco” Milei tuvo caos, risas y celebraciones

Fernando Meaños: El domingo se escuchó en reiteradas ocasiones la frase “nadie cuida al Presidente”, por un lado, por las elecciones de Boca, en donde fue abucheado; y, por otro, en Bahía Blanca, en donde reaccionó rápido, viajó al lugar de la tragedia, actuó de forma rápida con el gobernador de PBA, pero armó una escenografía vestido de una especie de “Rambo” de manera inexplicable. ¿Alguien cuida al Presidente?

Sin duda las renuncias en el área de comunicación deben tener que ver con esa cuestión. Hay un ejército de community manager pero no hay una estrategia de comunicación gubernamental. Dentro del tiempo de tolerancia, hay una demora y un tiempo hasta que uno puede conformar un equipo profesional, son las dificultades de cualquier gobierno que recién empieza. Ojalá el Gobierno encuentre un circuito virtuoso. Si acierta en tener algo más o menos bien armadito en términos de comunicación profesional, las medidas pueden tener otra fluidez y puede ser que el Gobierno “haga pie”. Pero si no le presta atención a estos detalles es difícil.

No es que no crea que haya alguien que tiene que cuidar al presidente. Lo que digo es que tiene que haber un sistema muy profesional en donde un presidente pueda descansar tranquilo, en términos de la comunicación gubernamental.

Interna en Boca: Milei votó en la Bombonera y se fue entre insultos de algunos fanáticos de Riquelme

Es un tema interesantísimo. La apertura de hoy la hicimos en base a la frase de Gramsci: “consenso o coerción”, y nosotros planteamos si no hay que agregarle “resignación”. Comparando con otros países de América Latina, que frente a la pobreza, a las reformas laborales y a la quita de derechos, no protestaban porque eran personas que venían de 10 generaciones de pobreza, en Argentina siempre se decía que, a partir del peronismo, se había empoderado la clase baja y, por lo tanto, había una conciencia de clase y una aspiración de superación que no tenían algunos de nuestros vecinos. ¿Aquella reacción que se produjo en el año 2002 era porque todavía teníamos una clase baja que estaba bien alimentada y educada, con una pobreza coyuntural, o porque cuando se acumulan tres generaciones de indigencia hay una resignación? Esto tiene que ver con la política en sí misma. ¿Crees que la sociedad argentina va a ser capaz de resistir al ajuste que plantea el Gobierno más allá de cómo se lo comunique?

Vanina Biasi, Gabriel Solano y Eduardo Belliboni

Es probable que no. Si bien no soy especialista en economía, lo que he visto hasta aquí es durísimo en términos de expectativas económicas. Todos hemos tenido que ajustarnos y no sabemos si ese ajuste va a alcanzar, tenemos un grado de incertidumbre casi total. Pienso en la legitimidad democrática para enfrentar una protesta, la sociedad argentina no es una sociedad que se deje llevar a los empujones. Creo que la pedagogía al momento de la política es fundamental, uno no puede aplicar una medida sin explicarla.

Lo que se está viendo en este cortísimo plazo es que el Gobierno toma medidas beneficiando a intereses económicos muy concretos en contra de una mayoría de la población, y esto genera una sensación de arbitrariedad y parcialidad, que la política del gobierno no logra subsanar. Coincido con que la cuestión es política, en este punto creo que cierta improvisación que el Gobierno tiene en esa materia no colabora para que la sociedad esté tranquila.

VF JL