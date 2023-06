El consultor Gustavo Córdoba sostuvo que lo que sucede en las elecciones provinciales no se proyecta a nivel nacional. Además, habló sobre los candidatos a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. “A Kicillof no lo sacaría de la Provincia, es la mejor carta que tiene el peronismo”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

A lo largo de las elecciones provinciales que venimos viendo esta semana, Milei no aparece. ¿se está pinchando Javier Milei?

Tiendo a creer, más allá de la especulación de todos, que lo que sucede en las provincias queda en las provincias. No tienen configuración nacional los resultados, más allá del intento sistemático de apropiación por parte de la dirigencia política nacional de los eventuales resultados provinciales.

¿Cuánto duran los resultados provinciales en los medios nacionales? Recordemos el batacazo del año en Neuquén pero, ¿quién se acuerda hoy de ese resultado?

Bullrich y Rodríguez Larreta festejaron el triunfo en Chaco

Es imposible construir una dimensión nacional cuando se votan agendas y liderazgos locales, y no está en cuestión el poder nacional, ni siquiera la discusión de la narrativa nacional.

Está claro que hay una serie de resultados, que si nos guiamos con el mismo criterio para analizar lo de Milei, el PJ gana elecciones con el 60% en algunas provincias, pero eso, de ninguna manera configura un escenario donde, en octubre, vaya a tener un 50% o 60%.

Lo mismo que en Corrientes, donde Eco ganó con un porcentaje muy importante, pero eso no significa que Juntos por el Cambio, que es la fuerza que lo representa en lo nacional, vaya a ganar en octubre.

Quién es Leandro Zdero, el ganador de la PASO opositora en Chaco

Sí hay que advertir un mismo hilo conductor de lo que sucede con los niveles altísimos de abstención electoral, de votos nulos y en blanco, como síntoma de que hay enojo y malestar y que nadie lo canaliza.

Acá hay, me parece, una oportunidad de la dirigencia política de entender el contexto, porque no se trata solo de dirimir candidaturas en una primaria o no, sino de entender el malestar de la sociedad y transformarlo en una herramienta de acción política.

Me parece que en esto estamos fallando y la sociedad sigue mandando mensajes, metiendo papelitos en la botella y tirándolas al océano. El dilema es que nadie en la dirigencia política quiere levantar esas botellas.

PASO en Chaco: Javier Milei sumó otro fracaso electoral y su referente no llegó al 3%

¿Qué pensás que pasará en las definiciones de quiénes serán los vicepresidentes de cada candidato que ya está definido?

Creo que en los últimos 15 días Horacio Rodríguez Larreta tuvo resultados más virtuosos que Patricia Bullrich, como el triunfo de San Luis y el apoyo de Valdés en Corrientes, por lo que puede sacar ventaja en esto.

Veo una actitud de gran parte del radicalismo, más allá de que no veo una cosa muy orgánica, de apoyarlo.

En Bullrich veo muchas dificultades de construcción de una fórmula, porque la sola mención de que tenga a López Murphy como candidato a vice a mí me trae una reminiscencia de lo que fue el gobierno de Fernando de la Rúa, y no sé si eso forma parte del nivel manual de las campañas electorales en este momento, y más en este contexto.

Creo que hay diferencias objetivas muy grandes. No quiero decir que Larreta esté haciendo las cosas mejor que Bullrich, solo que ante tamañas dificultades que tienen ambos sectores, lo que se ve y evidencia es que reúnen menos voluntades de las que reúnen tiempo atrás, y este es el dilema que tienen ellos.

¿Cómo se ordena la interna de JxC?

Ya que no van con un solo candidato a las PASO, tienen que empezar a entender cómo funcionan las PASO.

Fijate que Cambiemos en Santa Fe usó la estrategia de las PASO y le salió muy bien. Las utilizó Mauricio Macri en 2015 y le salió muy bien. Quiero pensar que trataran de hacer lo mismo, y la función de agregación de las PASO es fantástica. Cuando la fuerza política que la utiliza la usa en sentido positivo, multiplican votos.

¿Hay un crecimiento del radicalismo? ¿Se está convirtiendo en una fuerza competitiva con el radicalismo?

Durante el gobierno de Macri, el radicalismo mejoró muchísimo, recuperó intendencias y desarrolló un cuerpo de dirigentes provinciales que, aún no tienen identidad nacional o no tan fuerte como la del PRO y que se proyectan a partir de la capital, pero tienen presencia y vitalidad en el país.

Renovó en la mayoría de las provincias el esquema dirigencial, entonces, para el público nacional la mayoría de los dirigentes provinciales del radicalismo son desconocidos, pero tienen potencialidad de poner tres o cuatro gobernadores más.

Envuelto en la interna PRO, el radicalismo llega fragmentado a la discusión por las listas

Me parece que no tiene registro en el armado nacional de las estrategias provinciales de Juntos por el Cambio. No obstante, en una elección presidencial como la que sabemos tener en Argentina, el despliegue territorial es uno de los elementos fundamentales.

¿Es buena la lectura de Horacio Rodríguez Larreta de que para gobernar hace falta radicalismo?

Creo que hoy para gobernar no alcanza ni siquiera con una sola coalición. El dilema es cómo conjugamos el consenso interno, dentro y fuera de la coalición.

El radicalismo le otorga a cualquier coalición un despliegue territorial que en términos electorales es fundamental. Ahora, para consolidar una opción de gobierno, una vez que ganó un espacio la elección, creo que hace falta el conjunto de muchas más fuerzas políticas. Está claro que el consenso no es patrimonio de una coalición u otra, es el intento de construir políticas de estado.

Está faltando liderazgo político para construir políticas que permanezcan en el tiempo, y que generen algún tipo de resultado. Porque si no estamos cuatro años con un color, cuatro con otro, y será un especie de loop interminable de victorias y derrotas, oficialistas y opositoras, y la sociedad seguirá con este nivel de descontento.

La disputa por los vices de Larreta y Bullrich traba la definición de las listas

Claudio Mardones (CM): Se espera en Córdoba el duelo Martín Llaryora versus Luis Juez. ¿Qué perspectivas ve de estas elecciones? ¿Y cómo puede impactar una derrota de Luis Juez en Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta la apuesta de Morales y Larreta por Schiaretti?

En principio, las estrategias generalmente no hay que conversarlas demasiado, sino efectuarlas. Y en el caso de la eventual incorporación de Schiaretti, adoleció del secreto, hablaron demasiado y los perjudicados se defendieron, ni más ni menos que eso.

Schiaretti mide cinco o seis puntos a nivel nacional, y dependiendo de cómo lo mire uno, si en primera vuelta Juntos por el Cambio hubiese contado con ese porcentaje a favor, hubiera sido la diferencia de entrar o no al balotaje.

Este rol estratégico, respecto a la incorporación del gobernador de Córdoba, puede haber victimizado a Luis Juez, y cuando digo victimizado digo también que Juez, ante una elección perdida, siempre trata de victimizarse, que es un terreno en el cual es absolutamente hábil.

Con los votos de Schiaretti, Larreta confía en ganarle a Bullrich la ‘batalla cordobesa’

Es por eso que creo que eso puede haber redundado en una disminución de la diferencia de una eventual derrota. Antes hablábamos de una derrota muy categórica de Juez y hoy no utilizaríamos esa palabra.

Diría que esto tiene particular importancia para el escenario del día después, porque la elección posterior a la del gobernador es la de la ciudad capital, que es el entramado de poder más importante que tiene hoy la provincia de Córdoba, que todavía esta discusión.

Rodrigo de Loredo, de JxC, y Daniel Passerini, del peronismo de Córdoba, mantienen una elección prácticamente igualada. Si una diferencia fuese muy grande a favor de Llaryora, eso sería muy bueno para Passerini.

Ahora, una elección que tiende a disminuir en la diferencia, es decir, que Juez va descontando la diferencia, puede consolidar una posibilidad de que de Loredo sea triunfador a intendente.

En la recta final, Juez se muestra halcón y le factura a Llaryora su lado kirchnerista

CM: En esta situación, ¿hay posibilidades de que el schiarettismo, si Juez logra victimizarse lo suficiente, pueda perder?

Es una posibilidad, los números previos hablan de una paridad notable entre ambos candidatos.

Lo que sí, hay que introducir la idea de que la gestión municipal tiene casi un 65% de aprobación, y la gente está muy conforme con lo que ha hecho Martín Llaryora, y Passerini es su actual vice intendente. Con lo cual, son elementos que deben ser tenidos en cuenta porque no estamos en una situación de cambio donde la gente está en un 70% u 80% a favor del cambio.

En Córdoba capital apenas un 45% quieren un cambio, y un 47% no. Son elementos que forman parte de la decisión electoral. Es muy vinculante el resultado de la elección de gobernador y por eso sería prudente hasta empezar a medir después del resultado electoral de la provincia.

En la gestión Schiaretti la recaudación creció por debajo de la inflación

La última vez que hablamos decías que, en una hipotética PASO dentro del Frente de Todos, Daniel Scioli ganaría frente a Wado de Pedro. Hoy, ¿creés que se produciría la misma situación? ¿Si en lugar de ser Wado fuera Axel Kicillof o Sergio Massa cambiaría la situación?

Sin duda serían distintos escenarios. Yo a Kicillof no lo sacaría de la Provincia, es la mejor carta que tiene el peronismo, y ganar la Provincia es sacar la mitad del ticket presidencial.

Massa es un buen candidato, pero tiene el problema de la falta de cumplimiento de las metas económicas, sobre todo la inflacionaria, que puede resultar un problema en segunda vuelta. Ahora, Wado también es un buen candidato, pero adolece quizá de un posicionamiento, debería haber arrancado con más anticipación la carrera presidencial.

El peronismo tiene el fundamento de la provincia de Buenos Aires, esto es un piso electoral que le concede la política de la `Provincia al peronismo, que ninguna otra fuerza política argentina tiene. Es una ventaja competitiva y creo que cualquier candidato puede usufructuarla.

Unión por la Patria: negociaciones frenéticas sobre el cierre de listas

Me parece que hoy Scioli tiene una ventaja relativa, en el sentido que todas las tribus del peronismo tienen en él un reflejo o un condicionante positivo, es decir, no genera tanto rechazo como otros candidatos.

Sí creo que el formato de PASO que elijan puede llegar a ser determinante. Después de 35 años donde el peronismo no hizo primarias, estaría bueno ver cómo los simpatizantes del peronismo definen ellos mismos quién es el candidato para la presidencia.

MVB JL