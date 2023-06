La disputa por los vices de Larreta y Bullrich traba la definición de las listas

Los precandidatos presidenciales del PRO, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, trasladarán su disputa a todos los territorios del país y habrá PASO en las categorías nacionales en las 24 provincias. El ala bullrichista presiona para que haya competencia mientras que el larretismo desliza querer “preservar” el trabajo realizado en los territorios. Podría haber dos excepciones: Mendoza y Corrientes, en donde Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés presionan por la unidad.

La discusión por las listas de legisladores nacionales quedó supeditada a la definición por los vices que completarán un casillero clave. Probablemente, despejadas dichas incógnitas avancen la confección de las listas.

Larreta y Bullrich se miran de reojo. Quien defina su vice primero condicionará al otro, pero quedará expuesto a que su rival “pase la ambulancia”. Así lo explicitan en ambos comandos. Hasta ahora, el alcalde porteño se ha mostrado cercano al eje de la UCR Gerardo Morales-Martín Lousteau. En tanto Bullrich ha hecho lo propio con el denominado Grupo Malbec y el radicalismo de la provincia de Buenos Aires conducido por Maximiliano Abad.

Con todo, en ambos campamentos dejan abierta la posibilidad de que los vices no pertenezcan al radicalismo y se busque un golpe de efecto en la recta final. En Uspallata señalan que el anuncio será “bien cerquita” del cierre. En el bullrichismo, en cambio, no se ponen plazos y aclaran que no han definido formato para el anuncio.

En el propio radicalismo señalan que Morales podría jugar de vice de Larreta. Sin embargo, Jujuy renovará representación en el Senado y se abrió la posibilidad de que el mandamás de la UCR encabece dicha lista. En el equipo de Larreta hay quienes creen que debería incorporar a Juan Schiaretti, prescindiendo del frente que inscribió el cordobés. Otros, en cambio, entienden que los acuerdos con el mandatario vendrán más adelante.

En tanto, del lado de Bullrich se menciona a Luis Naidenoff (impulsado por Gustavo Valdés) y a Abad, quien cuenta con el respaldo de Ernesto Sanz. Este viernes, el precandidato porteño Ricardo López Murphy se autopostuló al reconocer que “aceptaría” integrar la fórmula. Desde el círculo más cercano de Bullrich, reconocieron ante PERFIL que por ahora le bajan el pulgar.

Luego de la turbulencia que generó la presentación de los frentes recién hoy y mañana cada uno de los partidos comenzará a delinear nombres y se espera que entre lunes y martes (ambos feriados) las cabezas de los partidos reanuden conversaciones para comenzar a poner los primeros nombres sobre la mesa.

En muchas provincias como Córdoba, Mendoza o Santa Fe, los referentes territoriales no tienen claro el escenario nacional y están más concentrados en las campañas provinciales. Además, hay temor a que luego de las PASO el derrotado interno “no milite” la boleta del ganador, lo que podría ser un problema de cara a las generales. En ese escenario Bullrich no da señales de ceder un centímetro en el territorio gobernado por Larreta, y se mostró este jueves con Jorge Macri en una actividad educativa. Hoy repetirá foto, pero esta vez en una caminata bajo el Viaducto Mitre. Luego recorrerá alguna localidad de la PBA y el martes estará en Córdoba.

La exministra de Seguridad pondrá especial énfasis en las provincias de la región tanto por su peso electoral, como porque los sondeos la ubican como favorita.