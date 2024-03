Gustavo González, presidente y CEO de Editorial Perfil, se refirió a la disyuntiva que Milei despierta en muchos de sus propios funcionarios. Por otro lado, reconoció que "es difícil frenar a alguien que lo que hace es cumplir con lo que dijo", en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gustavo González es periodista, Presidente y CEO de Perfil.

Pullaro no asistirá a la cumbre de gobernadores

Alejandro Gomel: Hoy están todos los gobernadores yendo a Casa de Gobierno, ¿qué se puede esperar?

Hay una línea que une a todo el período Milei: la virulencia y determinación de un presidente que, a diferencia de otros políticos que conocen el sentimiento del temor, es temerario. Esa es la gran diferencia. Hoy, en el Día de la Mujer, escuché muchas críticas sobre la dureza del Presidente con las mujeres, pero es injusta esa crítica porque Milei no discrimina el maltrato por género, hay un disvalor de él con respecto al otro. Y eso genera un temor genuino y legítimo en sus interlocutores políticos, es que tuvo un 56% de los votos y tiene casi 4 años de gestión por delante.

Los gobernadores temen que los ingresos, tanto regulares como discrecionales, dejen de fluir de acuerdo con las promesas de Milei de llegar al déficit cero. Aunque el Presidente logró este objetivo en el primer mes, existe un temor legítimo entre los gobernadores de que la reducción de funciones del Estado pueda afectar adversamente a sus provincias. A pesar de ello, se espera que los gobernadores asistan a la reunión por el temor a que no hacerlo pueda tener consecuencias aún más negativas para ellos y sus jurisdicciones.

Milei explotó contra la mujer que dijo ser su maestra de cuarto grado: "Farsante y mentirosa"

AG: En un momento de su discurso del viernes sostuvo: “No le tengo miedo al ostracismo”. ¿Es así?

Milei no está en la liga de los políticos normales que pueden evaluar riesgos. Recordemos que él tiene una misión encargada por el que él llama "el Uno", el Dios. Por eso su hermana es el "Jefe", porque es la encarnación de Moisés, mientras él es su gran comunicador, Aarón.

Él tiene una misión no local, sino internacional, que es frenar el avance del "Maligno" en la Tierra y eso le da una fortaleza distinta a cualquier político que simplemente lo que quiere es representar mejor, o como pueda, a sus representados políticos, a sus provincias. Él siente que está representando algo mucho más poderoso, y eso le da una fuerza totalmente distinta, y claramente lo pone en un nivel muy por encima del resto de los políticos mortales.

Mujeres: el mundo es nuestro

AG: Además no se avizora en la vereda del frente quién puede ponerle un freno, ¿correcto? ¿Será la Corte, la CGT o los gobernadores?

Claramente, al tener tantos frentes abiertos, es probable que desde alguno de esos sectores puede haber un exponente o un sector que trate de ponerle algún tipo de freno. Es difícil porque él tiene el apoyo del 56% de votos que lo acaba de elegir, y para el cual está cumpliendo con todas las promesas que puede cumplir, aunque algunas no puedan avanzar.

El presidente Javier Milei.

Entonces, también es difícil frenar a alguien que lo que hace es cumplir con lo que dijo. De hecho, acaba de comunicar el cierre de la Agencia Télam. Además, ahora va a avanzar con el resto de los medios públicos, que también es algo que siempre prometió. El problema no es Milei, el problema es que hay un 56% que le pareció legítimo las formas y el fondo de este candidato que hoy es presidente.

La expectativa por la reunión con las 24 provincias

Claudio Mardones: Si hay algo que se ha frenado especialmente desde su asunción son las transferencias automáticas a las provincias, por tanto, los gobernadores llegan a una reunión con mucha preocupación. Con una Maximiliano Pullaro que hoy no viene por la situación de seguridad crítica en su provincia y un Milei que tal vez pase o no. Este es una especie de segundo capítulo, luego de que el primero lo dejó bastante devaluado al ministro de Interior porque no tiene lapicera presupuestaria. ¿Este es un segundo round? ¿Dónde quedan Guillermo Francos y Nicolás Posse ahora?

Qué difícil es estar en el lugar de Francos. Es un hombre que claramente tiene un impulso negociador que es previo al suceso de este gobierno. Alguna vez en la revista Noticias se hizo una tapa con Néstor Kirchner y sus ojos envueltos en sangre, en un Photoshop, y el título era “Escenas del miedo a Kirchner”.

Seguramente la revista Noticias en algún momento va a hacer “Escenas del miedo a Javier Milei". Y eso incluye a los ministros y a los funcionarios. De hecho, entre los periodistas estamos escuchando en las últimas semanas cada vez más escenas de funcionarios temerosos de que se enteren que hablan con periodistas que no estén autorizados o avalados por el Presidente.

Gobernadores patagónicos: "El ajuste fiscal no garantiza ningún desarrollo"

Como tampoco nadie le pregunta a Milei, explícitamente, con quién pueden o no hablar, por las dudas tratan de no hablar con nadie. Lo que hoy lo que están haciendo es tratar de manejarse entre estos dos mundos: el relacionamiento habitual de personas razonables y negociadoras, como puede ser Francos, y una autoridad ejecutiva que están en las antípodas.

Así como tratan de tener un vínculo en las sombras con los periodistas no autorizados, también tratan de tener un relacionamiento con los gobernadores y con los legisladores que intenten no ir en contra de lo que ellos imaginan que puede llegar a decir luego el Presidente de la Nación. Lo que pasa muchas veces es que en la forma de avanzar, se topan con que luego deben retroceder.

AO JL