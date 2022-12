El docente universitario, Gustavo Marangoni, manifestó que "el peronismo fue el partido del poder en Argentina". A su vez, se preguntó "si el 2023 será una elección en la que no haya un Kirchner en la boleta ni un Macri". "El plato preferido de Argentina es caníbal al horno con papas", sentenció en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Por qué cada coalición le asigna el poder a la otra?

Es una narrativa de la impotencia. El diagnóstico te lo pueden hacer, pero no le dan el tratamiento correspondiente. Escuchamos a Cristina Kirchner señalando, desde su perspectiva, dónde está el poder, es decir, en la Justicia, en Héctor Magnetto y en los grupos concentrados

Cuando Mauricio Macri tuvo que hacer una síntesis de lo que fueron sus cuatro años de gobierno, dijo que no tuvo el poder y que se sintió como alguien que estaba en fiesta donde todo era elegido por otros. Por eso digo que tenemos coaliciones pobres, en cuanto a vocación de poder. Casi jugando con las palabras, uno podría decir que el peronismo fue el partido del poder en Argentina.

¿La renuncia de CFK fortalece a Alberto?

Y ahora, en la impotencia, parecía que Cristina le decía al resto que hicieran lo que quisieran con ella, es decir, meterla presa o proscribirla. Pero que igual se iba a correr de la escena electoral. Cómo se construye la política, a partir de esa impotencia, va a ser una de las cuestiones para abordar en el 2023.

La situación judicial de CFK

La semana pasada dijiste que no entendías el fallo en la Causa Vialidad. ¿Pensás que Cristina Kirchner es inocente?

El hecho de que existiese en su gobierno todo un entramado de obra pública, de las características que tuvo el fallo, no quiere decir que también haya situaciones judiciales difíciles de explicar. No soy un experto en la materia, pero hay cuestiones que generan inquietud. Por ejemplo, cómo puede ser que Cristina Kirchner sea responsable y sus jefes de Gabinete no. El ministro del área no, pero el secretario sí.

Como también que los fundamentos del fallo se conozcan cuatro meses después. Son hechos que cuesta entender. Y más en un contexto de reuniones que se dan y son de público conocimiento. Hay que hacer el esfuerzo de comprender la realidad dando vuelta el viejo axioma que decía: "cuando todos están equivocados, todos tienen razón". Para este presente, eso se invierte: cuando todos tienen razón, todos están equivocados.

Todos chorros, todos inocentes

Siguiendo el planteo, para que sólo sea condenada Cristina, tendría que funcionar aquella idea macabra de la obediencia de vida.

Sí, es algo por el estilo. Hay voces, como la de Miguel Pichetto, que hablan de la ampliación de la responsabilidad objetiva, donde está estableciendo que el presidente de turno es responsable hasta del último tema, y eso es algo a revisar. Hay una cierta percepción de "justicia a la carta". Con esto no digo que no hubo ilícitos, pero el plato preferido de Argentina es caníbal al horno con papas.

Cómo se prepara la oposición para el 2023

También escribiste que Juntos por el Cambio se construyó y se potenció luego de la 125, siempre con el objetivo de oponerse a Cristina Kirchner. ¿Creés que será complicado que encuentren unidad si no está ella compitiendo?

Para un sector sí, porque si vos te construís bajo la base de un antagonismo, y el otro deja de estar, entonces te tenés que resetear. O vas a insistir en que, de alguna manera, va a seguir estando por detrás, justificando el discurso en contra del otro. Por eso va a ser difícil para los halcones de Juntos por el Cambio.

La Liga de Gobernadores se reúne por primera vez tras la renuncia de Cristina Kirchner a ser candidata

Pero también abre lugar a preguntarse si el 2023 será una elección en la que no haya un Kirchner en la boleta ni un Macri, o al menos Mauricio. Tampoco esa es la solución para los problemas argentinos, pero sí es una modificación importante. Habría que ver si otros pueden reemplazar a dos personas tan potentes y controvertidas, como lo son Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

Hablamos al comienzo del programa con Juan Manuel Urtubey, que vuelve a insistir con al idea de la tercera vía. ¿Lo que viene es una reducción de la polarización y una tendencia hacia el centro?

Si me guío por los antecedentes recientes de la política argentina, las terceras fuerzas tienen un máximo de entre el 10 y el 15 por ciento del electorado, y después son absorbidas por alguna fuerza mayor existente. Habrá que ver si el Frente de Todos y Juntos por el Cambio logran hacer esa convergencia al centro, pero conteniendo a los sectores más intensos. Una tercera vía, como lo denominas, es difícil que encuentre espacio.

JL PAR