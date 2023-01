Hernán Lombardi, ex ministro de Cultura de la Ciudad, criticó la decisión de que el sindicato de Camioneros controle los precios de los supermercados. "Los recursos del Frente de Todos son anacrónicos y torpes", remarcó. Además catalogó de insoslayable el futuro de Mauricio Macri en la política, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

En un momento donde está en boca de todos, ¿es verdad que usás un Twingo?

Sí, uno modelo 2001 que compré usado. Me parece el diseño más inteligente que vi, es todo chiquito pero tiene una capacidad interior increíble. Ahí Shakira, que es una genia, se equivocó al cuestionarlo.

Vos la conociste a Shakira porque integrabas el gobierno de Fernando de la Rúa cuando ella estaba en pareja con su hijo, ¿qué recuerdo tenés de ella?

Era una trabajadora incansable. En Uruguay, me acuerdo que se encerraba en el estudio a trabajar todo día. Además tiene un gran talento, tengo un lindo recuerdo de ella.

Todos los récords que rompió la Music Session de Bizarrap y Shakira

La preparación de Juntos por el Cambio de cara a los comicios

¿Para vos Mauricio Macri será candidato?

Mauricio Macri es insoslayable en el futuro de la política argentina. Cuesta pensar a largo plazo, y él saca una gran diferencia en ese punto. Y mucho más con la experiencia de estos cuatro años.

El acto en Mar del Plata la semana pasada fue muy conmovedor, se llenaron dos salones de 1400 personas. Fue como si llenáramos la Bombonera y el Monumental a la vez. Además estuvo toda la dirigencia política del PRO, lo cual muestra el liderazgo que posee, y también mucha gente de Juntos por el Cambio.

En Playa Grande la gente lo llenó de muestras de afecto, y eso demuestra la centralidad política que tiene.

Cristian Ritondo dijo que si Macri se presenta, se acaba cualquier interna dentro de Juntos por el Cambio, ¿coincidís?

Me parece muy atinado, pero aún no sabemos si se presenta. El PRO se fundó a instancias de él. Si las ideas de la libertad van para adelante es un referente incuestionable.

Si hay Mauricio Macri en 2023, que sea sin internas

¿Qué cambió en estos dos años? ¿Vos ves que hay un crecimiento más cercano a las ideas libertarias de Milei, y que Macri representaría una postura moderada de eso?

Hoy se ve el enorme fracaso de Alberto Fernández. Hay un cambio de orientación general en las ideas que prevalecen en la Argentina. Es más, el ocaso de Cristina Kirchner es el ocaso de sus ideas. No es sólo por la condena que recibió, sino porque las ideas que llevaron adelante en los últimos años llevaron al país a una situación endemoniadamente difícil.

Siguiendo la idea de que si Macri se presentara se acabaría la interna en ese espacio, ¿te parece un escenario probable un balotaje entre él y Javier Milei?

Macri no tomó ninguna decisión y por eso no me quiero apresurar al respecto. Pero sí veo la posibilidad de que Milei esté en segunda vuelta, no es un escenario descartable. Yo miro toda la dinámica y por eso observo sus ideas rupturistas contra un sistema que representa, justa o injustamente, el status quo. Y eso, mundialmente, tiene un aliciente.

Además veo al Frente de Todos en un retroceso brutal. Por ejemplo, no hay idea más antigua que mandar al sindicato de Camioneros a controlar precios de los supermercados. Son recursos anacrónicos y torpes.

Milei apunta a Juntos por el Cambio: "Están destinados al fracaso"

¿Entonces sería mejor para Juntos por el Cambio una segunda vuelta con Milei que con el Frente de Todos?

No estoy pensando en eso ahora, pero no se puede descartar nada. A su vez, tengo muchísimas diferencias económicas con Milei, pero es innegable que ha impulsado una gran agenda de ideas económicas.

¿O sea que, en una situación hipotética, los kirchneristas estarían obligados a votar a Macri?

No sé qué harían en ese caso. Las fuerzas nuevas no consiguen convocar nuevos dirigentes a la política, sino que tienen que agarrar el descarte del sistema político. Y de esa manera, la vocación de cambio se diluye rápidamente.

AO JL