Hugo Pizzi: "Nunca se fue el virus del Covid"

Hugo Pizzi, médico epidemiólogo, sostuvo que el virus del coronavirus nunca se fue y aseguró que los casos aumentaron en un 200% desde el 1 de enero. “Dentro del grupo de los 336 muertos, había gente no vacunada, mal vacunada con una o dos dosis, y gente con comorbilidades”, aclaró en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Este rebrote que tenemos en la Argentina, ¿tiene algo que ver con la temperatura fría y lo estacional? ¿Se está dando también en el Hemisferio Norte?

El virus quiere persistir, de eso no hay ninguna duda, ha sucedido con todos los virus, como el H1N1, y está siempre desprendiendo linajes del último, que sería el Omicron sudafricano.

El chino, el ancestral, está quieto, pero el sudafricano que surgió tiempo después está desprendiendo constantemente, que pega en la India, en Australia, Singapur, hay cuatro países asiáticos más, después Europa, y todo eso tiene un nombre y ahora está circulando la pirola y la eris que son más contagiosas.

Pero a la persona vacunada, que tiene la vacuna actualizada, evidentemente, le puede hacer poco, porque le puede dar un cuadro gripal, pasajero, un resfriado, una cosa simple, pero no quebrarlo.

Hoy hay casi un 200% de aumentos de casos, pero nunca se fue el virus del Covid. Desde el 1 de enero a hoy hay registrados, sabiendo que hay un subregistro de 15% o 20% que no está en planilla, 77 mil casos, de los cuales hubo 336 muertos, quiere decir que nunca se fue y siempre siguió pegando.

¿Normalmente hay 400 mil casos de gripe por año?

Sí, puede haber más inclusive. Casos de gripe del 1 de enero a hoy, hay 711.443 casos.

O sea que el 10% de la gripe son los casos que tenemos hoy de Covid...

Exactamente. Pero fíjese este detalle, muertes por Covid, del 1 de enero a hoy, 336. Muerte de gripe, 87.

Cuando usted habla de la vacuna actualizada, ¿qué implica que esté actualizada?

La vacuna tiene que estar actualizada, quiere decir que no tiene que haber pasado más de seis meses de la última, y la vacuna que tenemos hoy es superior a las anteriores, a la rusa, la inglesa y la china, porque es bivalente o bivariante, que tiene en el mismo frasquito el virus ancestral más el último que es el de Sudáfrica, entonces da una cobertura y un espectro mucho más amplio de protección.

Entonces, si yo de pronto me vacuné o estoy mal vacunado, porque dentro del grupo de los 336 muertos había gente no vacunada, mal vacunada con una o dos dosis, y gente con comorbilidades, pero si yo me pongo esa vacuna nueva y la actualizo, mis anticuerpos, ya que el cuerpo tiene un sistema de memoria, equilibran, armonizan y prolongan en el tiempo los anticuerpos.

¿Por qué la vacuna de la gripe se da una vez por año y la del Covid es dos veces al año?

Porque la mutación de este "bicho" desconocido nos tiene muy preocupados. Él quiere eludir todo lo que le ponemos como dique de contención.

Entonces, si recuerdan (usted y la audiencia) cómo era la figura del virus, una cosa redonda de la cual salían espinas, en la punta de las espinas es donde entra, entonces es como una llave, cambian la llave. Entran por ahí y por eso aparecen las nuevas variantes que serían linajes y sub-linajes del original. Pero es lo que realmente está golpeando y está en el mundo.

Hoy la OMS da una alerta, como para decir que esto está aumentando de una manera exponencial y que hagamos todo lo que sabemos.

¿Con el clima frío se da en mayor proporción y con el clima cálido en menos?

Sí, puede ser eso, porque generalmente todas las mucosas sufren mucho más y se secan y permiten que el virus pueda replicarse ahí. Pero yo creo que el problema climatológico que nosotros tuvimos, que ha hecho que las enfermedades respiratorias en general (gripe, neumonía, bronquiolitis e incluso Covid) hayan estado tan presentes son las fluctuaciones.

Nos levantamos con un frío intenso, transpiramos al mediodía y a la noche nuevamente el frío, efecto del calentamiento global, y el organismo tiene que ir adaptándose, todo eso ha ayudado.

Al principio, cuando empezaron las clases, teníamos un índice de infección en los chicos, muy alto, de todas las enfermedades respiratorias. Hoy, si usted sube a un colectivo va a notar que le tosen todos y están con gotitas de agua en la nariz, secreciones o tos. Por esto recomiendo que utilicemos el barbijo cuando hay grupos o espacios que no están bien ventilados.

¿Cómo se imagina que hubiésemos pasado el Covid si el presidente fuera uno de las tres alternativas que hay hoy?

Tantos años como profesor titular y formador de médicos y haber asesorado a diferentes países, le digo que siempre cuando uno analiza exhaustivamente todo lo sucedido, le puedo asegurar que se podría haber hecho mejor.

Hay muchas cosas que podríamos tenerlas como disculpas porque era un virus desconocido, con una capacidad destructiva inimaginable. Algo que realmente nos dejó perplejos y estupefactos, inclusive a nosotros que conocíamos el tema.

Acabamos de inaugurar una placa con todos los muertos, médicos muertos que estaba en primera línea, y me lleva diez minutos leerla. Entonces, cuando uno analiza estas cosas a la distancia, siempre piensa que hay cosas que se podrían haber evitado, otras que se podían haber subsanado y otras que se podían haber mejorado.

¿Cómo se imagina la salud pública con la ideología de un presidente libertario?

No puedo dar una idea respectos a eso porque no sé. Todavía tengo muchas dudas respecto a lo que sucede en este momento, así que no puedo imaginarme.

Yo creo que en todas estas circunstancias tiene que primar el criterio y el sentido común, que muchas veces, ni primó el criterio ni el sentido común.

Inclusive, ha habido cosas, y hoy estamos utilizando vacunas que son muy superiores a las anteriores, que nosotros teníamos el derecho de haberlas utilizado, porque dimos 2000 voluntarios en el Hospital Militar Central, que probaron una de las vacunas.

