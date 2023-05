Juan Germano, analista político, consideró que puede haber variaciones en el comportamiento de los votantes entre las PASO y las elecciones generales, y que el escenario será distinto a la polarización del 2019. “Todos los peronistas que ganaron lo hicieron con menos votos que en 2019”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Todos los analistas coinciden en mostrar que Mieli tiene a la mayoría de los votantes jóvenes, que casualmente son quienes utilizan más las redes sociales y se expresan mucho en ellas. En las elecciones provinciales esto no se reflejó en votos. ¿Cuál es tu lectura de esto? ¿Se refleja en las provincias el fenómeno nacional o son cosas distintas?

Cuando uno analiza el voto a Milei, es un voto que viene mutando mucho más que otros espacios políticos.

Hace un año y medio, medía entre 5 y 7 puntos. Yo decía que esos eran libertarios que “salieron del closet”. Encontraron un escenario en el que podían decir que era de derecha, que era “cool” en parte de las redes sociales, y que tenía un candidato que decía abiertamente que era de derecha.

Cuando Milei empezó a crecer y llegó a 10-14 puntos, ahí entró una primera oleada de exvotantes de Cambiemos, desencantados con Macri, entre otras cosas. Cuando Milei llega y pasa los 20 puntos, como está ahora, hay una oleada de votantes populares con Javier Milei.

Empezó a crecer en Catamarca, Merlo, Moreno, La Matanza, Gran Tucumán y Gran Córdoba. Muchos, como bien decís, son jóvenes, que lo quieren elegir a él.

Este proceso de crecimiento que está teniendo Milei con su figura, y con votantes que son distintos entre sí, y esto hace que no necesariamente piensen como Milei, se da con un proceso electoral muy segmentado, con provincias que van eligiendo antes, donde no se pudo replicar el fenómeno.

Mi percepción es que el resultado que pueda tener llegar a Milei en agosto y octubre va a tener poco que ver con cómo le fue en las elecciones provinciales. Ahora bien, es una forma extraña, novedosa, de encarar un proceso político. Normalmente, uno diría que hay que tener candidatos en todas las provincias, cuidar el voto, etc. Milei está eligiendo un camino alternativo, veremos cómo le va.

¿Existe la posibilidad de que lo que reflejan las encuestas sea una especie de “voto protesta”, y después resulte que crezca el voto en blanco o voten a otro candidato?

Es la gran pregunta que uno se hace. Hasta dónde los que no nos responden las encuestas se parecen a los que las responden, y si efectivamente hay o no un voto oculto. Si el votante de Milei está más enojado que la media, entonces sale a gritarlo a los cuatro vientos.

En Argentina tenemos las primarias, que nos dan una especie de gran encuesta. Si bien no tenemos mucha historia de primarias, porque empezaron en 2011, sí hemos visto que puede haber cambios interesantes de la primaria a la elección general.

Creo que es interesante ver cuál es la foto de ese lunes posterior a la primaria. La ciudadanía toma decisiones. Hemos visto una participación más baja en las PASO que en las generales. Ni hablar de la elección hace dos años, que fue legislativa.

Tengo toda la impresión de que el nivel de participación va a ser uno de los grandes temas que vamos a tener que seguir de cara a este largo proceso. Cuál es la foto de agosto es lo que puede hacer que más gente participe o no. Me imagino que va a ser distinto el escenario de octubre al de agosto.

Ahora bien, Milei está en condiciones de ser una de las sorpresas. Pero es muy interesante ver cómo se auto perciben los votantes de Milei. Comparativamente, están a la izquierda que los votantes de Juntos por el Cambio. En la autopercepción, estos votantes de Milei están a la izquierda de Juntos por el Cambio.

Porque claro, para Milei, llegar a tener arriba de 20 puntos, como tiene hoy por hoy a nivel nacional, es porque empezó a ganar votantes del peronismo, en lugares donde antes votaban al peronismo.

Vos bien decías que es un votante masculino y joven. Ese votante de entre 16 y 21 años en zonas populares, cuando uno va a preguntarle sobre la presencia del Estado, por ejemplo, es un votante que quiere un Estado presente, activo, que está en contra del cierre del Banco Central. No hace mucho “enganche” con sus propuestas.

Milei tiene un gran vehículo para canalizar el enojo. El enojo parece que, hasta el momento, es más fuerte que la cristalización de todas sus ideas.

Otro aspecto es la diferencia que se da en el microclima del AMBA con lo que sucede en el resto del país. ¿Podría ser que las encuestas reflejan más el microclima del centro del país que el interior? ¿No indican algo en este sentido los resultados de las elecciones en las provincias y los resultados del peronismo?

El peronismo, en las elecciones provinciales, si comparamos con cuatro años antes, aunque no hubo sorpresas, todos los espacios peronistas que ganaron lo hicieron con menos votos que 2019.

Claro, en Misiones la diferencia es abismal, pero aún así sacaron menos votos que hace cuatro años. El mejor ejemplo es La Rioja, donde el peronismo sacó quince puntos menos y La Libertad Avanza 15 puntos más, con el asterisco de que el apellido Menem estaba en la boleta.

Pero yo veo un peronismo que perdió muchos votos. Es cierto que no los gana Milei, y en algunos casos, no siempre, los termina ganando Juntos por el Cambio. Yo creo que las elecciones provinciales no son un gran reflejo de lo que puede pasar a nivel nacional, sencillamente porque, literalmente, hay otra dinámica.

Esto no es como en Estados Unidos, donde los estados son rojos o azules, o varían entre uno y otro. Uno encuentra en Argentina alianzas provinciales inéditas, que parecieran imposibles a nivel nacional. Las dinámicas provinciales son bien distintas.

Por eso creo que no son un gran predictor de lo que puede pasar. Sí funcionan comparativamente entre provincia y provincia, pero yo veo esta reducción de votos del peronismo.

En definitiva, puede pasar cualquier cosa, porque las encuestas no nos indican las PASO, las PASO pueden no reflejar la primera vuelta, las elecciones provinciales tienen su especificidad con respeto a las nacionales. Nos tenemos que resignar, los que nos dedicamos a esto, a tener humildad y tratar de hacer lo mejor posible sabiendo que navegamos en un magma.

Comparto. Las elecciones en el mundo nos vienen demostrando esto. Hay una ciudadanía que se nos va alejando.

Hay un informe de Reuters muy interesante que habla de los cinco países donde cayó más el consumo de noticias. Esto no es una crítica a los medios.

Conozco el informe. A veces uno se sorprende, porque en Argentina, por ejemplo, los 7 canales de noticias suman 10 puntos de rating, cuando en Estados Unidos marcan 4 y en Brasil 2. Los parámetros que toma Reuters para sacar esas conclusiones son absolutamente discutibles.

Mi punto es el siguiente. Cuando la dinámica informativa tiene que ver con lo que hace un ministro, que se discute tal o cual ley, y el ciudadano entiende que nada de lo que hagan le cambia su metro cuadrado, se va a Netflix.

Pero eso no se corrobora con los datos duros. El total de horas consumidas en Argentina en canales de noticias en cable es una de las mayores del mundo, y no hay diferencias con hace uno o dos años. Es lo mismo que pasa con el fenómeno de internet.

A veces, hay determinadas modas que aparecen como tendencias, todo el mundo repite, pero después no se corroboran. Se pueden leer argumentos tanto en un sentido como en otro. Cuando queremos ver hacia dónde van los medos, como hacia dónde va la política, estamos parados sobre magma…

Me parece interesante que este proceso electoral da toda la impresión de que va a un escenario lejos de la polarización que tuvimos hace cuatro años, donde más del 90% de los votantes fueron con el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Creo que vamos a un esquema más parecido a una división en tercios.

Eso suma, por supuesto, a esta bruma que parece ocultar para dónde puede ir la Argentina. Otro tema es qué Argentina económicamente nos imaginamos en dos o tres meses, nos puede dar una idea de cuál de los espacios puede tener chances electorales.

La moneda está en el aire. Hay un proceso, que se ve en el mundo, de muchas sorpresas. Argentina está en ese proceso, con una inflación alta y un proceso de caída general desde hace varios años.

La interna en Juntos por el Cambio

Claudio Mardones (CM): En una semana que comenzó con la definición de Juntos por el Cambio, especialmente en el PRO, donde trataron de definir la interna en Ciudad de Buenos Aires, donde finalmente definirán su candidatura con encuestas, y en el caso de la Provincia de Buenos Aires, donde queda muy probablemente prefigurada una interna para definir candidatos, algunos sostienen de que esto ha sido empujado porque el desacuerdo interno los está haciendo perder respaldo. ¿Se verifica esa merma a partir de los desacuerdos para resolver la interna?

El paraguas que tenía Juntos por el Cambio para ordenarse, hoy es un paraguas con muchas grietas.

Un proceso de competencia feroz entre sus dos principales candidatos, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, a lo largo del tiempo, fue generando que no sea tan orgánico que los votantes de uno, cuando el otro pierde la primaria, vayan con el otro.

No es lo que pasó en 2015 con Macri, Sanz y Carrió, cuando nadie ponía en discusión que los votos se sumaban luego de que se definiera el candidato final. Eso genera una necesidad de ordenar y tener una forma mucho más civilizada de llevar adelante ese proceso electoral.

La respuesta es sí. También se van acercando los tiempos de la definición. Para fines de mayo y principios de junio, necesitan tener reglas más claras. Es parte de una mirada general que está teniendo el espacio.

Además, está Milei, que expresa una situación que no existía hace seis u ocho meses, eso cuenta para ambas coaliciones, y que obliga a tomar decisiones también.

