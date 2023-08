Se trata de Ozempic, mundialmente conocida como la “droga de las celebrities” o la mágica “droga de Hollywood” a la que acuden las famosas estrellas del mundo artístico en el barrio más cool de la ciudad de Los Ángeles.

Es la droga que usan e hicieron popular los artistas para lograr bajar de peso y mantenerse siempre “perfectos” para la pantalla grande. Incluso figuras fuera del mundo artístico, como Elon Musk se confesó consumidor de la droga de moda.

Lo cierto es que en las últimas horas la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó su uso para administrarla a pacientes en su tratamiento de la obesidad y sobrepeso.

Qué es Saxenda y cómo ayuda a la pérdida de peso

En este sentido, el organismo dio luz verde para el uso de un Ingrediente Farmacéutico Activo (IFA) que, conforme explica el organismo en su página institucional, "es la sustancia responsable de la función principal para la cual fue diseñado un medicamento, destinada a la fabricación del mismo, que al ser utilizada en su producción, se convierte en un componente activo de dicho medicamento".

Cabe destacar que, hasta ahora, Ozempic estaba autorizada en el país la semaglutida para ser suministrada únicamente en el tratamiento de la diabetes tipo 2, el más frecuente de la enfermedad que se presenta con altos valores de glucosa en sangre. La noticia es que ahora ANMAT aprobó su uso para el descenso de peso por su efecto regulador del apetito, bajo el nombre comercial Wegovy. Siempre en el caso de patologías asociadas al exceso de peso.

No obstante, por el revolucionario efecto del fármaco, cada día es mayor el número de pacientes que demandan el uso para el tratamiento de sus dolencias. Tanto así, que incluso el reclamo es por parte de pacientes no diabéticos que acceden al medicamento con prescripción médica.

OMS: Argentina está 11° en el nuevo ranking de niños con sobrepeso en la primera infancia

La administración dentro de estrictos parámetros

La obesidad se presenta como una enfermedad multicausal y es considerada una epidemia del siglo XXI y un problema de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una pandemia de tipo no infeccioso, causante de 2,8 millones de muertes por año por enfermedades relacionadas.

En ese marco, la aprobación por parte de ANMAT fue dentro de parámetros bien establecidos: el fármaco solo podrá ser usado en el tratamiento de pacientes que sufran obesidad o sobrepeso.

Por lo cual, para autorizar la administración de, será necesario previamente determinar el Índice de Masa Corporal (IMC), es decir, el peso del paciente dividido por el cuadrado de la estatura.

De ese modo, según el resultado que arroje se considerará el uso de la droga: si el índice es superior a 30, se considera obesidad, en caso de ser mayor de 25 es sobrepeso. Por otra parte, si el índice se encuentra entre 18 y 24, se considera que la persona está dentro del rango normal y no podrá serle autorizado el uso.

Los mejores snacks saludables

Cómo funciona la droga inyectable

Los especialistas en salud y nutrición explican que precisamente esta droga “opera sobre el sistema nervioso central y el periférico”, logrando generar “cambios conductuales porque modifica a nivel del cerebro y del estómago la sensación de saciedad".

En ese sentido, la nutricionista Mónica Katz destacó que se trata de una “herramienta interesante porque quien lucha con el sobrepeso no es que no sabe lo que tiene que hacer, sino que por alguna razón no lo puede hacer”. A su vez, agregó: “Este tratamiento logra muy buenos resultados porque al lentificar el vaciamiento del estómago, aumenta la sensación de saciedad".

Generador de insulina e inhibidor de apetito

Precisamente Wegovy es el nombre comercial del fármaco semaglutida, recientemente autorizado por ANMAT para el tratamiento de la obesidad y sobrepeso. Tiene efecto similar al GLP1, la hormona que se produce en el intestino después de la ingesta de alimentos.

Los 5 errores más comunes a la hora de hacer dieta

De hecho, cuando la glucosa comienza a aumentar después de una comida, la semaglutida, que actúa imitando la hormona humana, incentiva al cuerpo a generar más insulina, para bajar el nivel de glucosa.

Además de tener efectos en la producción de insulina del organismo, estas drogas Ozempic y Wegovy, actúan también sobre los receptores del cerebro que controlan el apetito y la saciedad. Por lo cual, uno de los principales efectos es que actúan como inhibidores del apetito: provocan una menor ingesta de alimentos y la consecuente pérdida de peso.

Contraindicaciones

Por lo pronto, la autorización de ANMAT fue realizada siguiendo iguales indicaciones terapéuticas con la que el fármaco fue aprobado en Estados Unidos, por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drugs Administation, FDA). Teniendo en cuenta esto, la demanda para el uso de la droga aumentará en la población general.

ANMAT prohibió una marca de café molido, una miel y un snack de frutos secos

Por este motivo y previendo un pico de demanda, los especialistas en salud advierten tener prudencia y usar el Ozempic, solo bajo estricta prescripción y control médico, para minimizar cualquiera de sus efectos indeseados y contraindicaciones: como nauseas o vómitos, distensión abdominal y gases.

Las dos presentaciones de la semaglutida, con su nombres comerciales Ozempic y Wegovy, son desarrolladas por el laboratorio Novo Nordisk. Por el momento no se precisó cuando estará disponible a la venta.

BL JL