Luis Petri: "Si con Patricia hacemos una gran elección, podemos ganar en primera vuelta"

El compañero de fórmula de Patricia Bullrich minimizó el impacto de los apoyos que sumó Horacio Rodríguez Larreta en los últimos días. "No se trata de completar el álbum de figuritas del Mundial para ver quién acumula más dirigentes en su espacio", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Jaime Durán Barba, que es columnista de Perfil desde hace muchos años, sostiene que es un error sumar apoyos de dirigentes políticos cuando a una sociedad está en conflicto con los los políticos, los considera una casta o, de alguna manera, los rechaza. Este jueves, Patricia Bullrich dijo que los apoyos que sumó Horacio Rodríguez Larreta, fundamentalmente el de María Eugenia Vidal, suma un voto, el de ella, pero no el de sus votantes. ¿Comparte esa visión?

Coincido plenamente.

Los liderazgos en esta Argentina dehoy hay que construirlos con la gente. Esto no se trata de completar el álbum de figuritas del Mundial para ver quién acumula más dirigentes en su espacio. Hay muchísimos apoyos de destacadas figuras que respaldan la candidatura de Patricia Bullrich.

Hoy, el país necesita un nítido liderazgo que se apoye en la gente, en los ciudadanos, y no en los dirigentes políticos, que están deslegitimados producto de las graves crisis y de los problemas irresueltos que tiene Argentina.

Las encuestas indican un triunfo de Patricia Bullrich. De hecho, entrevistamos varias veces a una empresa radicada en Brasil, que fue la que más acertó los pronósticos respecto a las elecciones de España, y que utiliza un método de inteligencia artificial con un algoritmo que creen que es el que permite proyectar con más éxito el futuro. Ellos pronostican que Bullrich obtendrá el doble de votos en la interna que Horacio Rodríguez Larreta. También aquí en Argentina hay empresas de análisis de opinión pública que anticipan esa diferencia a favor de Bullrich. Por otro lado, hay otros sondeos que evalúan una situación de paridad y un repunte de Larreta en las últimas semanas y días. ¿Cómo creés que está evolucionando la itnención de voto en la itnerna de JxC?

Tengo la percepción, y esto está avalado por las encuestas, de que hay una amplia ventaja de Bullrich sobre Larreta.

Independientemente de los estudios de opinión, lo importante es la percepción que te da la calle y la gente cuando caminás o recorrés las distintas provincias argentinas. Cuando visitás el Interior, los pueblos. La recepción que te da la gente y el abrazo con el cual te recibe.

En este sentido, me tocó ser testigo en primera persona de la esperanza y el entusiasmo que genera a sus pasos por cada lugar del país la presencia de Patricia, que es verdaderamente sorprendente, convocando miles de personas en cada lugar en donde se hace presente.

Si con Patricia hacemos una gran elección, podemos ganar en primera vuelta.

¿Te imaginabas vicepresidente hace un año?

No. Te mentiría si te digo que si me lo imaginaba.

Si me imaginaba, por ejemplo, integrando los equipos de Patricia. En realidad, hace un año atrás peleaba y lo hice hasta el 11 de junio por la gobernación de Mendoza. Es un verdadero honor que haya pensado en mi como su compañera de fórmula, porque es una persona que admiro.

La conozco desde hace mucho tiempo. Me tocó trabajar con ella cuando fui presidente de la Comisión de Seguridad Interior y ella ministra de Seguridad. Por lo tanto, es un honor poder acompañar a alguien que tiene las condiciones para cambiar el país.

Hace un rato terminamos de hablar con Daniel Scioli. Hablamos del cerebro del político, de la plasticidad que necesita para adaptarse a contingencias que lo exceden, y yo había citado al principio, en la apertura del programa de hoy hablando sobre Massa, la clásica de frase de Nicolás Maquiavelo de que el príncipe, lo que necesita, es voluntad y fortuna. ¿Cuál es tu propia relación con la suerte, lo fortuito, con aquello que no podés controlar, con entregarte al destino?

Uno construye su propio destino, independientemente de que siempre hay una dosis de suerte, pero no puede dejar liberada ni su carrera política ni cualquiera actividad que emprenda en la vida a la suerte. Muchas veces hay que forzar al destino y construirlo, se construye con mucha convicción.

En mi caso particular, lo puedo ejemplificar. Partí hace dos años el camino por la gobernación de la provincia prácticamente en soledad y sin estructuras políticas. De hecho, las estructuras políticas, hasta el final, acompañaron a Alfredo Cornejo, que resultó ganador de la interna.

Sin embargo, hicimos una gran elección, llegando al 40% de los votos del espacio, y esto se debió a un trabajo disciplinado, consistente, de recorrer la provincia, llegar a cada pueblo, lugar y de tener una propuesta que respondía las necesidades que nos planteaban los mendocinos.

La suerte, por momentos, es necesaria, pero también uno tiene que hacer su aporte y poner su granito de arena. Creo que eso es lo más importante.

Suerte es, como decía De Vincenzo, "aquello que sucede cuanto más practico", para sintetizarlo...

Exactamente. No es determinante la suerte. Uno tiene que colocarse en el lugar para que las cosas sucedan.

¿Cómo te imaginás el 14 de agosto? Siguiendo la hipótesis de que gana Bullrich la interna, ¿qué hace al día siguiente?

Imagino un JxC unido. No hay posibilidad alguna de que ocurra algo distinto, porque hay dos condiciones que garantizan la unidad.

Primero, el aspecto societatis. Esto de las ganas de permanecer juntos, que todos los integrantes del espacio manifestaron.

Segundo, por que nos los reclama la gente Nuestros votantes nos reclaman que permanezcamos unidos, siendo el principal espacio opositor con chances de derrotar al kirchnerismo.

No veo que exista ninguna chance de que no haya unidad dentro del espacio después del 13 de agosto.

¿Creés que al día siguiente Patricia llamará a todos, o a gran parte de los integrantes, para que sumen a su proyecto, incluyendo al propio Larreta?

A todos.

Hoy necesitamos de todos. Tenemos en frente al kirchnerismo que representa el más descarnado populismo que se haya conocido en Argentina, que concentra poder económico y político, que busca perpetuarse en el pode, que constantemente amenaza con cortar a la justicia, presigue opositores y medios de comunicación que no son afines a ellos, y todo el tiempo busca hacernos más dependientes del Estado, que todos coman de la mano del Estado. Los que producen, los que trabajan y también los que no tienen trabajo, a partir de la asistencia y de los planes sociales. Con lo cual, es imprescindible que el espacio se mantenga unido.

Me refería al paralelismo que me tocó hacer en algún momento también con Bullrich que, además, lo hizo en muchas otras entrevistas con muchos otros medios, de cierta analogía en esta competencia con Larreta, de la que tuvo en su momento Carlos Menem con Cafiero, que controlaba todo el aparato del partido y, luego de que Cafiero perdiera, Menem se llevó todos los mejores ministros y funcionarios que eran cercanos a Cafiero para integrar su equipo. ¿Encontrás alguna analogía entre aquello de Menem y Cafiero y esta interna entre Bullrich y Larreta?

Es posible que existan algunas similitudes, más allá de que hay muchos dirigentes que acompañan a Bullrich e integran las listas. Quizás, Patricia no los exhibe, pero hay una inmensa cantidad de dirigentes que apoyan su candidatura.

No obstante ello, después del 13 de agosto, tanto los que participaron en las listas de Larreta como nosotros, van a ser convocados para que juntos integren el próximo gobierno encabezado por Patricia Bullrich.

El escenario de Bullrich como presidenta

Alejandro Gomel (AG): Hay un discurso que lleva adelante Sergio Massa y en general el oficialismo, que emparenta la figura desde Bullrich y ese sector de JxC con un "ajuste económico", y que esto conllevaría luego una represión a movilizaciones en contra de este ajuste. ¿Te imaginás un escenario difícil en la calle si asume Bullrich el 10 de diciembre?

Hay mucho cinismo en ese discurso, porque este gobierno promocionó la inflación en vez de bajarla, así hace el ajuste.

Tenemos un 115% de inflación desde que asumió Massa solamente en Argentina. ¿Eso qué es si no es un ajuste? Nos están ajustando por inflación todos los meses a los argentinos.

Son caraduras cuando dicen que el ajuste va a venir con el próximo gobierno, cuando lo están implementando en este periodo, y los que más sufren son los trabajadores y los jubilados que pierden su poder adquisitivo por la inflación.

Entonces, están devaluando, haciendo un ajuste, licuando jubilaciones y salarios. Lo que sucede es que controlan una narrativa en donde no se hacen cargo, pero lo cierto es que al no contener la inflación, tomar medidas para bajarla que era a lo que se había comprometido Massa porque en el mes de abril decía que la inflación estaría en 3 puntos y esto no sucedió. Hoy, prácticamente resignó cualquier chance de bajar la inflación porque no hay un modelo económico que busque solucionar el principal problema que hoy tienen los argentinos y deposita todas sus expectativas en el 2024 claudicando a las obligaciones que tiene como ministro de Economía que son las de bajar la inflación.

Claramente, hay que solucionar el principal problema que tiene Argentina que es el gasto público crónico y el déficit fiscal crónico que arrastra el país, pero está a las claras que no están dispuestos a hacerlo.

AG: Más allá de lo económico, en lo que tiene que ver con la calle, hay una crítica del sector de Bullrich a Larreta por permitir la protesta en la vía pública, los cortes de calle. ¿Te preocupa que pueda generarse violencia en las calles?

No, no preocupa, porque lo que buscan es extorsionar a la sociedad diciendo de que si no gobiernan ellos, toman la calle.

Las pruebas demuestran lo contrario. Están gobernando ellos y el año pasado en Argentina se vivieron 9000 piquetes. Lógicamente, contaron con la inacción por parte del Gobierno a la hora de evitarlos, porque estamos hablando de delitos.

Acá nadie niega la protesta social, que tiene jerarquía constitucional, pero esa protesta social tiene que convivir y conciliarse con el derecho a trabajar, producir, aprender y estudiar, que están garantizados por la Constitución en el artículo 14.

La protesta social es válida y legítima, pero el piquete es un delito, no lo podemos normalizar. Estamos normalizando delitos en Argentina, y situaciones que nada tienen que ver con el estado de derecho y la pacífica convivencia entre los argentinos.

