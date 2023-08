Mariel Fornoni: "A Javier Milei lo veo sólido"

La socia directora de Management & Fit, Mariel Fornoni, manifestó que los votos que fueron para Javier Milei en las PASO seguirán ahí para octubre. “Uno no ve que baje, me parece que el mayor esfuerzo lo van a tener que hacer tanto JxC como UxP para entrar al balotaje”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Quedamos sorprendidos por la prospectiva que ustedes tenían del triunfo de Horacio Rodríguez Larreta sobre Patricia Bullrich. ¿Por qué puede terminar dando tan distinto un resultado de lo previsto?

Evidentemente, nosotros hemos ido pasando por distintas etapas en esta elección. Pasamos de ese triple empate, con Larreta por encima de Bullrich, después Milei quedado y Patricia Bullrich recuperando, y la última semana, en nuestras encuestas, Larreta se recuperaba.

Esto, nosotros pensábamos que tenía que ver con el músculo político que había mostrado, en términos de todos los integrantes que se habían sumado a su espacio, todos los presidenciales que se habían bajado estaban en su espacio.

También, en todas las notas que yo di planteaba una situación, que era "ojo con las encuestas". De hecho, se difundió una que era privada, porque nosotros no publicamos más encuestas, producto de que siete de cada 10 no querían responder una encuesta, independientemente del método.

No era que tenías un indicio porque no te respondían a quién votaban, directamente te cortaban el teléfono o te daban vuelta la cara en la calle, es decir, no había forma de tener esa opinión.

Entonces, uno decía "tengamos cuidado", porque tenemos mucha más gente que no contesta sobre la que contesta.

Las interpretaciones que uno podía hacer eran subjetivas, porque tratamos de hacer más encuestas presenciales para que esto bajara un poco, a ver si podíamos llegar a indagar qué pasaba con la gente.

De todas maneras, dejábamos de lado un segmento que no sabíamos si era que estaba menos politizado, menos enfervorizado, más enojado, o si era el que no iba a ir a votar, porque también preguntamos si iban a ir a votar y nueve de cada 10 nos decían que sí, y después resultó que no, y que fueron menos de siete de cada 10.

Es muy difícil entender qué pasa cuando tenés tanta gente que es muy celosa de su información. En esto, agregábamos una incertidumbre más. Creo que después de la pandemia, el sentimiento que aflora es la incertidumbre, porque la tenés en todos los ámbitos de tu vida: no sabés si vas a seguir teniendo trabajo, si vas a poder seguir pagando la prepaga, si vas a ir al hospital y va a tener insumos o médicos. Se da en todos los órdenes.

La política, en lugar de agregar seguridad, agregó inseguridad. Los espacios principales, tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria, al cierre de listas, parecía que se rompían, había más para romperse que para permanecer unidos. Esto empezó a generar incertidumbre y desconexión de la gente. Era impactante la cantidad de gente que te contestaba que no tenía idea quiénes eran los candidatos.

En esas circunstancias de tanta incertidumbre, plantear una encuesta con carácter predictivo sobre la intención de voto es muy complicado. Nosotros, un mes antes, teníamos una foto mucho más real de lo que sucedió, porque teníamos prácticamente ese triple empate, a Bullrich un poco por encima de Larreta.

La última semana eso cambió, el voto de Milei bajó, y esa fue un poco la sorpresa que todos subestimamos, el tema del voto de Javier Milei, que si bien salía muy fuerte en los segmentos jóvenes, no salía tanto en los segmentos más adultos.

El 95% de las empresas de análisis dieron a Milei por debajo de lo que terminó siendo. Al mismo tiempo, el 90% dieron a Patricia Bullrich por encima de Larreta, solo está tu caso y el de Zubán Córdoba, que dieron al revés. Supongo que eso también les debía llamar la atención cuando estaban produciendo la información...

Si, la verdad es que hay muchas encuestas que no se difundieron, y había muchas más que tenían ese resultado. Nadie tenía una diferencia muy sustancial, es decir, eran uno o dos puntos.

No éramos los únicos. Evidentemente, no fueron difundidas, pero no nos llamaba tanto la atención por esto, y se produjo en un momento donde parecía que la gente quería un poco de paz.

La explicación que nosotros le encontrábamos tenía que ver con esto y con que nosotros hacíamos encuestas totalmente presenciales, entonces la metodología online y presencial daba mucha diferencia.

La presencial daba más alto a los dirigentes más moderados, y pensábamos que la mayor parte de las encuestas (muchas veces IVR, telefónicas) captaban más el voto de quien estaba más enfervorizado y quien era más políticamente activo, más militante. Entonces, tampoco llamaban mucho la atención las diferencias.

La mayor parte de las encuestas decían, el último día, que sería una interna muy peleada. A nosotros nos daba esa diferencia por encima Larreta y, evidentemente, quedamos lejos porque tampoco fue tan peleada y Patricia Bullrich se pudo imponer.

¿Cuáles son las explicaciones? La verdad es que cuando vota menos del 70% de la gente uno puede pensar que quizás esos votantes que aparecían en las encuestas presenciales y que no eran tan políticamente activos y que no eran tan de "núcleo duro" terminaron no yendo a votar, esa podría ser una opción. Nosotros pensábamos que era más probable que los que no fueran a votar sean los de Milei.

Decís que las encuestas presenciales daban mejor a Larreta y las telefónicas o por Internet daban mejor a Bullrich. ¿Puede ser que en las encuestas presenciales surgieran que parecía más políticamente correcto ser moderado y que eso los llevó a creer que estaban diciendo lo cierto?

Tal cual. Sí, evidentemente puede pasar. Nosotros hicimos el esfuerzo de hacer mucho trabajo presencial, lo cual también nos llevaba a que nos demandara mucho más tiempo que hacer un IVR rápido o una encuesta online. Nos llevaba más esfuerzo y más costo, obviamente, pero desde ya vemos que captamos realmente el votante medio, y no aquel enfervorizado.

Te digo más, si nosotros hacíamos focus groups y demás, también salía la situación de decir, obviamente que había un núcleo duro muy politizado y muy a favor de alguno de los candidatos, que son los dos extremos, pero que pueden estar entre un 16% o un 20%, no más que eso de cada lado. En el resto, hay un 60%.

Lo que pasa es que ahora hay gente enfervorizada con un tercer candidato, que es Milei y, evidentemente, con ese 30%, el resto con el otro 20%, para el medio quedó muy poco.

Creo que también hay que ver los acontecimientos de los últimos días. No nos olvidemos que nosotros habíamos terminado de medir, haciendo trabajo de campo presencial, la semana que empezaron todos estos acontecimientos de inseguridad, que también enojaron mucho a la gente. El caso de Morena, el caso del cirujano, entre otros, y me parece que puede haber habido también una reivindicación de la mano dura y el orden.

Creo, lo vuelvo a repetir y lamentablemente no hay otra herramienta, que también tenemos que pensar que el valor predictivo falla también en países mucho más ordenados.

Uno de los dueños de Management & Fit es Guillermo Seita, quien fue criticado duramente por Macri el mismo día que se votaba. ¿Creés que un punto tiene que ver con el otro, es decir, que Macri estaba enojado porque daban arriba a Larreta y no a Bullrich, que sería su preferida?

Es cierto que Seita es socio de Management & Fit. Creo y supongo que debe ser un tema personal. No éramos los únicos y él veía estas encuestas, no solo las que se veían sino las que no, también. No creo que haya sido por ponerle dos puntos más a Larreta, y me hago cargo yo de los números que tengo.

No creo que haya sido por eso, debe ser un tema más personal del expresidente Macri con Seita, quien lo asesoró en su campaña del 2015.

De acá para adelante, ¿cómo imaginás que va a seguir el crecimiento que tuvo Milei en el último tiempo?

La verdad es que volvemos a hablar de la incertidumbre. Nosotros no tenemos como un número realmente importante, un voto estratégico, que hayan ido a votar a Milei en castigo hacia alguien, por lo menos hacia el oficialismo que tendría lógica, porque en castigo a la oposición podría ser porque no se ponían de acuerdo.

Ese voto estratégico me parece que siempre lo sobreestimamos, y me parece que no es así, la gente va y vota. La gente que votó por Milei, en una interna que no se definía nada, porque él era candidato por sí solo y cuánto sacara ahora no definía lo que podía sacar en octubre, creo que seguirá en ese espacio. Ahora dicen que quizá la gente se asusta al estar más cerca.

Yo esto lo he dicho siempre: nos manejábamos con un paradigma que, evidentemente, cuando se acercaba el momento de la elección la gente se ponía más conservadora, y empezaba a mirar más fino, y por ahí los comportamientos se volvían más racionales. Pero como todo paradigma, cuando se termina, vuelve a cero.

Probablemente, todos los jóvenes que han entrado al mercado electoral (que hoy tenés el 47% del padrón que tiene menos de 40 años), no sabés si ese paradigma sigue siendo o prefieren apostar (producto de que han vivido dos gobiernos consecutivos, de los dos espacios políticos que hoy se presentan y ninguno ha tenido éxito), porque ellos sienten que su calidad de vida se ha ido deteriorando.

Uno no ve que baje, me parece que el mayor esfuerzo lo va a tener que hacer tanto JxC como UxP para entrar al balotaje. Hoy a Milei lo veo sólido en ese sentido.

Massa tiene 20 puntos, tiene que sumar los seis o siete de Grabois, en el cual sí es probable que haya una fuga de votos, aunque no sean muchos y solo tres o dos puntos se vayan a la izquierda. Eso ya lo pone en una situación delicada.

Y JxC también tiene que retener, porque Patricia Bullrich tiene casi 17 puntos pero necesita mucho más que eso. Entonces, no solo tiene que crecer con los votantes nuevos, sino que además tiene que retener el total de los votos de Larreta.

Nosotros, antes de la elección, preguntamos, obviamente, si ganaba uno cuántos votos iba a retener del otro, y en ambos casos el 80% de la gente decía que iba a votar en ese espacio, pero el 80% no es el 100% y habrá que trabajar, como mínimo, por el 100%, y después crecer en aquellos que no fueron, que podrían llegar a ser casi 15 puntos más o mínimo, especulando con que en 2015 y 2019 superamos el 80% de asistencia.

Probablemente ahora pueda ser un poco menos, 75%, pero del 60% al 75% tenés un montón para crecer.

El tema es que muchos de los que no fueron a votar eran gente joven, y ese perfil es más compatible con el votante de Milei. Veremos cuán vigente sigue el paradigma de que la gente se ponga conservadora.

Nuria Am (NA): Por un lado, entiendo que un 80% dijo que si no fuera Larreta iría por Patricia Bullrich...

Esto lo preguntamos antes de la elección, cuando todavía las heridas de la interna estaban más latentes. Ahora, por ahí, este porcentaje creció. Fíjense que la interna dura entre ellos no solo es que se pongan de acuerdo, sino que cierren las heridas que generaron en la gente.

NA: ¿Es más probable que vayan a Bullrich que a Massa esos votos?

Sí, en su mayoría sí.

NA: ¿Cómo ves a Patricia Bullrich haciendo una campaña cuando su jefe político no parece estar muy lejos de quien es hoy su máximo competidor?

Lo manifiesta públicamente. Ya lo había hecho en el 2021, donde JxC tenía una campaña difícil y él en algún momento comentó que podría haber votado por Milei.

Creo que Bullrich tiene que construir su propio liderazgo, y que ella lo tiene claro, y que más allá del lugar de Macri, es un ex presidente, y nosotras venimos de una situación compleja en ese sentido, de un vicepresidente o ex presidente que quiere estar detrás del manejo del presidente actual, la experiencia fue muy mala y eso está muy latente en todos. Entonces me parece que eso es un riesgo.

Creo que, probablemente, lo que tenga que ver con esto es mostrar un acercamiento, producto de que uno dice "bueno, las grandes transformaciones que requiere la Argentina requerirán acuerdos grandes en el Congreso".

Si nosotros hoy extrapolamos los datos, las proyecciones, a cómo quedarían ambas cámaras del Congreso, la verdad es que Juntos por el Cambio, más allá de que podría llegar a tener primera minoría en Diputados, está muy lejos del quórum propio, tanto en Diputados como en Senadores, con lo cual sería muy difícil pensar hoy en grandes transformaciones sin acuerdos parlamentarios.

Evidentemente, puede tener que ver con esto y mostrar una factibilidad. Lo que pasa es que también se las muestra Milei, si ese es el caso. La debilidad de Milei es que, como en el mejor de los casos podría tener 35-36 diputados y ocho senadores, hoy no podría pasar por el Congreso ninguna propuesta que plantea en su campaña. Esto también es una declaración riesgosa, asumir que le darían el quórum para que pudiera llevar adelante esto.

Creo que lo mejor sería dejarla a Patricia Bullrich, que tiene carácter y liderazgo suficiente para hacer su campaña, más allá del apoyo, que evidentemente fue muy importante en la decisión final de la gente, pero me parece que hay que deconstruir los liderazgos.

Es muy difícil el rol que asumen los ex presidentes, y dónde ponerlos para que tenga un rol importante y necesario, pero no es suficiente.

MVB JL