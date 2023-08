Mario Riorda, presidente de ALIDE (Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales), anticipó cómo será la nueva carrera electoral. "Hay más una puja entre los que salieron segundo y tercero por ver cómo y cuánto se diferencian de Milei", señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cuál es tu balance de la emergencia de Javier Milei y el voto catártico?

En su momento me daba miedo afirmarlo pero se terminó dando lo que tenía las chances más grandes dentro de un escenario de tercios consolidado: la victoria de Milei. El pronóstico era un buen desempeño personal pero cuando se medían espacios, La Libertad Avanza no era tan competitiva.

Entonces, la primera lectura de lo del domingo es que el sistema de partidos es otro y que las dos grandes coaliciones, gran parte del periodismo y la industria de la comunicación, se comieron la curva. Es que no hay parámetros ni datos objetivos para decir que habrá un derrumbe de Milei de cara a octubre.

De hecho, en la última semana tuve acceso a 6 encuesta de diferentes provincias y Milei estaba primero en todas con 30 puntos e incluso en algunas llegaba al 40%. Esta Argentina es otra y con un escenario abierto.

Respecto de poder pronosticar el futuro, un dato relevante del pasado: en el caso de Trump y de Bolsonaro se demostró que cuanto más los criticaban desde el establishment, más crecían. Por el lado de Milei, dado que sigue con declaraciones polémicas como cerrar el Conicet o no negociar con China por comunistas, continúa generando rechazo.

¿Esto lo agranda o lo achica? ¿Las acusaciones por las ventas de sus candidaturas lo potenciaron o fueron los hechos de inseguridad vividos en la semana previa a las PASO?

Después de que las cosas pasan todos acomodan su análisis, pero yo jamás vi desplomarse a Milei y su descenso fue mínimo, 1 o 2 puntos. Menos en las encuestas presenciales y en los sondeos en las distintas provincias.

Además, su electorado tiene una gran firmeza en su voto, estaban convencidos. Esto se vio, por ejemplo, cuando se preguntaba abiertamente acerca de a quién veían presidente, sin opciones. En este caso, su intención de votos era altísima, a diferencia de sus competidores. Y cuando se medían con opciones prácticamente no había diferencias con las preguntas abiertas.

Todo esto en un contexto en donde, particularmente, el voto castigo fue explicativo de muchísimas provincias que perdieron sorpresivamente liderazgos asociados al historial de un partido. La derechización del ambiente estaba consolidada y en la derecha el gran ganador de ese espacio simbólico fue Milei, por supuesto.

El ordenador ideológico y punto de referencia en el cual se posa el debate público y las candidaturas, lo ejerció con mucha comodidad Milei. Y si eso existía antes de las primarias es obvio que ese mojón ideológico lo sigue ejerciendo pero con más potencia.

A su vez, hay hostilidad explícita para con los votantes de Milei. Por ejemplo, ayer la vocera presidencial Gabriela Cerruti dijo que los que lo votan son ricos y eso es un intento de quitarle peso a ese electorado. Y en realidad tiene una transversalidad increíble y rara.

Si hacemos un racconto de las cinco principales provincias donde ganó, tenemos a Salta, San Luis, Mendoza, Misiones y Jujuy, las cuales dos son peronistas, dos son de JxC y una es de un partido provincial. Es decir, no hay ninguna lógica clara que explique esta transversalidad en su electorado. No es sencillo evidenciar el voto a Milei, pero emerge el enojo con el presente y el pasado reciente.

Siguiendo tu análisis, ¿creés que Milei está en el balotaje?

No, no lo afirmo porque el resultado electoral determinó el tercio finalmente consolidado. Sí está claro que no veo pistas de que descienda y, en términos de proyección, ha instalado el eje del debate público. Entonces, hay más una puja entre los que salieron segundo y tercero por ver cómo y cuánto se diferencian de Milei.

También es cierto que hay elementos que llaman la atención. Y uno lo saqué de un estudio de la consultora Zuban Córdoba que analizó a los votantes del líder libertario. Por ejemplo, la postura que tiene el votante respecto de arancelar la educación pública, hay un 69,6% que está en contra. Hay un 50% que no quiere eliminar el Ministerio de la Mujer.

En la puja entre el hartazgo y un análisis racional, prefieren posarse sobre el aspecto de quién es capaz de romper este estado de cosas. En un Focus Group le preguntamos a su electrodo acerca de la extravagancia y su violenta oratoria, y unánimemente dijeron que querían que rompa todo.

Massa y Bullrich, las divergentes posturas de cara a la elección general

Alejandro Gomel (AG): ¿Cómo queda Patricia Bullrich después de las PASO? ¿Cómo debería moverse?

Una de las grandes dudas, desde la perspectiva de la estrategia, es de quién se diferencian el segundo y el tercero. Si se corre hacia la derecha implica pujar sobre un terreno donde tendría, en términos económicos, un rendimiento marginal decreciente.

Y si se corre hacia el centro le sería complicado a partir de lo que fue su duro perfil y posicionamiento. Así que es todo un dilema.

Está la figura del candidato spoiler, que es aquel que le roba simétricamente mucho más voto a uno que a otro. Entonces, es interesante ver de quién es spoiler Bullrich, si del peronismo y del centrista desencantado, o hacia la derecha.

Ahora bien, el mismo problema tiene Massa. Ver si intenta confrontar con Milei para correrme hacia el centro o si directamente intenta seducir a ese sector sin pensar en quien salió primero.

Todo indica que elige la primera opción, pero la urgencia de mostrarse con cierto optimismo por parte del oficialismo no le da garantía de que esté haciendo bien. Tanto Bullrich como Massa, al no salir primeros, han sido más rápidos que estratégicos.

¿La motosierra de Milei y un apoyo irracional?

Fernando Meaños (FM): En el centro económico de la grieta siempre está la acusación del kirchnerismo al macrismo de que “son el ajuste”. Milei, sin pelos en la lengua, vino a advertir que viene a hacer un tremendo ajuste.

¿Cómo se explica que haya cosechado tanto apoyo explicando con tanta crudeza que viene a ajustar, algo que los demás vienen evitando hace tiempo?

Para graficar más tu pregunta: el 80% de sus votantes no quieren que se bajen las jubilaciones y el 45% no quieren que haya despidos en el empleo público. Sin embargo hay un acuerdo enorme con la eliminación de subsidios y de los planes sociales. Esto es que apuntan a lo menos malo, hacen un cálculo de que en opciones de plena incomodidad tienen que elegir algo.

FM: ¿Eso indica que la sociedad empieza a pensar que hace falta una etapa previa de recortes y sacrificios para ir a una instancia posterior un poco mejor?

Mucho de eso puede existir. También puede haber un cálculo de que alguien puede ganar respecto de la espectacularidad de su propuesta pero luego si gana puede ser menos brutal que lo que anunció. Un ejemplo fue el muro de Trump que, finalmente, no modificó tanto. No le termino de creer a Milei de que todo lo que propone sea efectivo.

En estos días, la ciencia política norteamericana ha dejado trascender el concepto de los mirror parties, o sea, los partidos espejos. Son partidos que proponen un liderazgo que en el caso de llegar al poder, funcionan como espejo, es decir, le devuelven políticas públicas muy directas para el núcleo de votantes fiel. Eso hicieron Trump y Bolsonaro.

