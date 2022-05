Norma Morales: "Los compañeros de La Cámpora están confundidos"

En diálogo con Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9), la referente de Barrios de Pie, Norma Morales, remarcó su apoyo a Alberto Fernández en el marco de las internas del Frente de Todos a las que calificó como “discusiones bobas”. Insistió en la defensa de un gobierno nacional y popular y destacó que muchas veces “las declaraciones de Máximo” los “enoja” porque se alejan de la agenda de los sectores populares.

Ayer, a través de su cuenta de Twitter, el Presidente le agradeció por su movilización por el Día del Trabajador y dijo que la economía se está recuperando. ¿Comparte esa sensación?

Vimos el mensaje que nos dio el Presidente por el día de los trabajadores. En algunas ocasiones no coincidimos, la situación económica no está bien en los barrios. Como decíamos ayer en el discurso, no hay que perder el objetivo y no podemos entregar nuestro pueblo a la derecha porque depositaron su voto para poder tener un gobierno nacional y popular. Hemos vivido cuatro años del gobierno del macrismo y no fue nada fácil para nuestro sector.

¿Cuál es la diferencia entre Barrios de Pie y Libres del Sur?

Fui parte de Libres del Sur, pero cuando estos compañeros fueron parte de la alianza que armaron con Urtubey y Lavagna, planteamos que en ese lugar no podíamos estar. No podíamos estar toda la vida tirando piedras y no entender el contexto político de nuestro país. Por eso mismo me fui hace tres años atrás de ese espacio político y donde estamos ahora es donde tuvimos que estar siempre. Son cosas de la vida de la militancia.

¿Es correcto decir que Barrios de Pie es una de las organizaciones que más apoya al presidente Alberto Fernández?

Lo apoyamos porque tenemos un gobierno nacional y popular que cuidar. Ya vivimos un gobierno de derecha conducido por el macrismo y no fue fácil para nadie. Los movimientos sociales teníamos que estar todos los días en la calle para dar respuesta a nuestros compañeros y vecinos del barrio. Tuvimos una situación compleja en la que los niños de los centros comunitarios estaban muy mal nutridos y eso fue consecuencia de políticas públicas que dictaba el gobierno de Macri. El Ministerio de Desarrollo de la Nación, de aquel entonces, con la única ayuda que nos daban para poder cocinar en los comedores era pura harina y polenta y eso derivó en la malnutrición de nuestros niños.

¿Cómo definiría su posición ideológica respecto de Rodolfo Lavagna y de Máximo Kirchner?

No son lo mismo. Los compañeros de La Cámpora están confundidos. Nosotros, desde los barrios populares, tenemos que cuidar nuestro pueblo y fortalecer la unidad. Es el pueblo que depositó una confianza grande en nosotros. A veces nos enojamos porque la política se aleja mucho de la cotidiana que vivimos en los barrios y es hora de que se dejen de discusiones bobas y se pongan a la altura de la realidad.

¿A qué atribuye esas posiciones bobas?

Claramente, hay disputa de poderes. Eso tienen que entender que el pueblo está muy organizado, da respuestas inmediatas. Esos son los ejemplos que ellos tienen que replicar. Escuchamos las declaraciones de Máximo y a veces nos enoja pero tampoco tenemos que perder el objetivo político. Ni Máximo ni Alberto son el enemigo. Los enemigos son los que se siguen enriqueciendo a costillas del pueblo. Tenemos que avanzar y fortalecer la unidad.

Claudio Mardones (CM): Puso el foco en el tema de la mala provisión de los colegios durante la administración de Cambiemos. ¿Cuáles son los diferenciales de esta gestión en la provisión alimenticia de los comedores y qué es lo que falta?

Hoy los comedores están abastecidos, la producción la hacen en las huertas comunitarias y esa realidad no lo podíamos hacer en el contexto del macrismo. El guiso en el gobierno de Macri era pura agua y fideos. Hoy tenemos la posibilidad de tener un guiso con los nutrientes y vitaminas, pero no solo porque el Estado nos ayuda, sino también gracias a los trabajadores del campo popular con lo que ellos hacen en las huertas comunitarias, podemos agregarle esos nutrientes.

Hay una gran diferencia y el Gobierno nos viene apoyando con políticas públicas pero, claramente, no alcanza. Eso mismo fue lo que instalamos ayer en la Ley de Techo, Tierra y Trabajo que vamos a presentar en el Congreso. Esto hace que mejore la calidad de vida. Hay una diferencia en ese guiso de la era del macrismo y el guiso de un gobierno nacional y popular.

CM: ¿Qué expectativa tiene de que el Gobierno avance en la creación de una agencia nacional de economía popular con rango de ministerio?¿Han recibido alguna señal de la Casa Rosada de que vayan en línea con ese reclamo?

No tenemos ninguna señal. El pedido está dentro del paquete de la agenda de nuestro sector. Eso, seguiría institucionalizando el trabajo que venimos haciendo y visibilizando el trabajo que hacemos en el territorio. Por eso nos enojamos cuando los medios hegemónicos nos presentan como vagos piqueteros que no trabajamos. Un ministerio de la economía popular nos ayudaría en ese sentido y quedaría instalado en nuestro país, y en Latinoamérica, donde realmente nosotros somos trabajadores.

