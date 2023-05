Presencias y ausencias en el acto de CFK

Toda la atención va a estar puesta a las cuatro de la tarde, cuando comience el acto de Cristina en Plaza de Mayo, junto con las presencias que se vienen tejiendo desde hace varios días y con distintas reuniones, informó Alejandro Gomel en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

A las 11 de la mañana va a ser el Te Deum, que será el último de Alberto Fernández como Presidente. Y ahí, va a volver sobre sus pasos hasta el helipuerto que está al lado de la Casa Rosada y se va a subir a su helicóptero, para dirigirse al complejo presidencial de Chapadmalal para pasar el fin de semana largo allí.

Después, a partir del mediodía, van a empezar a llegar las columnas a la Plaza de Mayo para escuchar a la vicepresidenta. Y hay varias presencias relevantes. Porque en el largo listado de casi 300 invitados al acto va a haber una especie de palco VIP donde va a haber varias sillas para que se sienten.

Néstor Kirchner, el convidado de piedra que nadie esperaba, pero sorprendió

En ese extenso listado de casi 300 personas no estará el Presidente, ya que se está buscando empezar a aislarlo. Esto se da porque, por un lado, se encargó la propia Cristina y especialmente su hijo, Máximo Kirchner, que fue el gran armador de este acto, de empezar a tejer alianzas con todos aquellos que rodean al Presidente.

Por ejemplo, el Movimiento Evita y los movimientos sociales que estuvieron durante el gobierno de Alberto Fernández cercanos al Presidente, incluso mantuvieron alguna confrontación con Cristina.

El kirchnerismo prepara el acto de Cristina mientras se aviva la interna con Alberto Fernández

En un momento la exmandataria no solo dijo a los movimientos sociales que estaban cómodos durante el gobierno de Mauricio Macri, hablando de la relación que tenían con, en ese momento, quien era la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

Pese a eso, los recibió esta semana en su despacho del Senado. El propio Máximo Kirchner también tejió puentes importantes con Emilio Pérsico, quien promete que habrá una movilización de sus partidarios más importantes.

Máximo Kirchner

Por su parte, también estarán los intendentes. Vale recordar la foto de Máximo y Wado de Pedro con los intendentes de la primera y tercera sección electoral. Por supuesto, también estará todo lo que tiene que ver con el aparato de la Cámpora movilizado, en alerta máxima, en la tarde de hoy.

En cuanto a los sindicatos hay un punto divergente. Por un lado, la CGT, como tal, no moviliza, pero sí va a haber varios gremios más cercanos al cristianismo, como el caso de la bancaria o de la UOM, que van a movilizar de manera masiva.

La negativa de la CGT se debe a enojos, especialmente de Héctor Daer, porque Cristina Fernández (en la última entrevista que dio) dijo que estaban cómodos durante el gobierno de Mauricio Macri y los acusó de no hacer lo suficiente o no movilizar en contra del gobierno del ex Presidente en ese momento.

El minuto a minuto del acto de Cristina Kirchner en la Plaza de Mayo

Los demás candidatos o precandidatos a presidente van a estar en su mayoría. Es el caso de Sergio Massa que coqueteó con irse a Paraguay pero finalmente va a estar en el acto de hoy. También va a movilizar el Frente Renovador, y Máximo se reunió con ellos para garantizar la presencia del massismo en el acto.

Va a estar Agustín Rossi e incluso, la misma Tolosa Paz, muy cercana a Alberto Fernández, que va a movilizar a su agrupación a la Plaza de Mayo en la tarde de hoy.

El propio Aníbal Fernández, una de las espadas que más defendió el Presidente, va a estar esta tarde y va a movilizar también a su agrupación con esta idea de que estén todos, menos el Presidente. En el Congreso del PJ le quitaron la lapicera para el armado, y se la dieron a Gildo Insfrán.

Pérsico promete 80 mil personas al acto de Cristina Kirchner: pide candidato único

Por último, el otro precandidato, Daniel Scioli afirmó que hubiera estado, pero “soy embajador en Brasil, tengo un acto que tiene que ver justamente con el 25 de mayo y me quedo en Brasil porque corresponde que el embajador un día como hoy, fecha patria, esté justamente cumpliendo sus funciones”.

Toda la expectativa respecto a lo que pasará a partir de las 4 de la tarde, cuando hable Cristina en Plaza de Mayo, y si bien no se esperan definiciones de candidatos, sí se espera, por supuesto, que siga dando pistas de lo que quiere hacer de aquí al 13 de agosto.

AO JL