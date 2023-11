Qué tiene para ganar la Argentina tras la cumbre Biden-Xi Jinping

Jorge Malena sostuvo que si bien en China no se practica la democracia, tiene una relevancia global basada en su poder, tanto económico como militar, científico y tecnológico. Además, habló sobre la imagen que dejó Joe Biden y las reacciones desde el país asiático. “Argentina no tiene que inclinarse ni por una ni por la otra, sino procurar el máximo beneficio de ambas”, indicó el Magíster en Estudios sobre China en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Jorge Malena es Director de la carrera de posgrado sobre China de la UCA, también director del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI y especialista en China.

La apertura de China al comercio mundial

Alejandro Gomel: ¿Son amigos nuevamente Xi Jinping y Joe Biden?

Podríamos decir que, tras este encuentro en el contexto de la cumbre de APEC en San Francisco, encuentro que hacía un año que no tenía lugar, si hacemos una mirada estratégica de su relevancia, podríamos afirmar que se ha relanzado el diálogo entre los líderes de las dos principales potencias.

Creo que es lo más destacable, a la luz de la poca información que ha trascendido sobre avances importantes en cuestiones específicas.

AG: ¿Qué consecuencias puede tener este relanzamiento de la relación China-Estados Unidos?

En principio, es una realidad que China se ha convertido en los últimos 10 años en un actor relevante del escenario internacional por sus atributos de poder, no sólo económicos y militares, sino también científicos y tecnológicos, lo cual redunda en una suerte de desafío a esa preeminencia que Estados Unidos tiene desde el fin de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética.

Por lo tanto, para el sistema internacional es central que exista un diálogo, que no esté la competencia por encima de la cooperación entre las dos principales potencias mundiales, porque eso obviamente puede hacer posible una mayor estabilidad, no sólo en las cuestiones de seguridad, sino también para la propia evolución, el propio desarrollo de la economía mundial.

Nuria Am: Después de la reunión bilateral, Biden trató a Xi Jinping de "dictador". ¿Cree que eso puede generar algún tipo de reacción?

Sí, viene muy oportuna tu pregunta. Casualmente pude ver la grabación mostrando la cara del secretario de Estado de los Estados Unidos, es decir, de su canciller, en el momento que, respondiendo a una pregunta de la prensa, el presidente Biden decía que Xi Jinping era un dictador, y la cara de sufrimiento y de vergüenza ajena de Blinken era notoria. Obviamente, si lo que se está buscando es el acercamiento y el relanzamiento del diálogo, más allá de la certeza que tenga esa afirmación, al menos en términos de lo que es la cultura política occidental, es cierto que si uno llama a la contraparte un "dictador" minutos después de haber estado reunido, no ayuda mucho entonces para el relanzamiento de la relación.

AG: Blinken habrá pensado “todo lo que trabajé para que con una frase me lo tiren abajo”...

Totalmente de acuerdo. Sin ir más lejos, Xi Jinping, en su discurso previo, habló de "relanzar la relación bilateral apoyándonos en cuatro pilares" e hizo alusión a tener una correcta percepción del otro, gestionar eficientemente las diferencias, promover la cooperación y asumir los compromisos propios de dos grandes potencias.

Joe Biden y Xi Jinping

Casualmente ahí está el tema, la correcta percepción del otro. Es una verdad que, en términos occidentales, en China no se practica la democracia, pero para lo que es el sistema político de China, una población de 1400 millones de habitantes, obviamente ellos se han dado una organización política diferente y que funciona. De allí que China hoy en día sea la segunda economía más grande del planeta.

NA: ¿Cómo impacta este encuentro en la imagen de Biden?

Yo justamente estuve mirando las reacciones desde China, si bien es cierto, por supuesto, que allá la prensa es manejada por el Estado, pero en algunos casos y, por sobre todo en las redes sociales, donde dentro de todo la ciudadanía puede expresarse un poco más, hicieron alusión no solo a su falta de mirada estratégica por este maltrato al jefe de Estado chino, sino incluso también se comentaba la cuestión de la edad avanzada del líder estadounidense que influiría en que sus juicios en cuestiones estratégicas no sean los más felices.

AG: Argentina mantiene relaciones comerciales con ambas potencias, ¿puede impactar en algo esto para nuestro país?

Es una realidad que ya desde la administración Trump, y se ha continuado con la de Joe Biden, Estados Unidos tiene una enorme preocupación en todo lo que haga China en América Latina, en general, y en la Argentina, en particular, porque desde Washington el subcontinente es visto como su área natural de influencia.

Por eso yo estimo que en nuestro país, independientemente de quién sea el próximo presidente, va a continuar esa presión para que China no haga avances en materia científica, tecnológica, militar y, por supuesto, inversión en determinadas áreas estratégicas.

AG: El 5G es un tema importante, ¿no?

Sí, totalmente. Y esto, atención, en un marco de que no solo las comunicaciones en América Latina pueden quedar en manos de empresas chinas, sino porque, a su vez, Estados Unidos no tiene desarrollada esa tecnología y, por lo tanto, no se encuentra en condiciones de competir. Yo creo que eso es, en el fondo, lo que más le genera preocupación a Washington. Por eso siempre en nuestro país se va a ver ante ese dilema, pero bueno, creo que la solución pasaría por un diálogo franco con las dos potencias. Argentina no tiene que inclinarse ni por una ni por la otra, sino procurar el máximo beneficio de ambas.

