Rabino Fishel Szlajen: “El judaísmo recomienda evitar la subrogación de vientre”

El rabino Fishel Szlajen afirmó que la maternidad subrogada está desaconsejada en la religión judía a menos que sea un caso de extrema necesidad, para evitar problemas como el casamiento entre medios hermanos. “La persona se tiene que acomodar al precepto, y no el precepto a la persona porque es una religión teocéntrica”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Fishel Szlajen es rabino y doctor en Filosofía con un postdoctorado en Bioética. Además, es miembro titular de la Pontificia Academia para la vida.

¿En qué se diferencian las recomendaciones del Papa Francisco de la perspectiva judía en bendiciones a parejas homosexuales y la condena a la maternidad con subrogación de vientre?

En principio son religiones distintas, el catolicismo apostolico romano es una religión totalmente distinta a la religión judía, con lo cual las disposiciones de la Iglesia Católica no son transitivas ni influyen en las disposiciones judías.

Lo que queremos es saber si es más conservadora la perspectiva judía o más progresiva.

La diferencia no se puede encajar en más conservador o más progresiva, porque no son categorías que se apliquen al dominio judio. Por ejemplo, en algunas cuestiones como la subrogación de vientre, en el judaísmo, técnicamente no hay ninguna contra disposición en su cuerpo jurídico. Lo único es que genera más problemas de los que resuelve, aunque técnicamente no hay prohibición para eso.

En el caso del judaísmo es la madre quien transmite la religión. En el caso de la subrogación de vientre, si quien lo subroga, no es judía y el óvulo proviene de una madre judía, ¿cómo se hace con la religión en ese caso?

El judaísmo es una cultura legal, es una forma de vida de acuerdo a una estructura jurídica dada por los preceptos que están en la Torá, que luego se reglamentan en el Talmud, y siguen reglamentandose, hasta el día de hoy, a través de las subsiguientes responsas, en función de las nuevas tecnologías y las nuevas situaciones hasta ahora no contempladas.

Entonces, dado que el judaísmo es matrilineal, es decir, sigue la línea materna, lo que se llama el derecho de vientre, es decir que judio es hijo de vientre judio, el problema surge cuando una pareja no puede tener hijos y subroga un vientre de una mujer que no es judía.

Si bien técnicamente no habría prohibición, se desaconseja este tipo de técnicas porque genera problemas, dado que el hijo será, para la gran mayoría de las opiniones legistas, hijo de la mujer que tiene el parto, por ende no judio. Entonces habría que hacerle la conversión, y muchos otros problemas que se suceden por este tipo de técnicas.

Aunque, técnicamente no contradice ninguna ley en particular, pero no es la forma en que el judaísmo concibe la construcción familiar.

En el artículo que escribí, concluyó con que justamente, a través de las leyes y los más importantes juristas, es que si bien desde el cuerpo jurídico judio no está prohibida la subrogación, no es recomendada salvo en situaciones consideradas de gran necesidad y bajo una exhaustiva regulación.

En ese sentido uno podría decir que es más “progresista” que la Iglesia Católica, no necesariamente, porque en otras cuestiones es mucho más “conservador”, por eso son categorías que aplicadas al judaísmo lo enajenan.

Más ortodoxos y más progresistas existen dentro del propio judaísmo.

Claro, pero eso es otra categoría, porque la ortodoxia, como bien dice la palabra, es quien tiene la doxa correcta. Son los que resguardan y siguen su forma de vida de acuerdo a la ley y a la metodología jurídica.

Después están otros movimientos que no respetan eso, que se guían más por otras variables, y que de alguna forma adulteran lo que es la raíz del judaísmo, que desde hace 3500 años se define como una forma de vida de acuerdo a los preceptos.

Para traducirlo, en el judaísmo, la maternidad subrogada no es recomendada, y en casos extremos es necesario que el vientre también sea judio.

No, o si el vientre es de una mujer no judía se tendría que hacer la conversión al judaísmo al niño. En caso de que el vientre sea judío está el otro problema, que es el de cometer luego situaciones de bastardía porque se casan entre medio hermanos, una mujer judía que presta su utero para determinadas procreaciones de otra familia, corre el riesgo de que sus descendientes se casen entre ellos, y cometerian, lo que se llama en el judaismo una tipificación muy grave, la bastadría. Por eso, trae muchos problemas, no es recomendado.

En caso de extrema necesidad se realiza bajo protocolos muy exhaustivos para evitar este tipo de situaciones. Por ejemplo, tener registro de la madre y el hijo para evitar casamiento entre sus propios descendientes de ella misma o de sus parientes.

¿Y en cuanto a la perspectiva judía de las bendiciones a las parejas homosexuales?

En el judaísmo el tema de las bendiciones son preceptuales, es decir, hay leyes que regulan cuándo se debe bendecir, sobre qué, con qué fórmula, cuando está establecido no bendecir y cuando no está establecido bendecir. Esto, porque es un precepto bendecir a partir del heterónomo 8:10.

Dentro de estas regulaciones que implican la fórmula de la bendición, el tiempo, la forma, el idioma, y la intención, está lo que es la prohibición de bendecir en vano, que es cuando no hay necesidad de bendecir, en circunstancias donde no se estableció, o más grave, se estableció no realizarla, porque la bendición implica la pronunciación del nombre de Dios, y está prohibido pronunciar el nombre de Dios en vano. Tal como preceptúa el éxodo 20:7

Bendecir sobre cuestiones que el judaísmo dijo que está prohibido es bendecir sobre algo que Dios mismo prohibió, es decir, no solo utilizar su nombre en vano, sino utilizar su nombre para alabar algo que él mismo prohibió, por eso está prohibido.

Esto no quiere decir que al homosexual se lo discrimina o está fuera, lo que se dice es que es algo que no corresponde porque se transgrede la pronunciación del nombre de Dios en vano.

En ninguna sinagoga le preguntan a una persona si es homosexual o no para saber si dejarlo entrar o no, en absoluto, simplemente hay que entender que la religión no es un estado de derecho. La religión, y en este caso el judaísmo se guía por preceptos, y es una religión demandante, la persona se tiene que acomodar al precepto, y no el precepto a la persona porque es una religión teocéntrica.

