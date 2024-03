Roberto Gargarella: "Hay un periodismo oficialista que replica los peores aspectos de 678"

El jurista Roberto Gargarella asegura que le preocupa el “vacío” que se está haciendo en los medios de comunicación en torno al derecho. “Me desespera cómo se está jugando con fuego con el derecho, cómo se está degradando la discusión pública y como están circulando irresponsablemente, desde legisladores y desde el periodismo, ciertas lecturas del derecho”, analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Roberto Gargarella es abogado, jurista, sociólogo, escritor y académico especialista en derechos humanos, democracia, filosofía política, derecho constitucional, igualdad y desarrollo. Además, fue director de la Revista Argentina de Teoría Jurídica. Este año presentó su último libro: “Manifiesto por un derecho de izquierda”.

Más allá del rechazo en el Senado del DNU y las posibilidades inciertas de que pueda suceder lo mismo en diputados, finalmente ¿a tu juicio el DNU lo va a terminar decidiendo la Corte Suprema de Justicia?

Me parece que está claramente tratando de mostrar que no se quiere meter, que quiere que la política decida y que el costo y la decisión la deben asumir las fuerzas políticas y no la Corte. Han estado ocurriendo sesiones judiciales de instancias inferiores y que eso también resulta relevante. Creo que la Corte no quiere que le carguen que debe ser ella la que debe ordenar la República y llevar adelante jurídicamente al país. Me parece que esa es una responsabilidad de las fuerzas políticas y que no lo están haciendo bien.

Yo no esperaba nada del Presidente, las expectativas son pésimas, lo rodea gente que no es tonta, pero lo están haciendo muy mal. Me resulta asombroso el modo en el que se están posicionando las distintas fuerzas políticas en el Congreso, sobre todo lo que aparece en diputados, como si actuar responsablemente fuera dejar pasar un decreto de esa naturaleza, como si mostrar apoyo para que el país salga adelante implique aceptar y no rechazar incondicionalmente el DNU, para sí, en todo caso, empezar a través de una discusión legislativa.

Hay un sobreentendido muy extendido sobre el valor de cambiar la ley de alquileres y el valor de reorganizar cuestiones que tienen que ver con la vida sindical, hay una muy buena disposición legislativa y mayorías que fácilmente se podrían alcanzar, entonces en vez de darnos una lección a todos frente a temas dificilísimos, sobre los cuales estamos en desacuerdo en cuanto a los detalles pero de acuerdo a que esas decisiones deben tomarse, hay que pensar que en ese sentido vamos a ayudar al Gobierno trabajando con leyes y poniéndonos de acuerdo, la idea de que ser responsable es avalar el DNU me parece una desmesura.

Todo parece indiciar que en diputados no va a haber un rechazo del DNU, en ese caso, aunque la Corte no quiera intervenir y prefiera que lo resuelva la política, ¿no te parece que lo va a terminar resolviendo la propia Corte?

A mi me resultó significativo cuando Pichetto dijo que sería uno de esos DNU que van a las galaxias de los DNU, creo que había algo de cierto. Me desespera cómo se está jugando con fuego con el derecho, como se está degradando la discusión pública y como están circulando irresponsablemente, desde legisladores y desde el periodismo, ciertas lecturas del derecho. Sobre eso yo tengo pánico, porque implica un socavamiento de la vida republicana que me parece que es muy riesgoso.

Sobre el DNU en particular, tengo una mirada en línea de lo que decía Pichetto, que quiere decir que en muchos sentidos el DNU no tendrá ninguna fuerza y que, por ejemplo, en otras cuestiones como la Ley de Alquileres lo iremos ajustando legislativamente. Me preocupan los sentidos que se están haciendo circular en cuanto a qué es el derecho y lo que dice la Constitución, lo otro es Argentina y es posible que una gran mayoría de esas normas no signifiquen nada.

Hay una cosa de fondo, sobre los contenidos particulares estoy menos preocupado, me preocupa el vacío que se está haciendo en torno al derecho y los sentidos que se están haciendo circular. La Constitución dice que no se pueden hacer DNU y que las circunstancias excepcionales son aquellas que le impiden al Congreso funcionar, si este funciona no hay ninguna razón para considerar constitucional a un DNU. Hoy, el periodismo y asesores de Milei se refieren a esto como “circunstancias extremas”, pero la Constitución habla de circunstancias excepcionales que le impiden al Congreso sancionar las leyes de modo regular y eso no ocurre, por lo tanto, todo DNU es inconstitucional. Lo que contamina la discusión es que, en 2006, el kirchnerismo dictó la ley 26/122 que nos ha jorobado la vida a todos, porque permite que lo inconstitucional y lo invalido se mantenga vigente, entonces eso es lo que acabamos de ver en el trámite parlamentario: nos resulta terriblemente difícil voltear un DNU abiertamente inconstitucional.

Este año, Maqueda, uno de los miembros de la Corte, se tiene que jubilar, y la Corte quedaría con 3 jueces, ya que Highton de Nolasco se había jubilado. ¿Es correcta la interpretación de que si ahora las votaciones son dos a favor y uno en contra ya no sería funcional, porque si la Corte tiene un máximo de 5, requiere una mayoría de 3?

Sí, requiere una mayoría de tres, pero una cosa es la mayoría que se requiere y otra el contenido de los votos. Yo no asumiría que Lorenzetti en el Gobierno de Milei va a mantenerse en la posición que podía tener antes, que era encontrar razones para estar diferenciado de los otros tres. Me parece que va a cambiar el contenido de las mayorías, no hay que pensar que las rivalidades internas de la Corte van a ser las que estuvimos viendo hasta ahora. No pensemos que la formación de la mayoría interna va a mantenerse como se mantuvo hasta ahora. No quisiera aventurar, pero me parece que hay un cambio en la composición de los votos, o al menos en la orientación.

Pero si no lo hubiera, y en determinada circunstancia alguno de los tres opinara diferente, ¿es correcto decir que para que haya un fallo de la Corte tiene que haber tres votos en una dirección y, si uno de ellos no votara en ese sentido, no tendría validez el fallo de la Corte?

Posiblemente, ahí debería estar interviniendo algún conjuez, esa banca no puede quedar libre.

Claudio Mardones: La gran pregunta con la Corte son los tiempos, porque la semana pasada, un comunicado de la oficina del presidente, antes de la sesión del Senado, da por sentado que la Corte se va a expedir pronto al respecto...

Me parece que tiene que ver con las falencias que está mostrando el equipo del presidente en todas estas áreas, aun en el campo jurídico, en donde muchos pensábamos que Barra era un jurista muy listo y lo que ha estado mostrando hasta ahora es una enorme incompetencia. No creo que eso tenga que ver con información privilegiada, tiene más que ver con la incompetencia que con el conocimiento.

CM: ¿Usted dice que Barra y Cúneo Libarona no están teniendo una lectura certera de los tiempos de la Corte?

Creo que muestran enormes problemas y además, muestran que están golpeados y van a tener que tratar de emprolijar lo que vienen haciendo. La situación que se reveló a la luz de lo que ocurría en Rosario en relación con Cúneo Libarona es difícil dejarla pasar, es difícil convivir con eso.

Me parece que estamos delante de un hecho histórico que tiene que ver con una serie de quiebras que aparece mostrando el periodismo cuando pensábamos que había ciertos acuerdos básicos que se iban a respetar siempre.

Había una contención que tenía que ver con el "Nunca Más", y que se iba a proteger siempre, con el kirchnerismo vimos que eso no ocurrió, podía morir un fiscal y lo que el periodismo hacía era denostar al fiscal muerto porque llevaba una vida disipada, también muchos pensábamos que había una contención en lo que había sido su lucha contra la corrupción en la época de Menem, pero también vimos durante el kirchnerismo que esa contención ya no está. Hoy, lo que vemos es una tercera ruptura, que a todos nos había escandalizado y que simbolizó programas oficialistas como 678, que todos aprendimos que hay ciertos principios republicanos que todos respetemos, pero hoy nuevamente el periodismo no respeta ni los acuerdos básicos que había en materia de derechos humanos y lo que vemos ahora es otra vez que hay un periodismo que oficialista que replica los peores aspectos de 678. Me resulta asombroso y es enormemente preocupante para lo que sigue, el indicio de que no encontramos un periodismo capaz de resistir lo que todos habíamos denunciado juntos, como la dictadura, el menemismo y el periodismo oficialista durante el kirchnerismo.

El periodismo ha roto todas las barreras, no tenemos esa protección básica de un periodismo independiente que pensamos que podíamos tener, que el periodismo esté jugando hoy el rol de apoyo al oficialismo, denostando al que piensa diferente es preocupante, yo no tengo ningún vínculo con Lousteau en términos de amistad e ideología, pero vota en contra y de repente es denostado públicamente, se le meten en la vida privada.

Estamos atravesando límites que no pensé que podíamos atravesar, no resistieron ninguna de las barreras que pensamos que se habían consolidado con el paso del tiempo y eso me parece muy preocupante en términos de discusión pública, tenemos ese nivel de degradación y en ese sentido estamos frente a algo que es muy serio. Del Presidente yo no espero nada, de muchos de los que lo rodean esperaba muy poco, pero que además tengamos ese papel asumido por el periodismo que es capaz de hacer ese extremo de 678, que hoy vemos replicado en el periodismo que apoya al Gobierno, me parece tremendamente preocupante.

¿Encontras una diferencia entre el periodismo audiovisual y el periodismo escrito?

Sí, me parece que algo de eso se advierte. Creo que gente como vos nos debería ayudar a pensar que es lo que está explicando el tipo de extremos que vemos, si es una cuestión del dinero que llega, porque me parece muy notable el modo en el que el periodismo habla de la Constitución y de la oposición, era un extremo que parecía inconcebible, que solo los notamos en el fanatismo del periodismo kirchnerista.

Hoy en día parece que no puede haber un invitado que piense algo distinto y si se hace referencia a un opositor es para humillarlo en público sin su presencia, eso que lo atribuimos a los excesos inaceptables del kirchnerismo hoy lo vemos reproducido en los canales de noticias principales, no puede haber una voz disidente, solamente puede haber personas invitadas que hablan con apoyo fanático al Presidente, si alguien se opone al presidente debe ser humillado, eso que pensamos que se había destruido y que a todos nos parecía un exceso impensable, vuelve a ocurrir con el signo contrario.

No está constituida la Comisión de Juicio Político en el Congreso, ¿cuál es el grado de obligación que tiene el Congreso de constituir comisiones que serían necesarias?

Fijate lo que pasó con la constitución de la bicameral para el análisis de los DNU, es como se establece el Congreso, en el caso de la bicameral inclusive había plazos y fueron pasados por arriba, pero en general ni siquiera está el plazo y frente a eso es el grado de obligación: si el plazo no está, ningún grado de obligación y si el plazo está se le inventa una excusa y se le pasa por arriba.

¿Si un ciudadano pide juicio político quien lo trata si no hay comisión?

Lo que uno tiene que hacer es forzar a que los representantes políticos constituyan la comisión, si no sobre eso no hay salida. Lo que uno tiene que pensar es que si esa situación de juicio político se acerca uno espera que la presión social sobre la fuerza parlamentaria sea la suficiente como para que esa comisión sea constituida, si no es así no hay salida.

El rechazo al DNU en el Senado.

CM: Vuelvo a los tiempos de la política y de la conversación pública, hay una narrativa que se consolida con un Gobierno que tiene un presidente de ultraderecha que apuesta con muchísima fuerza a una ultra polarización en los medios…

Sí, pero es extraño, porque no era la práctica que conocimos. Creo que tiene que ver con cómo se ha reconfigurado económicamente el país, o cómo las nuevas tecnologías han intentado forzar el extremismo.

Entendemos que el periodismo depende de financiamiento económico y que eso puede torcer ciertas discusiones, pero también había intereses económicos diversos y eso ayudaba a que cierto equilibrio social se reflejara en la discusión pública, porque había voces respaldadas económicamente de distintos lados. En sociedades que se han convertido en más desiguales, los poderes económicos parecen más concentrados y esa discusión aparece más polarizada, aparecen extremos que no conocíamos y la idea de que hoy tengamos o un oficialismo o un contra oficialismo, un grupo que denosta al gobierno y otro que hace un apoyo intolerante es sorprendente, grupos como el de ustedes aparecen como excepciones, y uno debe hacerse su pregunta sobre qué es lo que está explicando esto, porque queda la discusión pública vaciada, en términos democráticos carecemos de foros de discusión, como ciudadanos quedamos sin ninguna herramienta y todo eso refuerza la polarización.

El hecho de que no tengamos maneras de construir soluciones, desacuerdos y acuerdos, contribuye a esa polarización. Entonces, cuando el ciudadano encuentra una oportunidad institucional para expresarse lo hace de modo muy extremo porque en el medio no hay nada, la democracia ha quedado reducida a elecciones cada 4 años y cuando el ciudadano encuentra la oportunidad busca hacer estallar una bomba, porque en el medio no hay nada. No podemos construir los matices, porque no hay foros públicos y en los privados, que tienen que ver con los medios, hay un extremo.

