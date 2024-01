Se desarrolla la tercera jornada de debate por la ley ómnibus

Bruno Ghiso, cronista de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), dialogó con los diputados Alejandro Finocchiaro y Oscar Zago, en el marco de la tercera jornada del plenario de comisiones que debate la ley ómnibus. El exministro de Educación durante el gobierno de Mauricio Macri explicó cuáles fueron sus sugerencias en relación al presupuesto universitario: “Suele pasar, especialmente con las universidades que ponen esas carreras llamadas populares como derecho, contador público, psicología, que inmediatamente producen 5000 o 10000 alumnos, pero nuestro país necesita ingenieros, ingenieros en alimentos, meteorólogos”.

¿Cuál es tu balance de la jornada?

Es una jornada que está transcurriendo muy bien, como debe transcurrir. Los secretarios han informado y los diputados estamos haciendo preguntas. En mi caso, no he hecho ningún tipo de consideración política, simplemente hice preguntas para que me aclaren algunos artículos que me parecían confusos y, como dijo el presidente de la nación, hice sugerencias.

¿Cuáles fueron esas sugerencias?

Lo más importante es que deroguen el artículo 10 de la ley de educación nacional porque no existe una paritaria nacional docente. Quien no paga los salarios, no puede indicar cuánto deben cobrar los que trabajan.

Por otro lado, que tengan más peso, a la hora de asignar el presupuesto universitario, la calidad de las carreras que dicta una universidad, el contexto geográfico y socioeconómico en el que la universidad está inmersa y también la cantidad de alumnos. Pero eso lo sugerí como un componente más, porque si no lo que suele pasar, especialmente con las universidades que ponen esas carreras llamadas "populares" como derecho, contador público, psicología, que inmediatamente producen 5000 o 10000 alumnos, pero nuestro país necesita ingenieros, ingenieros en alimentos, meteorólogos, y carreras que dependen del contexto. La Universidad Nacional de Jujuy necesita turismo, por ejemplo.

¿Cree que debería haber facilidades para el ingreso a esas universidades y que un alumno que, por ejemplo, quiera estudiar ingeniería tenga más prestaciones que en otras carreras?

Durante nuestro gobierno, a la hora de otorgar las becas Progresar, distinguimos entre las carreras tradicionales y estas carreras en área de conocimiento vacante que, además de tener un monto mucho más alto, eran progresivas. Es decir, a medida que uno avanzaba en la carrera, era mayor el monto. Y, en el caso de que tuviera todas las materias con un promedio de 8, le duplicábamos el monto recibido.

¿Cuál fue la idea que expusiste respecto a la nivelación?

Por un lado, está muy bien que se plantee un curso de nivelación antes de entrar a la Universidad, ya que muchos vienen con muchas carencias desde el secundario y, si no tienen el curso, en septiembre abandonan el 70% de los ingresantes. Con respecto al examen final que se toma en el secundario, me parece bien, pero primero achiquemos la brecha educativa. Vos podés tener un chico que en una escuela es abanderado, pero en una evaluación estandarizada puede aplazar. Otro puede ir a una escuela con un contexto socioeconómico diferente y al final tiene una mejor nota. El primer chico no es responsable de la estafa educativa de los últimos 20 años, de los cuales en 15 gobernó el kirchnerismo. Yo lo que digo es que planteemos un período de 4 o 5 años para reducir esa brecha y que después sí todo se trate del mérito y el esfuerzo.

La expectativa del oficialismo

Oscar Zago, diputado de La Libertad Avanza, se mostró optimista con el desarrollo de las primeras jornadas en el Congreso "pero me parece que está todo transcurriendo con normalidad, con las idas y vueltas de discusiones, pero con un resultado positivo. Estamos bien y esperamos que la jornada de hoy también sea así. Si tenemos suerte, la semana que viene nos pondremos a trabajar para ver si podemos tener un borrador de un dictamen. Se vienen días muy difíciles y tendríamos que avanzar para que antes del 25 tengamos, al menos, los dictámenes elevados en el recinto para darle tratamiento en lo inmediato y pasarlo a la Cámara Alta”.

Además, el diputado aseguró que su espacio busca aprobar la ley sin mayores modificaciones: “Vamos a tratar de sacar la ley en su totalidad, más allá de las correcciones que comentaron algunos ministros, pero estamos trabajando para tener la ley y ponerla en marcha el mes que viene”.

La tercera jornada de comisiones en el Congreso se va a extender hasta altas horas de la noche, algunos diputados fueron sancionados por extenderse en sus alocuciones, más allá de que Maximiliano Ferraro aseguró que en los temas relacionados con la educación se necesitan introducciones largas para poder orientar y profundizar en el tema.

