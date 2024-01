Alejandro Vanolli, exdirector ejecutivo de la ANSES, explicó que las medidas de Milei deberían contemplar el contexto actual. "Nos van a llevar a una mayor concentración, a una extranjerización de la economía y a pérdidas de derechos", anticipó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Asimismo, consideró necesario "un acuerdo político entre las fuerzas mayoritarias".

Alejandro Vanolli es economista, ex presidente del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores, además de ex director ejecutivo de la ANSES. En su última editorial, planteó un paralelo entre el emperador romano Nerón y Javier Milei.

Leyendo el informe de tu consultora, debo confesar que la comparación con Nerón me pareció muy original. ¿Por qué puede haber un punto de contacto entre ambas figuras?

Hice una referencia a Nerón, particularmente a partir de revisar algún material fílmico clásico como Quo vadis, cuyo título hace referencia a la dirección del proceso. Y me resultó muy interesante el fenómeno que se vivía en Roma en ese momento: Nerón también planteaba la baja de impuestos y tenía grandes conflictos con el Senado. Además, buscaba, con mucho mesianismo, una refundación de Roma sobre la base imperial y totalitaria. Esto llevó a una situación casi apocalíptica que fue el incendio de Roma en aras de esta “limpieza”, lo cual le fue quitando popularidad en el marco de una crisis económica. Y, desde ese momento, empezaron los chivos expiatorios, como los cristianos acusados por Nerón.

Por lo tanto, creo que hay algunas características, que tienen que ver con una mirada muy autoritaria y fundacional, que se pueden comparar entre los dos personajes. Espero que funcionen las instituciones y apelo a que Milei exprese algún tipo de pragmatismo que le permita revisar algunos de sus planteos, rayano en lo inconstitucional. Deseo que la clase política llegue a un acuerdo que implique cambios en el rol del Estado, en el sentido impositivo, en tener equilibrios macroeconómicos, etc. Pero la forma que se llevó adelante no me parece la correcta, ojalá que sea por la vía parlamentaria.

Hay una canción de Liliana Felipe que se llama Estudiar historia, así que no sos el primero que hace este tipo de comparaciones. ¿Quiénes serían los cristianos en esa metáfora? ¿A quién le echaría la culpa?

Probablemente haya una responsabilización a la herencia, y es cierto que tanto Macri como Alberto Fernández, tienen una responsabilidad en un proceso que lleva muchos años. Pero es falso lo que Milei quiere instalar de que este es el único camino y que esto es inevitable.

Hay cuestiones técnicas que te llevan a perdonar si era realmente necesaria la devaluación del 120% o la baja de las tasas de interés en este marco de desconfianza y de bajas reservas. Hay muchos aspectos de la ley que no son una emergencia, como la Ley de Pesca o la de Tierras. Filosóficamente, estas medidas y en este contexto, lejos de generar una mayor competencia en la economía y mayor libertad para los ciudadanos, nos van a llevar a una mayor concentración, a una extranjerización de la economía y a pérdidas de derechos.

Nerón, emperador de Roma.

Hay que tener en cuenta el contexto, muchos hacen comparaciones con las propuestas que llevó adelante Menem a principios de los noventa. Pero lo cierto es que esas políticas se llevaron a cabo en un mundo que parecía que iba a una globalización muy amistosa, luego de la ciudad del muro de Berlín. Pero ahora estamos en el marco de una guerra geopolítica mundial, donde hay que tener mucho cuidado con los alineamientos internacionales. Por esto, una liberación unilateral de la economía va en sentido contrario de lo que están haciendo en Europa y Estados Unidos.

En esas regiones el Estado es importante, protegen el mercado interno y hay políticas de intervención, más allá de cómo se aplicaron. Pero de ahí a pasar a un modelo supuestamente libertario, en un mundo donde se ha visto (sobre todo con la crisis del 2008) que el Estado es central y necesario para, sobre todo, arbitrar las diferencias entre los monopolios y los oligopolios.

Consecuentemente, vemos estos aumentos salvajes, que muchas veces no tienen que ver con aumentos de costos reales y donde el Estado debería jugar un rol para evitar abusos grandes que hay en el decreto y la ley. Esta mirada filosófica que supuestamente pretende empoderar a los ciudadanos, en realidad, va a empoderar a los más poderosos.

Ayer el diputado Martín Tetaz nos decía que Juntos por el Cambio tendría que apoyar tanto el DNU como la ley ómnibus porque finalmente todo lo que Federico Sturzenegger había preparado para Bullrich era lo mismo que se estaba aplicando ahora y entonces sería incoherente que ellos no lo aplicaran. Ahora, el ministro de Economía de Bullrich era Carlos Melconian, quien proponía un dólar de 550, consideraba que las leliqs no eran el principal problema, decía que era mentira de que hubiera 10% de déficit cuasifiscal, porque finalmente el interés que se pagaba se licuaba con la inflación, y planteaba un sistema más inclusivo. Desde tu perspectiva, si hubiese ganado JxC o Massa, ¿la dirección era la misma y la diferencia era de grado?

En Argentina estamos acostumbrados a ponernos en posiciones binarias, entonces, ante un exceso de estatismo o hacia formas de instrumentación de políticas de Estado que habría que cambiar, tendemos a irnos para el otro lado. Entonces, no hay duda de que cualquiera que haya ganado, se tenía que avanzar hacia un sendero de equilibrio fiscal, pero hay dos variables a tener en cuenta. No es lo mismo la fuerza y el contexto en que se hacen las políticas, comparada con los resultados.

Es necesario un acuerdo político entre las fuerzas mayoritarias para plantear muchas reformas, pero hay que separar la paja del trigo. Tenemos que salir de la idea de rechazar el DNU en su totalidad por el contenido porque seguramente hay cosas necesarias y buenas, como la reforma al régimen de propiedad del automotor. Pero hay que discriminar, esto de eliminar la ley de Compre Nacional me parece un absurdo que generaría una situación del sector externo muy complicada. Esto requiere un análisis muy profundo, donde se vean las reformas más necesarias y los tiempos de implementación para que el sector productivo se pueda adecuar.

No hay que olvidar que, ante la crisis económica actual, es importante considerar los tiempos y mecanismos de amortiguación para evitar consecuencias sociales negativas. También se debe buscar un equilibrio entre las reformas pro mercado y evitar excesos y favoritismos que puedan generar reacciones negativas y cambios drásticos en el futuro.

