Sergio Acevedo: "Néstor Kirchner era un conservador popular"

Sergio Acevedo, ex gobernador de Santa Cruz, asegura que el Gobierno toma medidas que dificultan las negociaciones con las provincias: “Pareciera que se quieren construir obstáculos para cualquier tipo de convivencia o acuerdos”, afirmó el diputado nacional en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Sergio Acevedo es diputado nacional por la provincia de Santa Cruz, fue gobernador de la Provincia entre 2003 y 2006, anteriormente fue vicegobernador durante la administración de Néstor Kirchner. También fue intendente de la localidad de Pico Truncado y diputado provincial.

Recuerdo que usted fue uno de los primeros que percibió que había algo que no le gustaba dentro del kirchnerismo. Finalmente, a lo largo de estas décadas, la historia le dio la razón.

Lamentablemente. Me acuerdo que tuvimos una charla después de un tiempo en el que guardé silencio. Me manifesté a partir de una decisión de aquel gobierno de renegociar los contratos de las concesiones petroleras en Santa Cruz y en Chubut. Lamentablemente el tiempo me dio la razón porque en mi provincia la producción de petróleo ha disminuido y hoy nos encontramos con este panorama en el que YPF decide retirarse para centrar sus esfuerzos en Vaca Muerta y en las plataformas offshore.

Alejandro Gomel: ¿Cree que el Pacto de Mayo va a poder llevarse a cabo?

Todos los días aparecen decisiones por parte del Presidente que obstaculizan la relación con las provincias. El 27 de marzo se publicó un decreto por el cual se derogan tres normas de la Ley de Presupuesto que establecen la obligación de ANSES de transferir dinero a 13 provincias para contribuir al pago de remuneraciones de jubilaciones y pensiones de los sistemas provinciales.

El ministro Francos aclaró que se están haciendo auditorías, pero esto implica una situación de conflicto con la mitad de las provincias. El ajuste se está haciendo principalmente sobre un sector de la población: el de los jubilados y pensionados. Pareciera que se quieren construir obstáculos para cualquier tipo de convivencia o acuerdos y llegar a algo superador de esta situación.

Lo que ve es que el Presidente no quiere un acuerdo.

No, porque además, si uno piensa en el Pacto de Mayo, se trata de medidas instrumentales. No se habla de educación, del sistema sanitario o del desarrollo. Todo funciona a partir de una concepción ideológica en la que el mercado es el ordenador social y todas las medidas conducen a esa finalidad. La nueva Ley Bases también tiene un artículo que es un caballo de Troya porque permite desregular todo lo que considere el Poder Ejecutivo, más allá de que se le otorguen o no las facultades.

Claudio Mardones: ¿Qué evaluación están haciendo acerca del conflicto de los trabajadores de Yacimientos Carboníferos Río Turbio?

Hemos acercado una propuesta para corregir todos los desmanejos y la corrupción de la administración de YCRT que incluye la producción de carbón y la generación de energía. La propuesta se acercó a los afectados, los gremios, los trabajadores, la Cámara de Comercio, los proveedores y la Provincia.

Por otro lado, hoy hay una negativa muy firme por parte del Gobierno para abrir cualquier instancia de negociación. Nosotros vamos a seguir insistiendo con eso, estamos preocupados porque entre 30 y 40 mil personas viven de esa actividad económica, y esto generaría un drama social incalculable para la Santa Cruz.

Lo mismo está ocurriendo con el parate de las represas donde hay 1800 despidos directos. Todo esto nos lleva a preguntarnos por qué vamos a acompañar la Ley Bases y el Pacto de Mayo si permanentemente tenemos afectaciones a la tranquilidad pública y a la vida de nuestros vecinos. Además, la asistencia presupuestaria para YCRT es irrelevante en el presupuesto argentino.

Teniendo en cuenta que usted conoce al kirchnerismo desde su génesis, ¿considera que el espacio ya cumplió un ciclo?

El kirchnerismo nunca tuvo la voluntad o la actitud de modificar los patrones productivos de acumulación y distribución de la sociedad argentina. Uno no puede erigirse como un gobierno popular y progresista si no toca la Ley de Entidades Financieras y todo un esquema que viene desde la época de la dictadura. Tampoco se modificó el sistema fiscal, no se entendió la cuestión productiva, se peleó con el campo que arroja 60.000 millones de dólares por año, esa confrontación fue equivocada. Todo esto explica el advenimiento de Milei, el kirchnerismo no tiene un proyecto político y la relación con Alberto Fernández, más allá de la pandemia y las vicisitudes que todos conocemos, ha sido pésima para todos los argentinos.

El resultado final ha sido el crecimiento de la pobreza, del endeudamiento y la corrupción. Sigue teniendo una minoría intensa y fanática, pero es parte del problema y no de una solución a lo que expresa el actual Gobierno.

Desde nuestra mirada porteñocéntrica tendemos a poner en el mismo lugar a Néstor Kirchner, Cristina, Máximo y Alicia. ¿Nos podría explicar en qué se diferencian?

Néstor Kirchner era un conservador popular, tenía muy clara la cuestión del poder y decía que a la Argentina no había que gobernarla, sino administrarla, que no se podía gastar más de lo que ingresaba y tenía en eso su virtud política. Su defecto era su mirada hegemónica sobre la política, tenía el criterio de que si no te seducía te compraba y si no te mataba, en términos políticos.

Cristina fue una continuadora de Néstor Kirchner, pero desobedeció la idea de valorar la administración del país, su presupuesto y su economía. La lógica "amigo-enemigo" es muy dañina para gobernar. Entre sus aciertos, rescato la importancia a las minorías.

A Máximo lo conozco desde muy chico, pero no le veo un desempeño público importante. Heredó un capital político de sus padres, pero no me parece que lo esté aumentando, sino que lo está disminuyendo.

Alicia Kirchner era una mujer que, antes de ser gobernadora, tenía una gran virtud que era estar día a día en cada rincón de Santa Cruz. Pero desde que es gobernadora se alejó y los resultados son pésimos. Santa Cruz tiene pobreza, déficit y denuncias por corrupción. Además, tenía un problema de legitimidad porque nunca sacó más del 30% en las elecciones.

Claudio Mardones: ¿Cuál va a ser el marco de acumulación política que va a tener el gobierno de Vidal ahora que parece que empieza un momento de mayor tensión con el gobierno nacional?

Santa Cruz está recibiendo un 30% menos por parte de Nación. El gobernador Claudio Vidal asegura que vamos a poder sobrevivir porque somos austeros y acá no se roba. Creo que la consolidación del Gobierno va a nacer de su gestión, de ser un gobierno transparente, participativo y presente. La relación con el Gobierno nacional se va a tener que dar en el marco de la región, tal como está sucediendo actualmente. Hay una mirada de un bloque regional para la negociación con el Nación. Esta es la fortaleza que va a tratar de construir Vidal y, puertas adentro, tendrá que fortalecer el diálogo y definir proyectos concretos para mantener las expectativas y las esperanzas de la población.

