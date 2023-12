Sigue la polémica por el decretazo

Los periodistas Nuria Am y Alejandro Gomel analizaron las consecuencias del decretazo de Javier Milei en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). La oposición está unificada contra el DNU y sorprendida por los lugares hacia dónde avanza. Además, señalan que pasa sobre facultades que son propias del Congreso de la Nación, sobre todo en lo que tiene que ver con lo económico.

Se viene una movilización por parte de la CGT contra el gobierno de Javier Milei. Un Milei que enfrenta con esto a un Congreso de la Nación que tiene la facultad de de legislar, y con el sentido de repartir el poder, ese es el sentido del Congreso. Pero la idea de parte del oficialismo es que las reformas son necesarias y que muchas veces, según Javier Milei, la casta política solamente pone palos en la rueda.

Las redes sociales también se revolucionaron por los dirigentes de distintos partidos políticos. El Pro sorprendió, ya que uno de sus referentes, Horacio Rodríguez Larreta, se opuso. “Así no. La Argentina necesita reformas pero no por decreto. El instrumento para que esto suceda es una ley del Congreso. Tenemos que evitar que en cuatro años otro presidente con un DNU similar pueda dar todo marcha atrás. La división de poderes es la pieza central de nuestra república”, tuiteó.

La Argentina necesita reformas pero no por decreto. El instrumento para que esto suceda es una ley del Congreso. Tenemos que evitar que en 4 años otro presidente, con un DNU similar, pueda dar todo marcha atrás. La división de poderes es la pieza central de nuestra… — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) December 21, 2023

El gobierno todavía se encuentra justificando la necesidad y urgencia de este DNU, pero sostiene que si las reformas no lo hacían de esta manera, no salían.

Luego de la declaración de Larreta, Mauricio Macri salió muy fuerte en el sentido opuesto. El ex presidente escribió: RESPONSABILIDAD Y GRANDEZA. Ahora mismo millones de argentinos sienten en su propio hogar la situación dramática que estamos atravesando, resultado de las desastrosas políticas del último gobierno. En este momento tan frágil y amenazante, tenemos que ser conscientes de la urgencia de tomar medidas valientes”, y agregó “por mi parte quiero dejar en claro públicamente mi apoyo a la desregulación de la economía. Ya no hay más margen para eludir los problemas. Estamos en un camino que se abre delante de nosotros, de un lado hay una oportunidad, del otro la ruina y el colapso. Me siento obligado a pedirle a todos ellos, que actúen con la responsabilidad y grandeza que requiere este momento. Es ahora”.

Fuerte respaldo de Mauricio Macri al decreto de Javier Milei, algo que vuelve a enfrentar al ex jefe de gobierno porteño y al expresidente de la nación.

El impulso también se siente en la calle por parte de las centrales sindicales, quienes rechazaron ayer la reunión con Guillermo Francos, ministro del interior, hombre que fue puesto por el gobierno nacional para tratar de contener a los trabajadores. Rechazaron dicha reunión con la idea inicial de salir a la calle en lo que consideran la defensa de los derechos.

Pablo Moyano pone el acento en lo que se puede venir en materia de protestas. “No se descarta llamar a un paro general”, sostuvo el secretario general de Camioneros.

Hector Dáer confirmó la fecha para la movilización de la CGT: será el miércoles de la semana que viene hacia Tribunales. “Vamos a entregar un pedido de inconstitucionalidad del DNU y un amparo para que comprendan todos los efectos del DNU”.

Por otra parte, hubo empresarios que salieron a respaldar el decreto de Javier Milei, sobre todo lo que tiene que ver con esta especie de reforma en materia laboral que se plantea. Los trabajadores nucleados en la CGT lo rechazaron considerando que se avanza sobre sus derechos. Algunas cuestiones fundamentales son que se extiende el periodo de prueba a ocho meses y que no se considera más que un empleado, por emitir tres facturas consecutivas, pertenezca a la planta de la empresa.

La justificación del oficialismo es que entienden que de esta manera el empresario se va a animar a tomar más personal, porque no tendría miedo a la industria del juicio. Y respecto de la extensión del periodo de prueba, de tres a ocho meses, el gobierno sostiene que el empresario va a tener más margen para tomar empleo.

Hay una idea de Javier Milei de que el mercado ordena absolutamente todo y que no tiene que haber ninguna intervención, llevando esto a extremos que no hay casi en ningún país del mundo. Incluso en Estados Unidos hay algunas regulaciones, sobre todo antimonopolios, que son realmente muy fuertes.

El libertario pone al mercado en primer lugar y cree que solo el mercado va a ordenar por sí mismo. Los países nórdicos tienen una fuerte presencia del Estado justamente para equiparar oportunidades, pero el presidente va en ese sentido y produce muchos rechazos. Como por ejemplo los del bloque justicialista en el Congreso de la Nación, Germán Martínez sostuvo que el decreto “no resiste el menor análisis de constitucionalidad”.

Otra de las polémicas planteadas es Aerolíneas Argentinas, y la duda sobre lo que pasará con la empresa. Federico Sturzenegger, autor del proyecto y funcionario sin cargo presente en la cadena nacional, dijo que “Milei tiene el camino allanado para privatizar Aerolíneas Argentinas”.

Segunda semana de Milei en el gobierno, se verá con el paso de los días como avanza el oficialismo, pero también la oposición.

