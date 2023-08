La expresidenta de ENACOM, Silvana Giudici, afirmó que Patricia Bullrich "cree en los acuerdos con la sociedad, no entre los políticos". Además, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), se refirió al apoyo de Mauricio Macri: "Ha dicho que los valores y principios de Patricia lo identifican, así que estamos tranquilos", manifestó.

Es muy probable que el discurso de Patricia Bullrich, egresada hace 10 años de un Doctorado en Ciencias Políticas, tenga lecturas más modernas que las de Larreta.

A partir de esto debe tener más en cuenta que en la oratoria electoral lo que pueden parecer errores son efectos de la dramatización del lenguaje para generar sensaciones, mientras que Larreta apela a la razón.

¿Adherís a esta hipótesis respecto de lo que está sucediendo?

Bullrich, mentiras verdaderas

Es un enfoque que, a esta altura de la campaña, se ve muy claro: Patricia Bullrich no se guarda nada y dice la verdad. Y fue así siempre, incluso en situaciones de conflicto, vale recordar el tema de las vacunas.

Y más en este momento angustiante y sin rumbo, en donde el Presidente está limitado a funciones sociales, la Vicepresidenta sólo quiere proteger su impunidad, y el ministro de Economía, en vez de estar al frente de las medidas que le corresponden, está de campaña.

Por todo esto, Bullrich habla con franqueza y dice “nos vamos a hacer cargo para resolver esta situación crítica y con absoluta transparencia para demostrar lo que deja este gobierno, que es el peor de la historia”.

Patricia Bullrich, entre "La Casa de Papel" y las reservas del Banco Central

Yendo al concepto filosófico de la verdad, tanto Rusia como de Estados Unidos se había usado el concepto de “verdades alternativas”, en el talmud ya aparecía la idea de que lo verdadero es lo útil, y la idea del mito, que son ficciones reales, que son más reales que lo real porque sintetizan lo real aunque no sean verdad.

¿Hay lecturas con este tipo de formación en el discurso de Bullrich?¿Hablan de la metafísica de la verdad?

Ella tiene una formación académica muy sólida y es una apasionada de la lectura de la coyuntura y la política. Forma su criterio con el ida y vuelta con la sociedad, por este motivo recorrió tres veces el país y lo sigue haciendo.

Ignacio Torres: "La discusión entre halcones y palomas es más de CABA"

Todo esto le da un pensamiento complejo que se aborda en la campaña y en las mesas de estrategias, pero no es una impostación de lo que hay que decir.

La gente la abraza, llora y le pregunta si se puede salir de esto. Su respuesta es sencilla: sí, se puede. Lo que se requiere es orden macroeconómico, orden para poder producir en el país, el orden que se necesita en el Estado.

Después plantea recuperar la seguridad y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, algo que ella hizo en su momento al bajar las tasas de homicidios e interviniendo rápidamente en Rosario.

Entre Bullrich y Larreta, Vidal eligió a su candidato en JxC

Y el tercer elemento es la educación, no puede ser que la pulsión corporativa de algunas estamentos sindicales que tienen tomado el sistema educativo nos dejen a los chicos sin clases.

En estos tres ejes de campaña, todos los integrantes de la Fuerza del Cambio van desarrollando su comunicación, no hay contradicciones ya que lo planteamos desde el primer día.

Nosotros queremos hacer algo muy importante, haciendo autocrítica de la gestión pasada, en donde no mostramos el cuadro de situación que nos dejaba Cristina Kirchner. Ahora es más dramático, se ve un gran oscurantismo en la economía de Massa.

Patricia Bullrich, entre "La Casa de Papel" y las reservas del Banco Central

Otro elemento respecto de la construcción del discurso es que Bullrich le habla al protodestinario y Larreta al paradestinatario.

Y en ese sentido Jaimé Durán Barba siempre decía que juntar el apoyo de políticos tradicionales no servía para nada cuando la sociedad está enojada, y esto es un error que comenten cuando enfrentan a algún funcionario disruptivo.

En estos días se está viendo una catarata de apoyo a Larreta (Manes ayer y Vidal hoy). ¿Cómo es la idea que tiene Bullrich al respecto del manejo de esas alianzas?

Aracre apoyó el blindaje de Bullrich: "Es un tema clave para la generación de confianza"

Ella dijo que cree en los acuerdos con la sociedad, no entre los políticos. A la sociedad no le importa quién está con quién. Son mitos como los que dicen que cualquier gobierno no peronista puede terminar como el 2001.

Hay grandes equivocaciones de comunicación desde los sectores de JxC cuando quieren generar miedo con el tema del 2001. Se trata de todo lo contrario, es la de generar la gobernabilidad a partir de los acuerdos sociales.

Y el otro mito es que Larreta tiene todos los acuerdos. El falso acuerdo con Schiaretti nos hizo perder la elección en Córdoba. Luego de eso, a pesar del apoyo que Patricia le dio a De Loredo, este dijo que iba a estar con Larreta. Pero debajo de la UCR cordobesa generó un cisma porque todo el resto de las autoridades partidarias de esa provincia se inclinaron por Patricia.

Con Vidal pasa lo mismo, ya que dijo que iba a votar a Horacio, pero cuando revisás el vidalismo de la Provincia, sus dirigentes más importantes, como Cristián Ritondo, están con Patricia. Ahora bien, todo eso en términos de la comunicación, no le sirve a la gente. Pero sí la inflación, la seguridad, entre otros puntos importantes.

Alejandro Gomel (AG): En Juntos por el Cambio, aún no se definió el apoyo de Macri, ¿te gustaría que haga público su apoyo a Patricia Bullrich?

Como ex presidente y fundador del PRO es una persona de consulta permanente, y sostuvo que va a tener una postura neutral. Pero ha dicho que los valores y principios de Patricia lo identifican, así que estamos tranquilos en ese sentido.

Massa tiene nuevos voceros y va por los indecisos

AG: Hay una especulación respecto de que, desde el lado de Massa les conviene polarizar con Patricia y, de ese modo, llevarse los votos del centro, ya que a ella le pueden ganar. ¿Qué pensás respecto a esa especulación desde UxP?

Son justamente especulaciones porque, en los últimos 15 días, hemos visto a muchos sectores definiendo sus estrategias de comunicación en torno a Patricia. Milei, Massa y Larreta, por ejemplo, empezaron a pegarle a Patricia.

Pero nuestra prioridad son las PASO. Luego de ganar esa instancia, Bullrich va a ser presidenta en primera vuelta. Y esto responde a que la sociedad necesita y pide un cambio profundo.

AO JL