Bullrich, mentiras verdaderas

"A pesar de las críticas que recibió Patricia Bullrich en los últimos días, la precandidata asegura no arrepentirse de sus dichos, tanto los referidos a las reservas del Banco Central, a los extranjeros que utilizan el sistema educativo argentino, y a la eliminación del cepo. Las polémicas que rodean a la ex ministra de Seguridad no implican errores, sino estrategias de comunicación que tienen en cuenta la hiperrealidad", destacó Jorge Fontevechia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9) del miércoles 2 de agosto.

La hiperrealidad es un concepto del posmodernismo que explica que la continua exposición a la virtualidad incapacita a las sociedades modernas de poder distinguir entre la realidad y la fantasía.

Los mitos son un ejemplo antiguo de la hiperrealidad, son ordenadores y construyen subjetividad. Estén o no estén los dólares o los lingotes de oro en el Banco Central, funciona como construcción retórica.

Queda analizar si las exageraciones que comete Patricia Bullrich son un efecto de su oralidad que puede llegar a generar un efecto positivo en las PASO, o si finalmente será el racionalismo cartesiano de Horacio Rodríguez Larreta el que termine triunfando el 13 de agosto.

En las teorías de análisis del discurso se distinguen tres audiencias: el contradestinatario, el protodestinatario y el paradestinatario. Es decir, los ajenos, los propios y los que hay que convencer porque todavía no están ni de un lado ni del otro.

La estrategia de Horacio Rodríguez Larreta se basó en la hipótesis de que él ganaría las PASO. Hasta hace un año, Patricia Bullrich parecía una rival menor y hasta se había barajado la posibilidad de que se baje de su precandidatura, tal como ocurrió con Facundo Manes. El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires implementó la táctica de pelearse con su oposición y no con los internos, como si ya estuviera disputando un balotaje, mientras que la ex ministra de Seguridad entró por debajo del radar con un discurso focalizado en la pelea interna.

En esa disputa, las exageraciones no parecieran ser un error. Independientemente de que sean ciertas las afirmaciones, a los destinatarios del discurso les resulta agradable escuchar cada denuncia de la precandidata.

La historia y el carácter ficcional de las reservas

Uno de los grandes mitos de la historia de la humanidad se repite en las distintas historias en las que el hombre busca el lugar donde se encuentra el oro. Desde la conquista de los españoles a América Latina hasta el robo de la bóveda en la serie La Casa de Papel.

La ficción termina cuando los atracadores logran sustraer todos los lingotes de oro de las reservas de España y negocian con el gobierno sustituirlos por lingotes de lata para que las cámaras no le muestren a la sociedad que no existía ningún desastre económico producto del robo.

En el diálogo entre los personajes, se establece este carácter ficcional de las reservas. “Mientras nadie se de cuenta de que los lingotes de España son de lata no habrá ningún problema”, dice una de las protagonistas.

La novela Fortuna, escrita por el argentino Hernán Díaz y galardonada con un Premio Pulitzer, también explica la idea ficcional del dinero y los bonos utilizados en el mercado financiero. Durante la época del peronismo, también existía el mito de los lingotes de oro que impedían la circulación en el Banco Central, tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial.

Independientemente de que no existan los dólares en la bóveda, la hiperrealidad a la que apela Patricia Bullrich termina siendo efectiva en su campaña, más allá de que recién podremos comprobar sus resultados cuando lleguen los comicios.

Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta: dos escuelas económicas distintas

El famoso economista John Keynes aseguraba que quien tomaba decisiones, era prisionero de un economista difunto porque las personas dejaban de estudiar cuando salían de la universidad y, con el correr de los años, las teorías aprendidas ya habían sido reemplazadas o mejoradas por nuevas generaciones.

Al sesgo generacional, se le suma el cultural. El mundo anglosajón no es el mismo que el latino o el oriental. Horacio Rodríguez Larreta realizó un posgrado en Harvard, hace más de 30 años, cuando todavía no se enseñaba a Laclau. Por su parte, Patricia Bullrich hizo su doctorado de ciencias políticas en el año 2013 y en la progresista Universidad de San Martín donde seguramente leyó textos distintos a los de su rival en la interna.

Los propios y los ajenos le marcan los errores a Bullrich con un énfasis mayor, algo que podría estar directamente relacionado con su creciente posicionamiento en las encuestas y llama a citar la histórica frase que Cervantes puso en boca del Quijote: "Ladran, Sancho, señal que cabalgamos".

Los "errores" en medio de la campaña presidencial tienen su primer antecedente en la amenaza a Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la ciudad de Buenos Aires: "conmigo no se jode" fueron las vehementes palabras que utilizó la precandidata en respuesta a la acusación del funcionario porteño que la trató de aliada del kirchnerismo.

El pasado 14 de mayo, la ex ministra volvió a ser tapa de diarios a raíz de una curiosa confusión en medio de una entrevista en la que aseguró que Argentina se encontraba en deflación.

Mucho más cerca en el tiempo, otra de las polémicas de Bullrich incluyó el concepto de blindaje que trasladó a más de un memorioso a las medidas económicas del 2001. La última declaración que resonó en la escena política fue la idea confesa de ingresar con una cámara de TV en el Banco Central para mostrarle a la sociedad cómo se encuentran las reservas al asumir el nuevo gobierno.

Lo más curioso de estas declaraciones, es que todas se produjeron en el marco de entrevistas realizadas en el canal La Nación +. Retomando los conceptos de los distintos destinatarios en el mensajes, queda claro que ella le habla a la interna, mientras que Horacio Rodríguez Larreta busca interpelar a los paradestinatarios, es decir, los que aún no están decididos.

Cada polémica de Bullrich se retroalimenta con las críticas del resto de la dirigencia política. Gerardo Morales, compañero de fórmula de Larreta, la pidió a la ex ministra de Seguridad que "baje un cambio" y la veloz respuesta fue un spot que homenajea a la película Rápido y Furioso donde ella se sube a un auto de carrera, acelera y le pasa por encima a todos los demás.

Pareciera ser que, lejos de arrepentirse, Bullrich es totalmente consciente de cada declaración y del rol en el que decide ubicarse en la disputa política. Del otro lado de la interna, Rodríguez Larreta juega otro papel: "yo no creo en las peleas y en las agresiones. Creo en la Argentina del encuentro y del trabajo". Nuevamente, la curiosidad de la declaración es que la realizó en el canal C5N. Lejos de hablarle a la interna, Larreta busca los votos del futuro balotaje.

En las últimas semanas, el discurso de Larreta se intensificó y empezó a contestarle directamente a Bullrich: "al blindaje lo hizo De La Rúa, no vamos a repetir eso. Miremos la historia Argentina". La estrategia del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires es racional y cartesiana, mientras que su rival apela a un discurso religioso y emocional.

Ese discurso emocional pareciera no tener lugar para conceptos económicos y el debate sobre las medidas a tomar fue encabezado por dirigentes afines a Larreta. Martín Loustau se encargó de explicar que los dólares no están en un bóveda y aseguró que los dichos de Bullrich son un "golpe de efecto", entendiendo que no hay desconocimiento detrás de las exageraciones de la precandidata.

Mucho más dura fue la crítica fue Martín Redrado quien aseguró que el concepto de blindaje implica un desconocimiento de la burocracia financiera internacional y que tomar deuda es uno de los motivos por los cuales argentina alcanzó el deterioro económico.

Las distintas épocas han privilegiado distintos tipos de candidatos. Carlos Menem no fue un "candidato de la razón" a diferencia de su predecesor Raúl Alfonsín y su sucesor Fernando De La Rúa.

Los analistas políticos tienden a sostener que la emoción vence a la razón en épocas de campaña. Será la sociedad la que determine si los "errores a propósito" le dan resultado Bullrich, así como la teoría del discurso afirma que el receptor le da sentido al mensaje que envía el emisor.

