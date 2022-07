Spiderman será gay

Con motivo de la celebración del orgullo LGTBIQ+, Marvel anunció el primer Spiderman gay, que aparecerá en septiembre de este año en el cómic Edge of the Spider-Verse. El personaje se llamará Web-Weaver y es un “diseñador de moda no muy amable que obtiene poderes arácnidos y nos muestra un tipo de Hombre Araña muy diferente”, según lo describe su creador, el escritor Steve Foxe.

“Creo en honrar a los artistas originales”

Edge of the Spider-Verse es una serie de cómics con diferentes variantes de Spiderman, escritas por Steve Foxe, Mark Bagley, Dan Slott, Alex Segura y Karla Pacheco. Este Spiderman sigue a Jon Kent, el hijo de Clark Kent y Luisa Lane, un Superman bisexual que apareció en noviembre del año pasado. Aquel cómic se tituló: "Jon Kent encuentra su identidad".

JL PAR