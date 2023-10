Es entre todos y con el mundo

Durante estos 4 años la hemos pasado todas! Jamás pensamos, en diciembre del 2019, que podíamos estar peor! Y ni bien volvimos de vacaciones, se vino la tristísima pandemia! Que esfuerzo Dios mío. El desempleo, las pymes cerradas, las industrias apagadas, se le sumaba la pandemia.

La mayoría pusimos lo mejor nuestro, los maestros aprendieron a dar clases por zoom, si, a distancia, con lo que podían, con su conexión a una internet inestable, con la forma en que se les iba ocurriendo dar clases y en casa, prestándonos las computadoras, los celus y así, como podíamos, fue pasando el año.

Nos vacunamos, aprendimos a saludarnos de otra forma, a sufrir a querernos y a aguantarnos como podíamos. Así cuando en el 2021 parecía que empezábamos a salir... se vino la guerra de Ucrania, una potencia como Rusia, invadía sin justificativo alguno a un país soberano con una fuerza terrible. A la pandemia, sumale la crisis de una guerra en esa zona, afectando tanto los alimentos como la energía del mundo.

Imposible que sigan pasando cosas. Y no, siguieron nomas más cosas. Se vino la sequía y las elecciones de “medio término” y así mientras la política se peleaba entre ellos, en Argentina, empezábamos a estar un poco mejor. La industria se ponía en marcha, las PyMES volvía a abrir, el desempleo bajaba y la actividad económica empezaba a verse resurgir y un fenómeno no menor nos ilusionaba y eran los emprendedores y emprendedoras que, utilizando las redes sociales, nos mostraban un mundo de solidaridad y venta de productos que estaba buenísimo.

Es allí donde quiero hoy poner el acento. Vimos surgir un “remisero” que se hizo famoso por “pensar en los pasajeros” y en apoyar a quienes volvían en los viajes de repatriados por la pandemia. Un financista que se puso a hacer garrapiñadas en el sur de la república, un churrero que abría locales y ponía ofertas por apps que estaban buenísimas, una chica que hacía macarrons y una industria argentina que abría con todo sus puertas y no solo retornaba todo su personal sino que aumentó su planta en un 70% más, así como sus metros cuadrados de producción en un 60% a un 200% más. Ah, pero además (como dice Riverito), todo esto se lo mostrábamos al mundo.

Interactuamos con los embajadores extranjeros que estaban en nuestro país y les mostramos lo que teníamos en Vaca Muerta, lo que sabíamos hacer en materia industrial (electrodomésticos, tractores, material descartable, textiles, etc. etc.), y en materia de software y de energía (litio, solar, etc.).

Nuestros embajadores, destinados en otros países, pudieron mostrar nuestras costumbres (asado, tango e industria) aumentando muchísimo nuestras exportaciones, lo que fue impulsado por la nueva diplomacia pública y claro está que Argentina campeón del mundo, nos puso en el podio a la vista de todos. Hoy nuestro país está de moda, somos muy buenos en muchísimas cosas, creo profundamente que en muchos aspectos salimos mejores de la pandemia. Hoy a 40 años de democracia, muchos seguimos apostando a un futuro en el cual nos incluya a todos, a la industria y al campo, a las empresas y a los trabajadores, a quienes piensan diferente, pero que aman el país, a una mejor justicia a un mejor futuro.

Este 22 de octubre es un día histórico, una vez más, volvemos a votar, a la alegría enorme de elegir. Estamos bastante agotados de discutir, pero muy contentos de que hicimos muchas cosas buenas en momentos complejos.

Pensemos que la consigna es #EntreTodos y #ConElMundo.

*Abogado @JCCERUTTI.