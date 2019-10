Axel Kicillof llegó a La Plata para reunirse con Vidal: "La idea es ponerse a trabajar"

El gobernador bonaerense electo, Axel Kicillof, arribó esta mañana a la Casa de Gobierno provincial para reunirse con la saliente mandataria local, María Eugenia Vidal, y empezar la transición en el distrito.



El referente del Frente de Todos remarcó que la idea es "trabajar" en la transición a partir de este jueves 31 de octubre y descartó que el encuentro de esta jornada sea sólo protocolar.



Kicillof señaló que, una vez concluida la reunión con Vidal, brindará declaraciones a la prensa para comentar lo acordado en el comienzo de la transición.

"Tierra arrasada". Así definió el gobernador electo Axel Kicillof a la provincia de Buenos Aires que deja María Eugenia Vidal, en el discurso que brindó en el búnker del Frente de Todos, luego de ganarle a la candidata oficialista por más del 50% de los votos. La evaluación de la gestión de Cambiemos recobrará importancia este jueves 31 de octubre, cuando el dirigente del Frente de Todos se encuentre en La Plata con la mandataria saliente para definir los términos de la transición. Después, al mediodía, a Kicillof lo esperan en Tigre los intendentes electos de su espacio para planificar el accionar de su futuro Gobierno.



Kicillof designó a cuatro colaboradores: su mano derecha, Carlos Bianco; el ex secretario de Comercio Interior, Augusto Costa; la ex jega de Gabinete del ministerio de Economía, Agustina Vila y el rector de la Universidad de José C. Paz, Federico Thea.

Por su parte, Vidal nombró a su jefe de Gabinete, Federico Salvai, el ministro de Economía, Damián Bonari y el subsecretario de Coordinación de la Gestión, Emmanuel Ferrario.