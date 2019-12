El debut de Alberto con la megaley sumó aliados y tuvo fuertes cruces

Alberto Fernández siguió la votación del proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva por televisión desde la Quinta de Olivos. Chateó con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa a las 3 de la madrugada y a las 7 am, ya con la aprobación en general. También acompañó las negociaciones por el proyecto con Máximo Kirchner y Fernando “Chino” Navarro. Al cierre de esta edición, se alistaba para festejar el primer triunfo legislativo con la sanción definitiva en el Senado.

Fue el debut parlamentaria del Presidente a diez días de su asunción en la que el Frente de Todos logró 134 votos contra 110 negativos que representaron a Juntos por el Cambio, la Izquierda y un diputado del interbloque Federal.

Para llegar a ese número Fernández el jueves había autorizado quitar el artículo 85 del proyecto original que le otorgaba al Presidente la facultad para reformar los organismos autárquicos. El bloque que comanda Máximo Kirchner aportó 117 votos, mientras que el Interbloque Federal que contiene lavagnistas, peronistas cordobeses y socialistas santafesinos sumó nueve diputados (no acompañaron Luis Contigiani, que votó en contra, y Graciela Camaño, que no participó de la votación). El oficialismo consiguió además otros siete votos positivos de Unidad Federal para el Desarrollo (se ausentó Flavia Morales) y ganó el apoyo de la neuquina Alma Sapag, que mantiene un monobloque.

Además de las críticas a la emergencia en materia económica, financiera, administrativa, previsional, fiscal, tarifaria, energética, sanitaria y social, los puntos más calientes del debate se dieron por el incremento de las retenciones al agro y el artículo por el que se suspende por 180 días la aplicación de la movilidad jubilatoria (ver página 3).

Por la oposición, Juntos por el Cambio sufrió la ausencia de 8 de sus 115 diputados, teniendo en cuenta, además, que posee una banca menos por otra disputa judicial. Cuatro macristas, dos radicales y dos de la Coalición Cívica, incluidas Elisa Carrió y Graciela Ocaña, fueron los ausentes que dejaron a los ex Cambiemos con 107 votos. Para llegar a los 110 rechazos al proyecto se sumaron el mencionado Contigiani y los dos diputados de la Izquierda.

“Hoy la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. De ese modo, hemos dado un pasó para acotar el aumento de tarifas del gas y de la luz, ofrecer planes de regulación impositiva para las PyMES y atender la emergencia sanitaria. Todo ello se inscribe en un nuevo marco económico que empezamos a diseñar garantizando el trabajo con la doble indemnización en caso de despido sin causa y los alimentos a quienes hoy padecen hambre”, escribió Fernández después de la media sanción de la ley.

Minutos más tarde, el proyecto con las modificaciones introducidas en la cámara baja ingresaba al Senado. Después de un cuarto intermedio de una hora y media solicitado por el interbloque de Juntos por el Cambio para estudiar el proyecto de ley, la sesión comenzó a las 19.20. A diferencia de lo que sucedió en la cámara de Diputados, en la Cámara alta el bloque de Juntos por el Cambio había garantizado el quórum para tratar la ley. Sin embargo, después del receso, la oposición no bajó al recinto ya que el Frente de Todos logró iniciar la discusión al contar con los dos tercios de los presentes. Con la aprobación por unanimidad del oficialismo, Juntos por el Cambio bajó al recinto. Con más de treinta oradores anotados, el proyecto conseguiría la sanción después de la medianoche.

Fernández siguió el inicio de la votación en el Senado desde la Casa Rosada. No esperaba mayores sorpresas ya que, al cierre de esta edición, la aprobación en el Senado estaba garantizada. A diferencia de las intensas negociaciones en Diputados, en el Senado el legislador José Mayans apenas se ocupó de hablar con los propios. La vicepresidenta, Cristina Kirchner también siguió de cerca los acuerdos. No lo hizo con los legisladores, si no que su contacto fue con Fernández y con Eduardo “Wado” De Pedro. “Teníamos que dar un volantazo, íbamos en un bondi viejo y roto directo al precipicio, ahora dimos la vuelta pero seguimos en el bondi viejo y roto”, graficaron en el primer piso de la Casa Rosada sobre la ley que se preparaban para conseguir.

Llamado a extraordinarias por las críticas a las jubilaciones de privilegio

A pocas horas después de la aprobación del proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva y en medio de las fuertes críticas de la oposición por la suspensión de la movilidad jubilatoria, Alberto Fernández anunció que enviará un proyecto de ley para “terminar” con la jubilaciones de privilegios del Poder Judicial y el Cuerpo Diplomático.

“Con el propósito de garantizar la igualdad, he decidido ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional a efectos de que se aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio”, expresó el Presidente.

“Esta madrugada reclamé al oficialismo que explique cuáles eran los regímenes especiales que excluyeron del congelamiento de las jubilaciones. Se negaron a dar esa información sobre los privilegiados. El presidente Fernández salió ahora a salvar a sus legisladores del papelón”, dijo el presidente del Bloque de la UCR y del Interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri tras el llamado de Fernández a sesiones extraordinarios.

Sobre la suspensión de la movilidad jubilatoria que afectaría al poder judicial, Julio Piumato no tardó en responder. El titular del gremio de judiciales dijo que “la lógica de que los derechos son privilegios es el discurso de las minorías oligárquicas. Para los peronistas los derechos que se conquistan no se entregan aunque no les guste al FMI”. Además, le pidió al Gobierno que los convoquen para “tratar el tema de las jubilaciones que nos atañe”. Piumato terminó sus cuestionamientos con la frase: “Patria sí, colinia no”.

El Presidente también ratificó que “durante los próximos 180 días” se fijará “el modo de actualización de las jubilaciones” pero que “hasta entonces” habrá “incrementos trimestrales” para “preservar que no se sigan deteriorando los ingresos de nuestros adultos mayores”. En ese sentido, destacó también el “auxilio” para los “que perciben la jubilación mínima, ofreciendo un ingreso adicional de 10 mil pesos”, a cobrar en dos cuotas en diciembre y enero, tal como fuera anunciado hace pocos días. Además, el gobierno nacional convocó para el próximo lunes a las comisiones que integrarán legisladores y representantes de los ministerios de Economía, de Trabajo, Empleo y Seguridad “para que en el plazo de los 180 días revisen la sustentabilidad económica, financiera y actuarial de los regímenes especiales jubilatorios y propongan al Congreso las modificaciones que consideren pertinentes relativas a la movilidad o actualización”, informaron desde la Casa Rosada.

Mientras la polémica continuaba, el senador radical Julio Cobos anunció la presentación de un proyecto de ley para suspender la movilidad a las jubilaciones de privilegio. Estarían incluidas los beneficios para el Presidente, vicepresidente de la Nación, Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Legisladores Nacionales, Ministros e Intendentes, entre otros.