Elisa Carrió: "Para defender la democracia en el mundo, no me voy a vacunar con la Sputnik V"

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró este jueves 22 de abril que no se va a aplicar la vacuna Sputnik V "para defender la democracia en el mundo", como una fuerte crítica al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Como es habitual, también apuntó contra el Gobierno al decir que "Alberto Fernández se ataca a sí mismo" y que está "sin conducción y sin racionalidad". Además, opinó que sobre la Ciudad hay "una especie de declaración de estado de sitio".

"Para defender la democracia en el mundo, yo no me voy a vacunar con la Sputnik", afirmó Lilita Carrió al ser entrevistada por LN+, y siguió: "En Argentina no hay conciencia moral. Yo dije, si hay Astrazeneca obviamente, que si hasta que no se vacunen todos los mayores de 60, yo no me voy a vacunar. Eso es dar el ejemplo, ellos tomaron al revés. Nosotros primeros porque gobernamos, después los otro".

En cuanto a la situación política y la suspensión de clases presenciales, afirmó: "Lo principal es tener serenidad en este momento, y no embarcarse en el barro de la política. Estamos en una nación sin conducción y sin racionalidad. Esperemos que la Corte resuelva para pacificar esta cuestión. Y esperemos que retomen el barrilete que tiraron, tanto Axel Kicillof como el gobierno nacional".

Carrió sobre el manejo de la pandemia: "Tenemos una vicepresidenta que golpea y un presidente que está atónito”

"Horacio Rodríguez Larreta entra en conflicto porque llegó un momento en el que le cerraron el diálogo y atropellaron la autonomía. Lo dejaron sin salida'', agregó la referente de Juntos por el Cambio, y comentó: ''Son dos causas distintas con dos objetos distintos. En la jurisdicción local, donde se interponen los amparos, se presentaron los padres. Y la jurisdicción es de la ciudad''.

En esa línea, manifestó: "Sigo apoyando a Rodríguez Larreta porque si no seguimos en la racionalidad nos perdemos". Y dijo: "Es un estado de excepción sobre la capital federal, es una especie de declaración de estado de sitio sin declaración".

"Tenemos una nación sin conducción. Conducir irracionalmente equivale a no conducir", expresó y añadió: "Axel Kicillof está asustado. Pero que nosotros trasmitamos serenidad a la población, cuidado y respeto es lo mejor que podemos hacer. Si no se van a llevar puesta a toda la clase política. Yo misma estoy harta de la clase política, de la incompetencia de los que asesoran jurídicamente a los gobiernos, sea nacional o sea de la ciudad".

Sobre la postergación de las elecciones, opinó: "Hay que suspender las PASO para no empezar con una maquinaria electoral que no va a conseguir ni un presidente de mesa que esté puesto, salvo los chicos de La Cámpora que están vacunados. Suspender el cronograma, postergar. Septiembre a noviembre es razonable".

Carrió: "Es inmoral que políticos peleen por un cargo mientras llega un desastre sanitario"

En cuanto a si será candidata, adelantó: "Soy la última garantía en la Provincia de Buenos Aires. Me puse de candidata para dar garantía a que se logre la unidad en Juntos por el Cambio. Yo arriesgo la vida si hago campaña, y no me pongo la rusa porque están persiguiendo a un opositor. Soy como el último recurso".

"Yo espero la decisión de María Eugenia Vidal, si la decisión no es jugar en la PBA tienen que ponerse de acuerdo los de JxC con los mejores candidatos. Si estamos en un clima de demasiada fragmentación y yo puedo unificar, lo seré", expresó Carrió.

Asimismo, opinó: "El problema de las mujeres en PBA es terrible. Trabajan en empleos domésticos en 3 o 4 casas, no se les puede aumentar el sueldo yo que pago en blanco, porque si no le sacan el ingreso ciudadano. Esas mujeres dejan a sus hijos en el colegio, y después lo pasan a buscar cuando terminan de trabajar. Hoy los tienen que dejar solos en sus casas".

"No se entiende cómo Alberto Fernández disuelve su poder día a día. Es alguien que se ataca a sí mismo. Creo que está cerca del 'que se vayan todos', por eso pido respeto a la sociedad, serenidad, racionalidad", afirmó.

