Jorge Macri: “Soy el candidato de todo el PRO”

Tras su nominación como “candidato único” del PRO para pelear por la sucesión en la Ciudad, Jorge Macri recibió a PERFIL en sus oficinas. Destacó el acuerdo alcanzado en territorio porteño, marcó su identidad PRO de cara a las PASO y sostuvo que apoyará tanto a Horacio Rodríguez Larreta, como a Patricia Bullrich.

—¿Cómo imagina el debate hacia las PASO con Martín Lousteau?

—Creo que va a ser un debate interesante, son de esos debates a los que se les presta atención. El votante porteño es un votante informado, sofisticado, que quiere saber por qué te tiene que votar. Yo voy a hablar más de mí, que de los demás, creo que tengo mucho para darle la Ciudad.

—¿Qué le puede aportar Usted a una eventual continuidad del PRO en CABA?

—Hay una tercera etapa de mejoras y de cambios que hay que hacer sobre lo construido. Hay un momento fundacional de Mauricio, obras y transformaciones físicas muy importantes que ocurren durante el gobierno de Mauricio y que siguen durante el gobierno de Horacio. Metrobús, Paseo del Bajo, etc. Ahora viene una etapa de cuidado, de ajuste, de detalles entendiendo que cada barrio es único.

—Su precandidatura se dio en un marco de tensión. ¿Cómo quedó la relación interna en el PRO?

—Muy bien. Estoy contento de haber logrado un acuerdo a través de encuestas, del diálogo. No es fácil lograr acuerdos en un distrito tan importante. Yo me quedo con eso. Con ser el candidato de Horacio, de Patricia, de Mauricio, de María Eugenia, de todo el PRO. Además, es uno de los pocos distritos donde hemos logrado tener acuerdo.

—¿Piensa en una campaña que incluya un primer tramo hasta las PASO en donde reforzará la identidad PRO por encima de la de JXC?

—Cada uno trae cosas distintas a la mesa. Yo soy el PRO. El PRO tiene su identidad, una voluntad de transformar la realidad. Hay algo que fue génesis del PRO: yo vengo a incomodar a la política.

—¿En qué sentido?

—Hoy la política está muy cómoda y la gente incómoda, y es hora de cambiar esa ecuación. Vinimos a hacer eso, lo estamos haciendo, pero vengo a dar esa discusión. La gente lo está pidiendo.

—¿Por eso cuando se refiere a Milei públicamente no lo critica? ¿Un guiño a sus votantes?

—No soy de agredir a ningún representante democrático. Es gente que se ha ganado su lugar y su voto y a mí me merece todo su respeto. Desde izquierda a derecha. Hay alguna de las ideas que expresa Milei con las que yo puedo coincidir. Son banderas nuestras, y tal vez él hoy las expresa de manera más llamativa. Pero también son banderas que nosotros tenemos que recuperar, con lo cual yo no nunca me enojo con otros referentes. A lo sumo, voy a tratar de conquistar a quien esté pensando también en votarlo.

—¿Quiere conquistar a los votantes de Ramiro Marra?

—Yo quiero conquistar todos los votantes que pueda. No creo que el anclaje sea absoluto. En mi primera elección en Vicente López me votó el 38%. En la última el 64%. Eso quiere decir que hay gente que al principio no creía en mí y logré convencerla.

—Para eso juega a favor la elección concurrente. ¿De ahí los guiños a Milei?

—Más allá de la elección concurrente el sistema de boleta única electrónica juega a favor del porteño. Da mucha libertad y transparencia a la hora de votar. Yo me tengo mucha confianza ahí.

—¿Tiene el desafío de hacer campaña por Larreta y por Bullrich? ¿Cómo lo ve?

—Es hacer campaña con ellos dos. No, no es un desafío.

—¿Va a apoyar a los dos?

—Por supuesto. Soy candidato de la unidad y la gente es la que decide. Voy a caminar la Ciudad con ambos, y el 14 (agosto) voy a estar trabajando con el que haya ganado.

—¿Va a expresar a quién va a votar?

—No, no hay manera de ser candidato de unidad y tomar postura por una parte.

—Bullrich sumó a López Murphy a su espacio hace un tiempo. López Murphy ratificó su candidatura porteña. ¿Compiten por el mismo segmento del electorado?

—Si él decide ser candidato, competiremos. Patricia se manifestó muy claro respecto de que soy su candidato, como soy el de Horacio, el de Mauricio, María Eugenia. El PRO tiene candidato único. Ricardo lo que dijo es que la apoya a Patricia, que es diferente. Lo conozco, lo respeto y le tengo afecto personal.

—El código electoral porteño permite que defina vice después de las PASO. ¿Qué está evaluando al respecto?

—El código electoral tiene esta herramienta interesante que se elige jefe de Gobierno y no fórmula. Se puede integrar después. Hasta ahora no hay antecedentes de eso. En general, todas las fuerzas manifiestan quién va a ser su vice antes. Es algo que hay que dialogar en JxC, pero no soy yo quien va a elegir solo al vice, o a la vice. Es una decisión del espacio, donde la opinión de todos, y seguramente la opinión de Horacio primero, son importantes.

—¿Cree que Lousteau y Santoro comparten el sector del electorado llamado “progresista”?

—No lo sé. No hago esas elucubraciones. Yo me enfoco en tratar de entender qué es lo que el porteño espera de mí.

—¿Y qué esperan?

—La gente valora mucho mi experiencia de gestión. Haber conducido equipos muchos años. Muchos porteños conocen mucho o algo de Vicente López y ven esa gestión y la valoran. Creo que el porteño elige gente que pueda gestionar, ésta es una ciudad grande, difícil, compleja, donde uno no puede empezar a hacer sus primeros palotes en la gestión.

—¿Qué enfoque tendría en relación a cortes y manifestaciones en el centro?

—Tenemos un acuerdo dentro de JxC y estoy convencido que el próximo presidente va a ser de JxC y del PRO particularmente. Primero, vamos a quitarle la intermediación a planes sociales, con lo cual los líderes sociales no van a poder extorsionar a la gente. Segundo, los niños no pueden estar en la marcha. Una vez que los niños no están en una marcha, hay capacidad de pedir que se respete el orden.

—¿Su prencandidatura es a condición que su estructura territorial en la PBA apoye a Santilli?

—No, no hay ningún condicionante. Yo no llego con ningún condicional.

—¿Va a apoyar a Santilli?

—No, porque hay una competencia. Hay una competencia entre los dos candidatos que además responde a la misma competencia nacional. Yo soy candidato de unidad en la Ciudad, tengo que tener la misma postura en la Provincia.

—¿Qué está en juego en el proceso electoral del 2023?

—Hay una discusión de dos modelos. Un modelo kirchnerista que cree en el desorden, el caos, el empobrecimiento y la precariedad. Y nosotros que creemos que tenemos que recuperar una Argentina donde el esfuerzo tenga premio, donde convivamos de manera ordenada. Venimos a defender una Argentina de clase media.