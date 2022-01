Patricia Bullrich criticó al Gobierno por el teletrabajo y recordó una medida de Nicolás Maduro

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, rechazó la decisión del Gobierno Nacional de imponer trabajo remoto para los empleados públicos este jueves y viernes para “ahorrar energía” y realizó una irónica comparación con una resolución similar que había tomado el presidente Nicolás Maduro en Venezuela.

"Adivinen de quién se copió la idea...", expresó la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri en su cuenta de Twitter. En la publicación adjuntó un artículo de años atrás titulado "Venezuela reduce la semana laboral a cuatro días para ahorrar energía", y que añade que el sector público "no trabajará los viernes de abril y mayo".

El que se queda sin luz no trabaja, ni cobra y encima pierde su mercadería. El empleado del Estado cobra y se queda en su casa. El Gobierno de la contracultura del trabajo y del uso indecente de los recursos públicos. Adivinen de quién se copió la idea... pic.twitter.com/v8Jsj151Z2 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 13, 2022

Horacio Rodríguez Larreta rechazó el home office para estatales: "No podemos hacer que no vayan a trabajar"

"El que se queda sin luz no trabaja, ni cobra y encima pierde su mercadería. El empleado del Estado cobra y se queda en su casa", añadió la referenta de la oposición sobre la medida argumentada por las altas temperaturas que atraviesa el país y la gran demanda energética, que ya causó cortes en el suministro eléctrico.

"El Gobierno de la contracultura del trabajo y del uso indecente de los recursos públicos", concluyó en su mensaje.

La líder del PRO, Patricia Bullrich

Más tarde, en declaraciones a Radio Mitre, Bullrich volvió a manifestarse sobre el "Home Office" para empleados estatales y lo calificó como "una barbaridad" y "una burla para el que trabaja". "¿A qué conclusión tenemos que llegar? Tenemos un montón de empleados públicos que si se quedan en sus casas, como en la pandemia, da lo mismo", lanzó.

Más críticas de la oposición

La decisión de la Casa Rosada para los próximos dos días, que tiene el objetivo de reducir el consumo energético, no quedó exenta de polémicas y cruces. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, también se mostró en contra de la implementación. "No podemos decir que no vayan a trabajar. Tenemos a la gran mayoría de la gente abocada al cuidado de la pandemia. Ésa es nuestra prioridad", subrayó.

Por su parte, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy opinó que establecer esa modalidad de trabajo para trabajadores públicos "en el fondo revela que no es necesario ese trabajo". "Si pueden estar ausentes y no pasa nada, es porque no agregan ningún valor", sentenció.

FP/JFG