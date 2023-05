Tragedia en Garín: dos niños murieron durante el incendio de una vivienda

Durante la mañana de este lunes, dos niños perdieron la vida en la localidad bonaerense de Garín luego de que se incendiara la vivienda donde se encontraban. Las víctimas eran hermanos y tenían 1 y 4 años. Además, el tío de los menores y un vecino resultaron heridos por quemaduras, mientras que otro menor de edad se intoxicó por la inhalación del humo.

Según indicaron fuentes del operativo, el siniestro ocurrió cerca de las 10 de la mañana en una vivienda en la calle 18 de Julio al 1000 en el barrio Galdi de la localidad del partido de Escobar. La edificación contaba con un amplio frente, al lado del cual se construyeron una serie de habitaciones que alquilaban tres familias. En una de ellas vivían las víctimas junto a su madre. Según el medio local El Día de Escobar, los menores fueron identificados como Juan Bautista y María.

Las primeras informaciones indicaron que las llamas se originaron por el cortocircuito de una estufa eléctrica. Al lugar acudieron tres dotaciones del cuartel de bomberos de la localidad, personal policial, de Prevención Comunitaria y del SAME. Antes de que llegasen las autoridades, los vecinos intentaron, sofocar el incendio arrojando baldes de agua y rescatar a los menores.

Parte de la estructura quedó destruida por el fuego. Mientras controlaban las llamas, los bomberos, que tuvieron que derribar una pared para poder ingresar a la habitación, encontraron los cuerpos completamente quemados de los niños. "Cuando entramos, pensamos que no estaban los chicos. Porque estaba todo el humo y no se los veía. Después sí los encontraron. Estaban escondiditos los dos, abrazaditos", relató Brenda, una de las vecinas que estuvo presente durante el hecho.

Los vecinos intentaron combatir las llamas antes que llegaran los bomberos.

Fuentes policiales indicaron a El Día de Escobar que los hermanos se encontraban al cuidado de Cristián, su tío de 24 años. Según las autoridades, el joven declaró "que se encontraba durmiendo cuando visualizó el fuego en la vivienda y presume que el foco ígneo se inició por el mal funcionamiento de una estufa, expandiéndose el fuego por las cortinas y el resto del domicilio".

En el hecho tomó intervención la comisaría Escobar 3ra, con asiento en Garín, donde se instruyó un sumario por "averiguación de causales de muerte". La madre de los chicos, que llegó minutos después del hecho, fue trasladada a la comisaría de Garín, mientras que su hermano debió ser asistido por quemaduras.

Abandono de menores y venta de drogas: el relato de los vecinos

Vecinos de la zona acusaron a la madre de los menores de abandonar a los niños. En esta oportunidad, según relataron, la mujer se habría ido a bailar con una amiga a General Rodríguez durante la noche del sábado, volviendo minutos después del incendio. Además, mencionaron que "los nenes estaban solos" y que "el tío estaba solo por una circunstancia ocasional".

Con respecto al tío, Sergio, otro vecino que entró a la casa intentando salvar a los niños, comentó que cuando lo vio "no sabía si estaba shockeado o drogado". "Parece que vio el fuego y salió de la casa. Después no volvió a entrar", manifestó el hombre. "Entramos y la cama donde estaban los chicos estaba toda quemada, solo estaban los resortes, entonces imaginamos que no estaban ahí", continuó su relato.

Según los vecinos, la madre de los niños decía que "vendía drogas para darles de comer".

Por su parte, Brenda acusó a la madre de los chicos de consumir y vender droga. Además mencionó que el padre no estaba presente en la vida de los niños y que también tenía problemas con las drogas. "Ella decía que vendía droga para darles de comer a los chicos. Pero los nenes venían a pedirme pan en la puerta. Cada vez que la nena venía a jugar con mi sobrinita me pedía pan y galletitas", manifestó la mujer.

Sumado a esto, explicó que los abuelos de los menores "estaban haciendo los papeles" para obtener la tenencia de los chicos por las malas condiciones en las que vivían. En ese sentido, contó que, por ejemplo, uno de los niños "andaba en panal en la calle, con el frío". Al respecto, María, otra vecina, sostuvo que "desde hace dos años hacemos denuncias porque los chicos estaban solos. Pero no hicieron nada".

Asimismo, Brenda manifestó que la madre de las víctimas "se fue y dejó a los chicos encerrados con llave en la pieza" antes de irse con su amiga. Por ese motivo, según la mujer, el tío no pudo rescatarlos, ya que no podía acceder a la habitación donde se encontraban. "¿Cómo podía salvarlos el hermano? Por eso los vecinos rompieron las paredes de afuera para sacar a los chicos. Los mismos vecinos dijeron que la puerta estaba cerrada con llave porque querían ingresar y no podían", precisó.

